Между Украиной и Хорватией разгорается дипломатический скандал, связанный с заявлениями хорватского президента Зорана Милановича. В то же время оказывается, что хорваты - далеко не единственные, кто не хотят воевать на Украине

Во вторник, 25 января, министерство иностранных дел Украины вызвал посла Хорватии Аницу Джамич из-за слов президента республики Зорана Милановича о том, что в случае конфликта между Москвой и Киевом Загреб отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.

«Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии», — отмечалось в сообщении на сайте МИД Украины. Столтенберг заявил о размещении войск НАТО на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Заявления хорватского президента о событиях 2014 года, по словам МИД Украины, «оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины».

Милановича обвинили в том, что «ретранслирует нарративы российской пропаганды». Кроме того, МИД заявил, что такие высказывания «не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям».

«МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе», — сообщили в МИД Украины.

Но ещё до этого заявления украинского внешнеполитического ведомства Милановича внесли на сайт «Миротворец» как «антиукраинского пропагандиста». Что же такого сказал хорватский президент и почему его слова так возмутили украинцев?

Хорватия как симптом

Ранее во вторник, 25 января, президент Хорватии Зоран Миланович в эфире национального телевидения заявил: в случае конфликта между Россией и Украиной власти страны отзовут всех хорватских военных из сил НАТО в Восточной Европе. Хорватский журналист предрек Украине судьбу Кубы © president.gov.ua

«Я, главнокомандующий хорватской армией, наблюдаю за заявлениями, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — увеличивает свое присутствие и отправляет какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это. Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех, до последнего хорватского солдата. До последнего» — пообещал хорватский президент.

Примечательно, что Миланович связал это не с Украиной или Россией, а с политикой президента США Джо Байдена, в которой он видит «непоследовательность и опасное поведение».

Впрочем, Украину Миланович не забыл. Он заявил, что стране не место в НАТО. По словам Милановича, даже такие нейтральные государства, как Австрия, Швеция и Финляндия, остаются стабильными. А вот Украина — нет. При этом события 2014 года в стране он назвал «недемократическим движением и переворотом».

«История была такова — Украина идет на Запад, потому что у России нечего просить, а у ЕС будут молочные реки и кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС не дал Украине ничего», — подчеркнул Миланович.

Он также заявил, что Хорватия должна бежать от Украины как от пожара, а не быть пожарным.

«Хорватию это не касается. Я этого не позволю», — подчеркнул президент Хорватии.

Его политический оппонент, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, в свою очередь заявил: никаких хорватских военных ни на Украине, ни в целом в Восточной Европе нет. Москва показала США «войну на пороге» © AP, Russian Defense Ministry Press Service

«Я не знаю, о каких солдатах он (Миланович — Ред.) думает, но я там (на Украине — Ред.) был дважды, и там наших военных нет. [Хорватский] контингент, находившийся в Польше, вернулся два-три дня назад. Это все недействительные заявления», — прокомментировал он слова хорватского президента.

Высказывания Милановича вызвали бурю негативных эмоций на Украине. Ведь, среди прочего, они красноречиво свидетельствуют о царящих среди стран-членов НАТО настроениях.

В то же время в бывшей соседке Хорватии по Социалистической Федеративной Республике Югославия — Северной Македонии — украинская проблема уже успела вызвать политический скандал.

«Участие (в конфликте — Ред.) нашей армии определяется на конференции по формированию сил под руководством Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе, и каждая страна-член предоставляет силы, подразделения и оборудование согласно своим возможностям. В данный момент у нас есть обязательства, и мы готовим анализ для возможности потенциального участия в возможной деэскалации ситуации. Решение затем принимает правительство и президент как верховный главнокомандующий», — заявила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска.

В македонском обществе поднялась буря негодования. В соцсетях Петровской порекомендовали сравнить состав военного оркестра ВС РФ и число македонских военных, а также купить для македонских военных обувь, «так как они ходят на службу в кроссовках». В итоге реагировать вынужден был президент страны Стево Пендаровски.

«НАТО пока не приняла решения о военном участии в возможном конфликте, речь идет лишь об обязательной процедуре повышения уровня мобильности в ситуации роста напряженности в регионе, граничащем с несколькими странами-членами Альянса», — поспешил он успокоить сограждан.

Причина, по которой даже относительно новые члены НАТО не рвутся на войну, проста: они не хотят, чтобы их солдаты были пушечным мясом для старших товарищей». Ведь последние тоже не готовы направлять большие военные контингенты на Украину.

«На учёт возмусь, а воевать — шиш с маслом»

Великобритания не планирует помогать Украине военными.

«Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдет дальше», — заявил в понедельник, 24 января, в комментарии газете The Telegraph представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее СМИ выдвигали предположения, что Великобритания может направить на Украину свой военный контингент. Причиной для этого послужило сообщение The Times со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании о том, что оборонное ведомство решило направить сотни военных в том числе и в страны соседствующие с Украиной. Речь шла о Польше. Кроме того, британских военнослужащих хотели направить и в Литву, Латвию и Эстонию. Обратный отсчет времени до «войны». Что произойдет во время Олимпиады © РИА Новости, Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Как сообщило британское издание, в Минобороны обсуждали возможность направить в указанные страны сотни военных в кратчайшие сроки. И всё для того, чтобы укрепить свои миссии в Восточной Европе. Однако об Украине речи не идёт. Пока Великобритания ограничилась лишь отправкой военных инструкторов в эту страну, но не полноценного контингента.

Во вторник, 25 января, уже сам Джонсон выступая в парламенте в очередной раз повторил: никакого британского контингента на Украине не будет. И не только британского. По его словам, в обозримом будущем отправка на Украину войск НАТО невозможна — Украина не является членом Альянса.

«Если Россия вторгнется на Украину, мы будем готовы внести вклад в любые новые размещения войск НАТО, чтобы защитить наших союзников в Европе», — лишь пообещал Джонсон.

В тот же день президент США Джо Байден также заявил, что у его страны нет намерения направлять на Украину военных.

«У нас нет намерений размещать на Украине вооруженные силы и силы НАТО», — заявил он на пресс-конференции.

Таким образом, «младоНАТОвцы» с одной стороны действуют в фарватере политики старших товарищей. А с другой — дают понять: они не согласны жертвовать жизнями своих солдат ради такого государства, как Украина — коррумпированного, не являющегося членом НАТО и весьма проблемного. И вполне возможно, что некоторые из этих государств уже с завистью смотрят на Австрию, Швецию и Финляндию — нейтральные государства, которые никому ничего не должны.