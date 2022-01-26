Одесса оказалась в центре громкого скандала. Ушедший из фракции «Слуга народа», ныне член объединения «Разумная политика» народный депутат Артем Дмитрук устроил форменный дебош, сорвав сессию в местном горсовете

Кадры того, как депутат прыгал на стол председателя земельной комиссии, быстро разошлись по СМИ и соцсетям. Ситуация не прошла и мимо генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Она сравнила произошедшее с «отрывком кино про гангстеров», а бегущего по столам Дмитрука — с одним из бандитов, отрывающимся от погони после ограбления банка».

«По-человечески хочу обратиться к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти — за нами сейчас очень внимательно наблюдают из всех уголков планеты, мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно! Имейте совесть», — прокомментировала ситуацию Венедиктова.

Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

По информации полиции, которая возбудила уголовное дело по статье «хулиганство», пострадавших было трое. По словам главы «Муниципальной стражи» Евгения Мирошниченко, Дмитрук представил прибывших с ним людей как своих помощников. При этом часть из них, не имела при себе документов, подтверждающих их статус. Пропустить согласились только тех, у кого они имелись, на что не согласился народный депутат.

В мэрии же утверждают, что травмы разной степени тяжести получили 10 человек, а среди пострадавших был 80-летний мужчина, академик, который пришёл на заседание, чтобы обсудить вынесенный земельный вопрос. Теперь соратнику Разумкова и его группе поддержки грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. В свою очередь Дмитрук обвинил мэра Труханова и чиновников в земельном дерибане и созыве нелегитимной земельной комиссии.

Вопросом, который вынесен на комиссию и стал поводом для таких радикальных действий был землеотвод шести гектаров санатория «Аркадия» на Гагаринском плато в пользу Госпогранслужбы. Впрочем, есть подозрение, что этот дорогой участок хотят вывести из коммунальной собственности и отдать под застройку. Как сообщается, реализует схему соратник Труханова Олег Брындак, а депутат просто пытается ей помешать. При этом Дмитрук был явно не слишком знаком с сутью вопроса, главное было не дать состояться заседанию комиссии, которая должна была вынести рекомендацию включить это в повестку дня горсовета.

Депутат Рады вместе с одесситами штурмовал горсовет © Facebook, Артем Дмитрук

Вопрос в том, понимает ли Дмитрук суть замеса, в котором он играет роль прима-балерины? Не знаю. Потому что сам Дмитрук ничего не поясняет и повторяет общие фразы про «дерибан», «банду Труханова» и «нелегитимность комиссии». То ли знает, но не хочет говорить. То ли даже в курс дела не ввели», — описывает происходящее одесский журналист Юрий Ткачев.

Уже 26 января стало известно, что Дмитрук принял решение приостановить свое членство в межфракционной депутатской группе «Разумная политика» после скандала в Одессе. Об этом политик написал в своем Facebook.

Парламентарий сообщил, что всегда выступал против незаконной застройки в своем родном городе.

«Я не боялся воевать с земельной мафией, которая уже который год пытается присвоить себе лакомые кусочки у моря», — заявил Дмитрук.

Он признал, что депутат Рады не должен действовать так, как это произошло, но это был на тот момент единственный способ защитить права одесситов.

Дмитрук заявил, что приостанавливает членство в «Разумной политике» до выяснения всех обстоятельств произошедшего со стороны правоохранительных органов и с целью не допустить использование данного инцидента политическими оппонентами.

Становление в качестве «Слуги народа» и участие в строительных конфликтах

Вообще Артем Дмитрук, позиционирующий себя в качестве одесского политика новой волны и оппонента городской власти, имеет скандальную репутацию. Дмитрук родился 28 июня 1993 года в городе Казатин, Винницкая область, с 13 лет проживает в Одессе. — многократный чемпион и призер турниров по пауэрлифтингу, боксу, самбо, кроссфиту, кросслифтингу и панкратиону. До того, как начать профессионально заниматься спортом Дмитрук работал грузчиком, охранником и частным предпринимателем.

Числился владельцем спортклубов Barbell gym и Barbell baza в Одессе.

В 2019 году баллотировался как мажоритарщик в Киевском районе Одессы. По итогам парламентских выборов он набрал 32,66% голосов, на волне всеобщего восхищения Зе-командой став народным депутатом, опередив представителя ОПЗЖ Виктора Баранского. Поначалу Дмитрук не сильно выделялся на фоне остальных «Слуг». Без возмущений поддержал открытие рынка земли, отмену депутатской неприкосновенности, поднятие лимитов для ФОПов, ограничение образования на русском языке и прочие инициативы партии. При этом будучи отнюдь не бедным человеком, он исправно получал государственную компенсацию за съем жилья в Киеве.

При этом в Одессе он развил бурную деятельность, критикуя мэра Труханова, ввязываясь в различные строительные и бизнес-конфликты. Так, в августе 2019 года снес шлагбаум на 13-ой станции Фонтана, где многие политики обвиняли его устроителей во взимании незаконной платы за парковку. А в феврале 2020 года вместе со своей группой поддержки депутат разрушил один из строительных заборов в том же районе. Также политик проявил особый интерес к Затоке Одесской области, где интенсивно делили землю у моря — одного из секретарей горсовета называл коррупционером и бандитом.

Тогда же пошли слухи, что за Дмитруком стоит сирийский застройщик Аднан Киван. Именно на принадлежащем бизнесмену «7 канале» он сделал заявление о своих мэрских амбициях. Он приложил немало усилий, чтобы убедить руководство «Слуг» сделать его партийным кандидатом на выборах мэра 2020 года, но безуспешно — тогда Зе-команда делала ставку на договоренности с Трухановым. Хотя объективно серьезных шансов в мэрской гонке у Дмитрука не было.

Из фракции «Слуги народа» собрались исключить Дмитрука © Facebook, Артем Дмитрук

Кроме того, политик внезапно обзавелся имуществом, которое не приобретешь на одну депутатскую зарплату: роскошным автомобилем Audi А-8 и роскошным коттеджем более 350 квадратных метров, в одном из самых живописных районов Одессы.

Идеологическая непоследовательность и разрыв с Зе-командой

Что касается идеологических пристрастий, то Дмитрук проявлял абсолютную непоследовательность. 2 мая 2020 года он вместе с коллегой Алексеем Леоновым приносили цветы на Куликово поле, а затем критиковал националистов за снос бюста маршалу Жукову. Националисты даже подавали на него заявление в СБУ с требованием привлечь по статье «госизмена». Это не помешало впоследствии проголосовать в Раде за присвоение звания Героя Украины члену дивизии СС «Галичина» Михаилу Мулику.

2021 год стал в политической судьбе Дмитрука во многом определяющим: он стал все больше критиковать руководство «Слуг» за то, что оно «не слышит людей» и «самоустранилось от решения проблем», голосовал зачастую вразрез с линией Офиса президента. Учитывая, как ревностно к таким вещам относятся в монобольшинстве и на Банковой, изгнание было делом времени.

Решающим моментом стал вопрос отставки Разумкова, голос за которую он не дал, примкнув к депутатской группе «Разумная политика». Параллельно с этим Дмитрук, по слухам, разорвал связи с Киваном.

Сейчас он продолжает формировать себе имидж перспективного молодого политика, ведя себя аналогично Алексею Гончаренко времен 2000-х, обхаживая дворы и одесских пенсионеров. Главное для него — побольше и почаще бить в болевые точки городской власти, земельный вопрос — один из них. Правда, иногда он торпедирует Труханова и Ко невыполнимыми целями, вроде снижения коммунальных тарифов.

Очевидно, образ борца за добро Дмитрук будет эксплуатировать до следующих выборов, хотя в бескорыстного «Робина Гуда» одесситы не особо верят. Ибо как правило «борцы за все хорошее» были очень далеки от декларируемых ими идеалов.