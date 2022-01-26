Создаётся иллюзия, что Россия вот-вот признает самопровозглашенные республики Донбасса, однако Москве нужнее «русская автономия» в составе Украины. А в будущем на востоке страны неизбежна еще одна война. Такое мнение высказал украинский правозащитник Павел Лисянский

Об этом Лисянский рассказал 25 января, во время презентации в Киеве аналитических отчётов о ситуации на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Будет ещё одна война?

«НАТО не мог не пнуть лежащую на лопатках Россию». Кто хочет строить новый мировой порядок © AP, Andriy Dubchak,file

«Они все там продвигали антиукраинский нарратив», — утверждает правозащитник.

Он рассказал, что материалы для аналитических отчётов о выборах на неподконтрольных территориях и о распространении там идеологии «Русского мира» собирали в течение длительного времени, а презентовать их решили сейчас, в момент, когда — «идёт агрессия» и «может начаться оккупация».

По словам Лисянского, на неподконтрольных территориях Донбасса сейчас внедряются российские стандарты в системе образования, «украинский язык запретили», завезли российские учебники, изучают историю России, то есть — «идеологически полностью перекраивают понимание и сознание подрастающего поколения».

«Я скажу проще: война будет. Ещё одна. Но — лет через десять, через пятнадцать», — заявил правозащитник, пояснив, что тогда «вырастут два поколения, полностью противоположно воспитанные (по отношению — Ред.) друг к другу».

По его мнению, такой «идеологический раскол» в будущем обязательно «приведёт к военным действиям или к каким-то беспорядкам, в любом случае — к жертвам».

Отметим: идеологический раскол, конечно, есть, после 2014 года он стал явным — и не только в Донбассе. Но странно возлагать вину за это на Россию. Судя по всему, не все украинские правозащитники заглядывали в украинские учебники и интересовались тем, в каком духе воспитывают теперь юных украинцев, каким рисуют прошлое и к какому будущему готовят.

«Признаны фактически»

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Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину, предлагающий рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств.

По мнению украинского правозащитника, «это всё срежиссированно», депутаты от КПРФ действуют «по указке Кремля», потому их предложение следует рассматривать как инструмент давления.

В то же время, по словам эксперта, в настоящее время республики хоть и не признаны Россией юридически, но — «признаны фактически».

«Паспорта российские, СНИЛСы, обязательный полис медицинского страхования, это всё есть. Товары (производимые в ЛДНР — Ред.) они признали. Деньги из российской экономики они туда в этом году будут заливать через то, что признанные товары, будут закупки также и на территории ОРДЛО. Это всё сделано», — сказал Лисянский.

Однако, по его мнению, Путину нужны не самостоятельные республики, которые, кроме России, мало кто в мире признает, но — «нужна русская автономия в составе Украины».

Впрочем, для этого необходимо всё же выполнить Минские соглашения. Хотя, и вариант признания Москвой ЛДНР тоже не исключается, считает правозащитник. По его мнению, президент РФ может пойти на это, «чтобы не показать слабость перед россиянами».

«До них дошло!»

Трудно сегодня сказать, будет ли ещё одна война на востоке Украины через 10-15 лет, как прогнозирует Павел Лисянский, но сейчас военной развязки как будто бы удаётся избежать — во всяком случае, на это есть надежда.

«Санкции всех против всех»: Безпалько назвал условие признания Донбасса © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Алексей Данилов заявил, что нет никаких поводов для паники в связи с возможным «вторжением» России. Ранее с успокоительным заявлением выступил и президент Владимир Зеленский.

Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович, выступая 25 января в пресс-центре парламента, сообщил, что в Раду приходил министр обороны Украины и уговаривал руководителей фракций «объяснить людям, что войны не будет».

«До них дошло! Наконец-то. В течение двух месяцев, уничтожая гривну, уничтожая экономику, уводя деньги из Украины, они кричали, что война будет. Сейчас, наконец, они поняли, что войны не будет. Ну, слава Богу, лучше позже, чем никогда», — сказал политик, отметив, что «уже и партия Зеленского видит то, что это — нагнетание ситуации».

Рабинович сообщил также, что накануне представители иностранных посольств ездили по областям Украины — «и уговаривали начинать партизанское движение». По мнению политика, этим фактом должны бы заинтересоваться правоохранительные органы.

В то же время в самопровозглашенных республиках Донбасса заявляют о продолжающейся концентрации сил и техники ВСУ у линии разграничения.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва призывает США принудить Киев к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений, «если, конечно, в Вашингтоне действительно заинтересованы в политическом урегулировании внутриукраинского конфликта».