В Белоруссии наметился исход известных IT-компаний за границу. Тем самым проект построения «IT-республики», активно продвигаемый Минском до начала политического кризиса, оказался под угрозой. Издание Украина.ру разбиралось, какое будущее ожидает отрасль в Белоруссии с ее знаменитым Парком высоких технологий

В понедельник, 24 января, стало известно, что Парк высоких технологий (особая налоговая зона в Минске, дающая право высокотехнологичным компаниям иметь льготы) покинул один из самых амбициозных и перспективных его «детищ» — стартап OneSoil. В компании рассказали, что переводят основную работу из Минска в Швейцарию и Польшу. Там работают офисы, большая часть команды туда уже переехала.

Стартап стал известен в 2017 году, когда основателям удалось заручиться крупными инвестициями. 5 миллионов долларов компания получила от двух европейских венчурных фондов. И вкладывать было во что: OneSoil намеревалась совершить революцию в сельском хозяйстве. Молодые бизнесмены создали платформу для устойчивого и прибыльного развития фермеров и сельскохозяйственных компаний: высокотехнологичню систему для мониторинга состояния полей, увеличения урожайности и экономии ресурсов. Для сбора «урожая» данных с полей используются спутниковые снимки, которые помогают сельхозработникам лучше рассчитать посевы.

К компании обращались за услугами фермеры со всего мира.

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Предыдущие волны исхода IT

В прошлом году закрылся стартап-хаб Imaguru — сообщество инвесторов, международных экспертов, предпринимателей и инноваторов, откуда вышло довольно много успешных айтишников. Участникам проекта было отказано в продлении аренды помещения, и руководители организации связывают это с тем, что они встали на сторону оппозиции во время политического кризиса.

До этого республику покинули руководители стартапов Workee, DEIP, Fibery. Многие ранее принимали участие в массовых протестах, из-за чего им пришлось бежать за границу от преследования по закону. В то же время некоторых не устраивает не совсем стабильная политическая обстановка в стране и западные санкции. В итоге, по разным оценкам экспертов, общее число покинувших республику айтишников с августа 2020 года может превышать несколько десятков тысяч.

Этим пользуются соседние с Белоруссией страны. Так, Литва позволила белорусским эмигрантам легко открывать счета, создавать компании и декларировать налоги онлайн, а в Польше запустили программу, по которой белорусы могут не проходить долгую процедуру получения разрешения на работу. «Деанонимизировать всех». Будут ли в Белоруссии сажать за подписку на Telegram-каналы © коллаж Украина.Ру

Экономическая контрреволюция

На отток айтишников безусловно повлияла жесткая реакция властей на протесты в 2020-21 годах. После столкновений силовиков с протестующими на улицах белорусских городов и массовых акций, на которые вышли многие представители IT-сферы и бизнеса, власть решила усилить контроль в этом направлении. Так, в некоторые «мятежные» компании начали заглядывать проверка за проверкой, руководство республики обязало на всех субъектах хозяйствования создать профсоюзы, а частному сектору стало часто доставаться и в речах президента.

«Жестко поступили с теми частниками, которые вели негосударственную политику. (…) И вы должны знать, что это была моя команда. Всегда бизнес предупреждал: у нас не запрещено заниматься политикой, но помните, если вы из бизнеса приходите в политику, там другие законы. Они пришли, растопырив пальцы, со своими понятиями и законами. Мы их по-белорусски вынуждены были поставить на место», — заявил Лукашенко во время Всебелорусского народного собрания 11 февраля 2021 года.

Бизнесменам Белоруссии было фактически поставлено условие, что они должны «работать на государство, в противном случае им не будет спуску». Тем самым власть остановила либерализацию данной сферы — бизнес в республике так и не стал самостоятельным институтом с собственными интересами и их лоббированием в государстве, а, наоборот, попал под пристальный контроль со стороны государства. Болкунец рассказал, чем закончится затея Белоруссии о майнинге криптовалют © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эстетическое отчуждение

Белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов в комментарии для Украина.ру напомнил, что до августа 2020 года IT-сектор был любимым детищем белорусской власти и «курицами, которые, как считалось, несли золотые яйца».

«На мой взгляд, ожидания по поводу белорусского IT изначально были изрядно завышены, поскольку его развитие происходило за счет создания искусственного пузыря с суперльготными, тепличными условиями. Кроме того, IT-сектор работает преимущественно в режиме аутсорсинга для западных корпораций, мало что давая для развития собственно белорусской экономики», — считает эксперт.

Он добавил, что есть и определённый негативный эффект за счет перетока белорусских специалистов в IT-сектор из других сфер, что ведет к обескровливанию других отраслей.

«В целом, это типичная зависимая периферийная модель экономики, характерная, например, для Индии. Конечно, развитие IT привело к строительному буму в Минске и дало толчок для развития столичной сферы услуг. Но это же сформировало основную базу протеста против Лукашенко — зажиточный молодой средний класс с "европейскими" запросами, для которого консервативный авторитарный режим с его псевдосоветской эстетикой был социально и идеологически чужд», — добавил он.

Шимов также считает, что результатом оттока айтишников из республики также стало активное участие многих из них в протестах 2020 года.

«Можно сказать, основной базой этого протеста оказались как раз новые престижные районы, где была высока доля айтишников. Конечно, это вызвало ответную реакцию государства, и многие компании начали релокацию из Белоруссии.

Однако я бы не стал в связи с этим говорить о закате белорусского IT. Во-первых, сами айтишники заинтересованы в сохранении тех льготных условий, которые им предоставляло белорусское государство. Во-вторых, само государство также не хочет резать эту "золотоносную курицу". Поэтому айтишный "пузырь", конечно, похудел, но вряд ли исчезнет. Такие крупные корпорации, как EPAM, продолжают работать в Белоруссии. И вынудить их уйти могут разве что какие-то уж совсем чрезвычайные события», — заключил политолог.