Немецкая газета Bild от 25 января со ссылкой на свои источники в правительстве ФРГ рассказала о положении дел вокруг масштабного российско-европейского инфраструктурного проекта.
Издание сообщает, что две недели назад во время своего визита в Берлин глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предложил Германии ввести санкции в отношении российского экспорта сырьевых товаров и вооружений. Особенно важно для США, чтобы ФРГ полностью заблокировали поставки российского газа в Европу и окончательно и бесповоротно остановили «Северный поток-2», пишет Bild, взяв на себя «ведущую роль в блокаде».
«К неудовольствию американской стороны ведомство канцлера и руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не захотели дистанцироваться от кремлевского трубопровода», — утверждает газета.
Что интересно, незадолго до выхода этой публикации в Bild во влиятельном американском издании The Wall Street Journal вышла статья с заголовком «Германия — надежный союзник США? Нет».
В ней откровенно говорится, что Берлин не желает бороться с «главными угрозами безопасности США».
«Берлин демонстрирует серьезную проблему. Столкнувшись с двумя самими важными угрозами безопасности для Америки и всего демократического международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны, — Россией и Китаем — Германия перестала быть надежным союзником», — утверждает автор WSJ Том Роган.
По его словам, Германия наглым образом поставила собственные интересы выше «западных» (под которыми подразумеваются, конечно же, американские интересы), предпочитая покупать российский газ и продавать китайцам свои автомобили.
Судя по всему, эта публикация стала следствием неудачных переговоров главы ЦРУ: когда вопрос не удалось решить кулуарно, его вынесли в публичную плоскость. Однако реакция в самих США на инициативу по вводу масштабных антироссийских санкций была столь же неоднозначной, как и в Европе.
Только бизнес
Национальный совет по внешней торговле, представляющий интерересы крупнейших американских корпораций, таких Chevron, General Electric и многих других, попросил администрацию Джо Байдена как следует подумать перед тем, как вводить санкции против России, поскольку они приведут к большим убыткам американского бизнеса.
В частности, американского президента просят подготовить некие исключения, отсрочки или «безопасные гавани», которые позволят корпорациям завершить выполнение уже действующих контрактов, рассказал президент организации Джейк Колвин агентству Reuters. Также он отметил, что власти Штатов должны проработать исключение из санкционного списка «жизненно важных лекарств и прочих гуманитарных аспектов, соответствующих давней политике США».
Ничего удивительного, что Германия, которую с Россией связывают еще более тесные деловые отношения, просит исключить энергетику из готовящихся американцами антироссийских санкций.
Немецкий вопрос
Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, Германия и ряд других крупных европейских стран не готовы ввести санкции против российских энергокомпаний, так как это нанесет европейской экономике огромный ущерб. Один из собеседников агентства, знакомый с ситуацией в немецком правительстве, утверждает, что исключения для энергосектора практически согласованы с США.
Санкции эти предполагается ввести после того, как Россия «нападет» на Украину. То, насколько активно ведутся переговоры по данному вопросу, а также то, насколько откровенно Вашингтон давит на своих союзников, говорит об уверенности Штатов, что такое «нападение» обязательно произойдет. Однако абсолютно уверенными в таком развитии событий США могут быть только в том случае, если сами его старательно готовят.
Пока же Штаты пугают весь мир заявлениями о скором нападении России на Украину, обстановка в Донбассе накаляется.
Донецк и Луганск хотят принести в жертву
На днях представители ЛНР сообщили, что на линии соприкосновения скапливается украинская военная техника, что может говорить о готовящемся наступлении Киева на территории Народных Республик. Разведка ДНР сообщила, что на линии соприкосновения обнаружено растущее количество представителей подконстрольных Киеву неонацистских вооруженных группировок. Глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос о вероятности нового широкомасштабного обострения в Донбассе, оценил ее в 60%.
Все выглядит так, что Соединенные Штаты руками украинских властей готовы вывести вооруженное противостояние в Донбассе на новый виток эскалации.
Естественно, Россия, как неоднократно обещала, в случае масштабного наступления украинских войск поддержит ДНР и ЛНР, чтобы спасти российских граждан, проживающих в республиках. И тогда, как это уже было в 2008 году, когда грузинские войска атаковали Южную Осетию, Россию обвинят во «вторжении» и введут масштабные санкции.
Такое развитие событий максимально устроит Вашингтон, так как ценой небольших усилий ему удастся нанести мощный удар по отношениям РФ и ЕС, и потому нет никаких сомнений, что американская администрация предпринимает действия для реализации этого сценария. Судя по публичным заявлениям европейских политиков, против пока только немецкое и австрийское правительство.
Прагматичное сопротивление
В частности, глава МИД Австрии Александер Шалленберг сказал, что реальность такова, что экономики России и Европы зависят друг от друга.
«Мы главным образом осознанно хотим пойти на санкции и хотим обеспечить, чтобы те санкции, о которых мы в конечном итоге договоримся, не стали бумерангом, чтобы они не навредили людям в наших странах больше, чем тем, против кого они нацелены», — заявил Шалленберг.
Такой же прагматичной позиции придерживается и глава немецкого правительства Олаф Шольц и кабмин в целом: да, мы не против антироссийских санкций, но хотим, чтобы наши интересы были защищены.
«Нужно понимать, какие последствия это (ввод антироссийских санкций — ред.) будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих», — сказал Шольц в недавнем интервью Süddeutsche Zeitung.
Однако США не только неспособны заместить российский газ в Европе, но и до недавнего времени вообще не думали об этом, что делает их антироссийскую стратегию крайне авантюрной.
В поисках нерусского газа
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Байдена, Соединенные Штаты до сих пор ведут переговоры с ведущими газодобывающими компаниями о том, смогут ли они увеличить поставки газа в Европу, если будет введен запрет на покупки российского энергоносителя. Таким образом Штаты хотят уверить своих европейских партнеров в том, что никакого риска для них в предстоящем вводе антироссийских санкций нет.
Однако тот же источник отмечает, что глобальное предложение газа ограничено и заменить Россию, которая обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе, вряд ли возможно.
При этом не упоминается, что российский трубопроводный газ существенно дешевле любого сжиженного природного газа, которым США хотят заменить российские энергоносители. Так что даже в случае полного замещения российского газа другим ущерб всей европейской экономике, которая большую часть энергии получает сжиганием газа, будет колоссальным.
Россия же, как совершенно верно предполагают немцы и австрийцы, имеет все возможности оперативно переориентировать свои энергоносители на рынки Азии.
Разворот на восток
Определенная работа в этом направлении началась уже несколько лет назад, когда стала понятна серьезность планов ЕС относительно отказа от ископаемого топлива к 2050 году.
Уже работает газопровод «Сила Сибири», готовится строительство газопровода «Союз-Восток», который пройдет через Монголию. Идут поставки СПГ на азиатский рынок, строятся новые СПГ-терминалы для отгрузки в этот регион.
Что касается экспорта российских вооружений, то он уже достаточно давно не идет на европейский рынок. И главное, происходит именно то, чего более всего боятся власти США: своими действиями они активно подталкивают к сближению Россию и Китай, своих «главных противников». Действия Вашингтона все более напоминают панические метания и выбор лучшего из худших вариантов.
Пресловутый американский культ победителя и наивная вера в собственную исключительность пока не дают Штатам признать тот факт, что геополитическая обстановка за последние 30 лет кардинально изменилась, и США уже больше не мировой гегемон, который может заставлять весь мир плясать под свою дудку. Несмотря на сильнейшее желание показать своим союзникам, что фиаско в Афганистане и провал борьбы с «Северным потоком-2» были досадной случайностью, Вашингтон чем дальше, тем больше сужает свое пространство для маневра и теряет инициативу.