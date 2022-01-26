Одной из главных тем последних дней стало заметное сближение позиций России и Германии. Но ничего удивительного в этом нет: когда в деле аргументируют газопроводом и ракетами, аналогов которых в Германии и на всем Западе нет, невольно станешь сговорчивее и сблизишься. Чтобы в зону поражения не попасть

В это трудно поверить, но судьба газопровода «Северный поток-2» («СП-2») может окончательно решиться сегодня, 26 января 2022 года. И не в Берлине, где до сих пор ломают копья в спорах о перспективах «трубы», а в Париже, где соберутся советники лидеров стран «нормандского формата» и будут говорить о возможных переговорах между Киевом, Донецком и Луганском.

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Эммануэлю Макрону удастся достичь главного — склонить киевские власти к прямым переговорам с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то Париж станет лидером в достижении мира в Украине. И в «нормандском формате», и в контексте приказов США, которые таким образом — выполнением Украиной «Минских соглашений-2» («Минска-2») — хотят затянуть переговоры с Россией о стратегической стабильности и отвлечь Москву от них непосредственной борьбой за Украину.

Ради этого, собственно, и затеяна эта всемирная истерика по поводу «российского вторжения» в Украину.

А станет Франция лидером в умиротворении Украины — сможет претендовать и на лидерство в Европе. И Германии перебить этот успех можно будет только экономически. Например, превратив-таки свою страну в энергетический (конкретно — газовый) хаб континента и всем предлагая более дешевый трубный природный газ (ТПГ) из России вместо более дорогого сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Так вот все запутано в этой Европе, где с новой силой возобновилось соперничество за лидерство между Берлином и Парижем после ухода на пенсию федерального канцлера Ангелы Меркель. Воспользовавшись уходом фрау Меркель и неопытностью ее сменщика, Олафа Шольца, месье Макрон ломанулся в бой за первые роли в Европе. Тем более что у него в этом году президентские выборы, на которых он хочет попробоваться еще раз. А внешнеполитические успехи в этом деле — серьезное подспорье: французы любят, когда их страну считают мировым лидером, это тешит самолюбие на фоне даже откровенных провалов.

Взлететь же германским орлом с герба и стать же газовым хабом Германия сможет только тогда, когда запустит «СП-2». И в этом кажется, уже есть консенсус даже в правящей «светофорной» коалиции, часть которой есть «зеленые» во главе с новым главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и вице-канцлером, министром экономики и проблем климата Робертом Хабеком, которые сделали карьеру, критикуя «трубу».

Американский СПГ для Украины: план США по «отрезанию» Европы от российского газа выходит на финишную прямую © globalenergymegatrend.com

«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — сказала министр, намекая на то, что «процесс сертификации и запуска в работу «Трубы» решится сразу, как только она получит сертификацию по европейским законам.

И в этом вопросе с Бербок согласился ее коллега по руководству «зелеными» уже упомянутый вице-канцлер Хабек. Ранее он утверждал, что «Северный поток-2» «был ошибкой с геополитической точки зрения, все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него». Но сейчас и он согласен с некоей спасительной «формулой Бербок», против которой даже США с их обвинениями против «агрессивной» России ничего не могут выставить в качестве аргумента.

Формула же Бербок проста: вторгнутся русские в Украину — будем санкционировать «трубу», не вторгнутся — сертифицируем и будет работать. Несмотря на все крики и призывы украинкой стороны и стоящих за ее спиной США с их дорогим СПГ.

Таким вот образом соперничество между Парижем и Берлином стало одним из важных столпов невольной, можно даже сказать вынужденной «русофилии» Германии, которое в последние недели удивило многих и стало притчей во языцех. Германия просто не хочет терять ни лидерство, ни деньги и потому «возлюбила» Россию и ее «трубу» донельзя.

А тут еще глава МИД России Сергей Лавров встретился с фрау Бербок, и у той резко просветлело в голове. Она поняла, что Россия не шутит. Ни со своими претензиями насчет собственной безопасности, за которую она готова даже воевать. Ни с «трубой», с которой Москва может повременить, так как у нее есть альтернативные рынки газа — в Китае по новому газопроводу «Сила Сибири-2», который легко поглотит объемы сырья, предназначенного для «СП-2», а Германия не станет хабом и останется безе денег.

Есть и другие «столпы», влияющие на сближение Берлина и Москвы.

Во-первых, это, конечно же, внезапная и неожиданная для многих решимость и сила России, которые она набрала и проявила и уже не намерена скрывать, защищая свои национальные интересы и собственную безопасность. И в Берлине, повторюсь, поняли, что они могут попасть под вооруженный замес, потому что США требуют мобилизации Германии на возможную войну в составе НАТО. В том числе, не исключено, и за Украину, которую гонят на убой и на провокации против Россия, которая может не сдержаться и, как и обещала, долбануть.

Запугать войной. Зачем США нагнетают истерию вокруг Украины © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

В Берлине еще с 1945 года четко представляют, что означают слова российских генералов, которые говорят, что в возможной новой войне никаких танковых и пехотных вторжений не будет, зато возможны ракетные удары по штабам принятия решений. А в Германии — крупнейшая военная база США, где многие думают, что они что-то решают. Вот скажите на милость, откуда и когда прилетят российский сверхзвуковой «Циркон» или какой иной его собрат, если на Западе даже не знают, как они летают? То-то же! Берлин не хочет изучать этот вопрос на Германии.

Во-вторых, прагматично сближают Германию и Россию слабость и подлость США и их союзников, которые сейчас с пеной у рта нападают на Россию и вроде как хотят померяться с нею военными силами. И понятно, почему. И США, и Канада, которые сегодня очень интенсивно пичкают Украину оружием находятся по ту сторону Атлантики. И если полыхнет в Европе, то надеются отсидеться «за лужей». Даже Великобритания, пославшая в Украину свои легкие противотанковые комплексы, срок годности которых истекает в этом году, надеется на свой Ла-Манш, через который никто с агрессивными целями не переплывал уже много веков.

Но в Германии отлично знают, что США:

а) сейчас уступают в военной силе России. Например, то же сверхзвуковое оружие у США все никак не получается, несмотря на старания. И Вашингтон этими милитаристскими игрищами далеко от своих границ просто тянет время;

б) просто хотят войной в Европе (конкретно в Украине) связать активность России в другой — китайском — направлении и отвлечь ее от союза в Китаем, уступив, например, Украину в Европе. Или хотя бы применить банальную ИБД (имитацию бурной деятельности) в этом вопросе, Чтобы например, втюхать разоренную Украину России, а когда та ее более-менее приведет в чувство, опять начать там свои евроинтеграционные игрища. Нормальный такой, циничный подход;

в) смотрят и на Украину (непосредственных военных участников), и на Европу (спонсоров и союзников за спиной) как на расходный материал. Или, если хотите, на ракетно-пушечное мясо.

«Момент истины»: глава МИД Украины потребовал действий от ФРГ © Дмитрий Кулеба/Фейсбук Алексей Данилов и глава Минобороны Алексей Резников, на которых, как на «ястребах войны», клейма негде ставить. И их настрой передался президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса (ОПУ) Андрею Ермаку. И все они дружно фактически послали американцев в пеший эротический, а не военный тур, дружно заявив, что не видят никакой военной угрозы со стороны России.

Похвальное, надо сказать, прозрение. И вот 26 января этот настрое могут закрепить советники глав стран «нормандии», если действительно смогут договориться о дате переговоров Украины с непосредственно, как и предписывает «Минск-2», ЛДНР о статусе Донбасса. И США туда даже не зовут. Да они и сами не хотят, понимая, какой груз могут взвалить на свои плечи и потерпеть очередное фиаско.

Украина для США может стать новым — европейским — Афганистаном, а второй такой провал, да еще и в Европе за неполный год — это даже для самоуверенных янки слишком.

Ну а пока понаблюдаем, чем Парижу ответит Берлин. Президент Франции Макрон 24 января уже заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и предложить ему некий «путь деэскалации» в Украине. А потом созвонится и с президентом Зеленским. Германия и канцлер Шольц с прочими чиновниками должны ответить.