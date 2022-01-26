Пока украинские радикалы соревнуются в идеях возвращения Крыма под контроль официального Киева, глава государства Владимир Зеленский не спешит отказываться от своей элитной недвижимости на российском полуострове. А украинские чиновники следуют его примеру

Они не брезгуют приобретать землю и дома, а также владеть бизнесом в «аннексированном» Крыму. Однако вскоре это прекратится. Какую недвижимость нашли у Зеленского в Крыму российские силовики

Как президент Зеленский

Двое судей Конституционного суда Украины не задекларировали свои земельные участки в российском Крыму. Нарушения были найдены Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины (НАПК), которое провело полную проверку деклараций судей и обнаружило ряд недостоверных сведений.

«НАПК по результатам полной проверки деклараций судей КСУ выявило у судьи Виктора Кривенко недостоверные сведения на 4 млн гривен ($148 тысяч). Судья не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Автономной Республике Крым», — говорится в сообщении на сайте НАПК.

В то же время экс-судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в декларации за 2020 год все же указал земельный участок площадью 126 квадратных метров в Крыму, полученный им уже по российскому законодательству. Хотя ранее о недвижимости не сообщал.

Примечательно, что Тупицкий находится в конфликте с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, который и сам владеет недвижимостью на полуострове. В 2020 году Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ после того, как суд признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества.

Сам Зеленский свою квартиру в Ливадии задекларировал спустя восемь лет после покупки. Элитную недвижимость под Ялтой семья Зеленских купила еще в 2013 году. Апартаменты площадью 130 квадратов записаны на супругу Зеленского — Елену. На нее же зарегистрировано парковочное место площадью 16 квадратных метров.

Стоимость квартиры в декларации о доходах Зеленского указана в размере 1,31 миллиона гривен, то есть около 4 миллионов рублей. Хотя стоит такая квартира у моря и с видом на Ливадийский дворец, по оценкам риэлтеров, как минимум в десять раз больше.

Война за квартиру Зеленских. Зачем Украине на самом деле Крым © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

У экс-судьи КСУ Александра Тупицкого земельный участок, как и квартира у Зеленского, расположен в Ялте. На нем же построен дом судьи площадью 220 квадратов.

Еще один высокопоставленный украинский собственник — глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник — свои 416 метров земли в Крыму продал в 2017 году по российским законам. Правда, попал под уголовное дело на Украине, так как не внес продажу в декларацию о доходах.

Было ваше — станет наше

Примечательно, что с 21 марта 2021 года указом президента РФ Владимира Путина иностранным гражданам запрещено владеть земельными участками в Крыму. 19 из 25 муниципальных образований республики отнесены к приграничным территориям, где с 2011 года нерезидентам России запрещается владеть землей на праве собственности. Участки иностранцев должны быть или выставлены на аукцион или перейдут в муниципальную собственность.

В списке приграничных территорий — Бахчисарайский, Джанкойский, Кировский, Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский, Черноморский, Советский районы, а также Алушта, Армянск, Евпатория, Керчь, Саки, Судак, Феодосия, Ялта, Севастополь, Инкерман.

Семья Зеленских исправно платит коммуналку за квартиру в Крыму — Аксенов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Госкомитете по госрегистрации и кадастру РК уже предупредили иностранных собственников, что время для проведения операций с землей истекло — в скором времени участки начнут принудительно изымать. На начало декабря прошлого года не успели переоформить крымскую землю более 6,5 тысяч иностранцев. Процесс оформления сделок-купли продажи или дарения в Крыму идет полным ходом.

Украинские власти при этом заявляют, что указ Путина о приграничных территориях «не влечет правовых последствий для Украины». На Украине рассчитывают восстановить «нарушенные права законных собственников» земельных участков «после восстановления суверенитета Украины в Крыму».