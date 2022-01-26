Они не брезгуют приобретать землю и дома, а также владеть бизнесом в «аннексированном» Крыму. Однако вскоре это прекратится.
Как президент Зеленский
Двое судей Конституционного суда Украины не задекларировали свои земельные участки в российском Крыму. Нарушения были найдены Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины (НАПК), которое провело полную проверку деклараций судей и обнаружило ряд недостоверных сведений.
«НАПК по результатам полной проверки деклараций судей КСУ выявило у судьи Виктора Кривенко недостоверные сведения на 4 млн гривен ($148 тысяч). Судья не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Автономной Республике Крым», — говорится в сообщении на сайте НАПК.
В то же время экс-судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в декларации за 2020 год все же указал земельный участок площадью 126 квадратных метров в Крыму, полученный им уже по российскому законодательству. Хотя ранее о недвижимости не сообщал.
Примечательно, что Тупицкий находится в конфликте с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, который и сам владеет недвижимостью на полуострове. В 2020 году Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ после того, как суд признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества.
Сам Зеленский свою квартиру в Ливадии задекларировал спустя восемь лет после покупки. Элитную недвижимость под Ялтой семья Зеленских купила еще в 2013 году. Апартаменты площадью 130 квадратов записаны на супругу Зеленского — Елену. На нее же зарегистрировано парковочное место площадью 16 квадратных метров.
Стоимость квартиры в декларации о доходах Зеленского указана в размере 1,31 миллиона гривен, то есть около 4 миллионов рублей. Хотя стоит такая квартира у моря и с видом на Ливадийский дворец, по оценкам риэлтеров, как минимум в десять раз больше.
По мнению экспертов, за недостоверные данные, указанные в декларации о доходах, Зеленский мог бы быть привлечен к ответственности. Кстати, к ответственности Зеленских могут привлечь и за неуплату коммуналки: в последнее время семья президента Украины перестала вносить платежи за крымскую недвижимость.
У экс-судьи КСУ Александра Тупицкого земельный участок, как и квартира у Зеленского, расположен в Ялте. На нем же построен дом судьи площадью 220 квадратов.
Еще один высокопоставленный украинский собственник — глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник — свои 416 метров земли в Крыму продал в 2017 году по российским законам. Правда, попал под уголовное дело на Украине, так как не внес продажу в декларацию о доходах.
Было ваше — станет наше
Примечательно, что с 21 марта 2021 года указом президента РФ Владимира Путина иностранным гражданам запрещено владеть земельными участками в Крыму. 19 из 25 муниципальных образований республики отнесены к приграничным территориям, где с 2011 года нерезидентам России запрещается владеть землей на праве собственности. Участки иностранцев должны быть или выставлены на аукцион или перейдут в муниципальную собственность.
В списке приграничных территорий — Бахчисарайский, Джанкойский, Кировский, Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский, Черноморский, Советский районы, а также Алушта, Армянск, Евпатория, Керчь, Саки, Судак, Феодосия, Ялта, Севастополь, Инкерман.
Среди иностранцев, владеющих землей в Крыму, больше всего украинцев. По состоянию на весну 2020 года их количество составляло около 11,5 тысячи. Чтобы земля не стала государственной, иностранным собственникам нужно было либо продать участок, либо переоформить его на гражданина РФ. Если же на участке есть дом, нужно оформить договор аренды на землю под ним.
В Госкомитете по госрегистрации и кадастру РК уже предупредили иностранных собственников, что время для проведения операций с землей истекло — в скором времени участки начнут принудительно изымать. На начало декабря прошлого года не успели переоформить крымскую землю более 6,5 тысяч иностранцев. Процесс оформления сделок-купли продажи или дарения в Крыму идет полным ходом.
Украинские власти при этом заявляют, что указ Путина о приграничных территориях «не влечет правовых последствий для Украины». На Украине рассчитывают восстановить «нарушенные права законных собственников» земельных участков «после восстановления суверенитета Украины в Крыму».