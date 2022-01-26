Вашингтон активно пытается склонить Германию и Австрию к вводу санкций против газопровода «Северный поток-2» и российского сырьевого экспорта. Остальная Европа, судя по всему, уже не сопротивляется

Немецкая газета Bild от 25 января со ссылкой на свои источники в правительстве ФРГ рассказала о положении дел вокруг масштабного российско-европейского инфраструктурного проекта.

Санкции против «Северного потока — 2»: Германия уступает США. И тем самым вредит себе © REUTERS, Michael Sohn Уильям Бернс предложил Германии ввести санкции в отношении российского экспорта сырьевых товаров и вооружений. Особенно важно для США, чтобы ФРГ полностью заблокировали поставки российского газа в Европу и окончательно и бесповоротно остановили «Северный поток-2», пишет Bild, взяв на себя «ведущую роль в блокаде».

«К неудовольствию американской стороны ведомство канцлера и руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не захотели дистанцироваться от кремлевского трубопровода», — утверждает газета.

Что интересно, незадолго до выхода этой публикации в Bild во влиятельном американском издании The Wall Street Journal вышла статья с заголовком «Германия — надежный союзник США? Нет».

В ней откровенно говорится, что Берлин не желает бороться с «главными угрозами безопасности США».

«Берлин демонстрирует серьезную проблему. Столкнувшись с двумя самими важными угрозами безопасности для Америки и всего демократического международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны, — Россией и Китаем — Германия перестала быть надежным союзником», — утверждает автор WSJ Том Роган.

По его словам, Германия наглым образом поставила собственные интересы выше «западных» (под которыми подразумеваются, конечно же, американские интересы), предпочитая покупать российский газ и продавать китайцам свои автомобили.

Судя по всему, эта публикация стала следствием неудачных переговоров главы ЦРУ: когда вопрос не удалось решить кулуарно, его вынесли в публичную плоскость. Однако реакция в самих США на инициативу по вводу масштабных антироссийских санкций была столь же неоднозначной, как и в Европе.

Только бизнес

Национальный совет по внешней торговле, представляющий интерересы крупнейших американских корпораций, таких Chevron, General Electric и многих других, попросил администрацию Джо Байдена как следует подумать перед тем, как вводить санкции против России, поскольку они приведут к большим убыткам американского бизнеса.

Любовь по расчёту. Три причины, почему Германия резко изменила отношение к России © cont.ws Джейк Колвин агентству Reuters. Также он отметил, что власти Штатов должны проработать исключение из санкционного списка «жизненно важных лекарств и прочих гуманитарных аспектов, соответствующих давней политике США».

Ничего удивительного, что Германия, которую с Россией связывают еще более тесные деловые отношения, просит исключить энергетику из готовящихся американцами антироссийских санкций.

Немецкий вопрос

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, Германия и ряд других крупных европейских стран не готовы ввести санкции против российских энергокомпаний, так как это нанесет европейской экономике огромный ущерб. Один из собеседников агентства, знакомый с ситуацией в немецком правительстве, утверждает, что исключения для энергосектора практически согласованы с США.

Санкции эти предполагается ввести после того, как Россия «нападет» на Украину. То, насколько активно ведутся переговоры по данному вопросу, а также то, насколько откровенно Вашингтон давит на своих союзников, говорит об уверенности Штатов, что такое «нападение» обязательно произойдет. Однако абсолютно уверенными в таком развитии событий США могут быть только в том случае, если сами его старательно готовят.

Пока же Штаты пугают весь мир заявлениями о скором нападении России на Украину, обстановка в Донбассе накаляется.

Донецк и Луганск хотят принести в жертву

На днях представители ЛНР сообщили, что на линии соприкосновения скапливается украинская военная техника, что может говорить о готовящемся наступлении Киева на территории Народных Республик. Разведка ДНР сообщила, что на линии соприкосновения обнаружено растущее количество представителей подконстрольных Киеву неонацистских вооруженных группировок. Глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос о вероятности нового широкомасштабного обострения в Донбассе, оценил ее в 60%.

Война, признание или русская автономия: что ждёт республики Донбасса © AFP, Alexander NEMENOV

Естественно, Россия, как неоднократно обещала, в случае масштабного наступления украинских войск поддержит ДНР и ЛНР, чтобы спасти российских граждан, проживающих в республиках. И тогда, как это уже было в 2008 году, когда грузинские войска атаковали Южную Осетию, Россию обвинят во «вторжении» и введут масштабные санкции.

Такое развитие событий максимально устроит Вашингтон, так как ценой небольших усилий ему удастся нанести мощный удар по отношениям РФ и ЕС, и потому нет никаких сомнений, что американская администрация предпринимает действия для реализации этого сценария. Судя по публичным заявлениям европейских политиков, против пока только немецкое и австрийское правительство.

Прагматичное сопротивление

В частности, глава МИД Австрии Александер Шалленберг сказал, что реальность такова, что экономики России и Европы зависят друг от друга.

«Мы главным образом осознанно хотим пойти на санкции и хотим обеспечить, чтобы те санкции, о которых мы в конечном итоге договоримся, не стали бумерангом, чтобы они не навредили людям в наших странах больше, чем тем, против кого они нацелены», — заявил Шалленберг.

Такой же прагматичной позиции придерживается и глава немецкого правительства Олаф Шольц и кабмин в целом: да, мы не против антироссийских санкций, но хотим, чтобы наши интересы были защищены.

«Нужно понимать, какие последствия это (ввод антироссийских санкций — ред.) будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих», — сказал Шольц в недавнем интервью Süddeutsche Zeitung.

Однако США не только неспособны заместить российский газ в Европе, но и до недавнего времени вообще не думали об этом, что делает их антироссийскую стратегию крайне авантюрной.

В поисках нерусского газа

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Байдена, Соединенные Штаты до сих пор ведут переговоры с ведущими газодобывающими компаниями о том, смогут ли они увеличить поставки газа в Европу, если будет введен запрет на покупки российского энергоносителя. Таким образом Штаты хотят уверить своих европейских партнеров в том, что никакого риска для них в предстоящем вводе антироссийских санкций нет.

Однако тот же источник отмечает, что глобальное предложение газа ограничено и заменить Россию, которая обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе, вряд ли возможно.

При этом не упоминается, что российский трубопроводный газ существенно дешевле любого сжиженного природного газа, которым США хотят заменить российские энергоносители. Так что даже в случае полного замещения российского газа другим ущерб всей европейской экономике, которая большую часть энергии получает сжиганием газа, будет колоссальным.

Россия же, как совершенно верно предполагают немцы и австрийцы, имеет все возможности оперативно переориентировать свои энергоносители на рынки Азии.

Разворот на восток

Определенная работа в этом направлении началась уже несколько лет назад, когда стала понятна серьезность планов ЕС относительно отказа от ископаемого топлива к 2050 году.

Экстремальный холод и триллион кубов газа для Китая: главное о газопроводе «Сила Сибири» © gazprom.ru

Что касается экспорта российских вооружений, то он уже достаточно давно не идет на европейский рынок. И главное, происходит именно то, чего более всего боятся власти США: своими действиями они активно подталкивают к сближению Россию и Китай, своих «главных противников». Действия Вашингтона все более напоминают панические метания и выбор лучшего из худших вариантов.

Пресловутый американский культ победителя и наивная вера в собственную исключительность пока не дают Штатам признать тот факт, что геополитическая обстановка за последние 30 лет кардинально изменилась, и США уже больше не мировой гегемон, который может заставлять весь мир плясать под свою дудку. Несмотря на сильнейшее желание показать своим союзникам, что фиаско в Афганистане и провал борьбы с «Северным потоком-2» были досадной случайностью, Вашингтон чем дальше, тем больше сужает свое пространство для маневра и теряет инициативу.