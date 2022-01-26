По Украине прокатилась беспрецедентная волна ложных минирований. В МВД и СБУ виновным тут же назначили российские спецслужбы, которые разжигают панику среди населения Украины перед вторжением, о котором уже месяц твердят чуть ли не все западные СМИ. Но даже в государственном дискурсе не все так просто

«Я — шпион российской разведки»

«Приветик, на связи KARNAVAL вместе с группировкой GEREX, мы заминировали город запорожье каждое учебное заведение взрывчаткой в каждой по 9 кг тротила, за жизнь детишек и учителей решать только вам, я получаю удовольствие от смертей детей, и я вам обещаю жертв будет очень много, жду на счет +380955920551 15 000 000 млн грн у вас есть 2 часа собрать эту сумму и скинуть мне, время пошло». Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Это сообщение (орфография и пунктуация сохранены) поступило утром 24 января в дежурную часть Запорожского районного управления полиции и на электронный адрес колл-центра СБУ с электронного адреса vmizickieonid1999@protonmail.com.

Утром 25 января всё повторилось.

«Нас уведомили о том, что в Вознесеновском районе заминирован Электротехнический колледж, и все школы города. Проверка по учебным заведениям уже ведется», — говорится в комментарии полиции.

Детей срочно вывели из зданий, а родителей поставили перед необходимостью забрать своих чад в разгар рабочего дня.

Здесь нет критики, иначе на такие сообщения реагировать невозможно. Дело в другом — злые, раздраженные и перепуганные родители прочитали в СМИ, кто виноват. Да они и раньше-то знали. Массово «минируют» Украину весь январь, что удивительно точно совпадает с истерикой западных СМИ касательно российского вторжения, которое обязательно состоится прямо на днях.

Тогда же, 24 января, в поисках взрывоопасных предметов остановили образовательный процесс во всех учебных заведениях Чернигова и Черкасс. Эвакуацию школ и торговых центров провели в Одессе. Затем появились сообщения о «минировании» школ во Львове и Днепре, затем — о четырех станциях киевского метрополитена, а также об аэропортах Жуляны и Борисполь. Закончился же день «минированием» новогодней елки в Одессе. Всё сразу.

С 13 января школы в Кривом Роге работают исключительно дистанционно из-за постоянных сообщений о минировании. 24 января, очное обучение в школах планировалось возобновить, но 20 января на электронную почту горячей линии СБУ и Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета пришло письмо следующего содержания:

«Я — шпион российской разведки официально заявляю, что заминировал все учебные учреждения города Кривой Рог. Взрыв произойдет в течение 3 часов, или жду карту 250 000 грн. Погибнут тысячи детей. Решать вам». В Киеве все понимают: Пушков прокомментировал призыв Зеленского не бояться «вторжения» РФ © пресс-служба президента Украины

Отправителя сообщения вычислили и задержали. Им оказался студент другого местного колледжа, который заказал минирование у администратора одного из закрытых телеграм-чатов. Молодой человек якобы хотел, чтобы колледж перевели на дистанционную форму обучения.

Если не Путин, то кто?

Выводы, которые тут же сделали в СБУ, конечно, не удивляют, но хоть бы несколько дней выждали на имитацию расследования: «Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который с помощью российских спецслужб… заказал минирование у администратора одного из российских закрытых телеграм-чатов, который управляется спецслужбами РФ. Такие чаты… используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений на Украине».

Если телеграм-чат был закрыт и контролировался российскими спецслужбами, как вы узнали, что криворожский студент что-то заказал его администратору? Ладно бы сообщение о минировании прислал сам студент и вы вычислили его по IP или номеру телефона. Но вы же сами сказали, что «минировали» российские спецслужбы через закрытый чат. Переписку у студента в телефоне вы в ходе обыска нашли, но как вы поняли, кого надо обыскивать?

21 января поймали и злоумышленника, который сообщил на горячую линию полиции в Мелитополе о том, что установил взрывные устройства по всему городу и, прежде всего, в отделении полиции. При обыске ничего взрывного у мужчины не нашли (как и у студента в Кривом Роге), зато установили и, что очень важно, выдали в эфир, что злоумышленник ранее был осужден за убийство в России. Спрашивается, какое это имеет значение в данном конкретном деле? Никакого. Просто нужно, чтобы Россия как можно чаще упоминалась в контексте отрицательных событий, желательно связанных с насилием. Это создает у населения нужные ментальные установки, фреймы негативного восприятия: Россия = насилие.

В общем, только за первые две недели января 2022 года была получена половина сообщений о минировании от всего 2021 года. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Для случайного совпадения это уж слишком. «Без всякого выстрела». В Киеве «политики пакуют чемоданы» © pixabay.com/Skitterphoto

«Сегодня мы можем уверенно констатировать: серия псевдозаминирований — не что иное, как элемент гибридной агрессии и спланированная информационная операция, — прокомментировали ситуацию в МВД Украины. — Цель этого информационного терроризма — держать украинцев в напряжении и внушить неуверенность в собственной безопасности, и сделать это не столько террористическим актом, сколько возможностью, что подобное может произойти. Кроме того, мы знаем, что псевдосообщения о заминировании поступают с временно неподконтрольной территории Украины или Российской Федерации».

В СБУ официально сказали то же самое: «Цель спецслужб страны-агрессора очевидна — создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции — реалии современных гибридных войн, и мы должны это осознавать».

Но, если Россия «минирует» Украину, кто «минирует» Россию?

21 января персонал Банка России эвакуировали после анонимной угрозы о минировании. Тогда же поступило сообщение о минировании 21 школы в Керчи и 10 школ в Симферополе. 24 января больше 20 школ Владивостока получили сообщения об угрозе минирования. То же самое касалось 6 школ и одного из рейсов в аэропорт Южно-Сахалинска 25 января. В Южно-Сахалинске и в Корсакове вторую неделю ежедневно приходят сообщения о минировании школ и детских садов. В тот же день аналогичное произошло касательно всех школ Челябинска и Тюмени, а также железнодорожного вокзала и судов Волгограда. В Челябинске и Тюмени, кстати, за месяц уже во второй раз. После зимних каникул в Красноярске пять раз проводили массовую эвакуацию в школах из-за ложных угроз о заложенных бомбах. Это так надоело, что 18 февраля приняли решение взять школы под круглосуточную полицейскую охрану и больше не проводить эвакуации. А затем задержали двух местных подростков. Оказалось, что они отправляли ложные угрозы в другие города России и даже за рубеж (не на Украину ли?). Потери от несостоявшегося вторжения. Как слухи о войне с Россией губят экономику Украины © коллаж Украина.Ру

«Астанавитесь!»

Если цель «минирования» Украины Россией — нагнетание паники перед планируемым вторжением, то какова цель ровно того же в России? Нет ни одного официального заявления о том, что к подобным правонарушениям в РФ причастны украинские спецслужбы. И это понятно — России война не нужна, ей нужен «Северный поток 2». Украине, пожалуй, тоже не нужна, в связи с тем, что ничем хорошим для нее она не закончится. Т.е. нагнетать, держа свое население в состоянии перманентного удивления, надо, но тут главное не переборщить. Об этом уже несколько дней говорят чуть ли ни все топ-чиновники Украины, причем даже «ястребы».

«На сегодняшний день фактаж, который мы и разведки стран-партнеров наблюдаем, приблизительно подобен той же ситуации, которая была весной прошлого года, — сказал министр обороны Украины Алексей Резников. — По состоянию на этот момент не создано ни одной ударной группировки Вооруженными силами РФ, чтобы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление. Такой угрозы не существует».

Глава МИД Дмитрий Кулеба: «Мы абсолютно убеждены, что сейчас решение об эвакуации членов семей сотрудников посольств является преждевременным. Для этого сейчас нет объективных, реальных условий».

Секретарь СНБО Алексей Данилов: «И мы это подчеркиваем сейчас и артикулируем нашим партнерам, что мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика. В этом вопросе нам тоже нужна помощь. Ведь если люди перейдут в состояние паники — это опасная ситуация для страны. Поэтому дальше манипулировать будет гораздо легче, а это задача России. И зачем это делают общим акцентом остальные партнеры — у нас здесь есть определенные вопросы на этот счет».

Вопросы к партнерам понятны, поскольку истерика, которую они устроили в своих СМИ, пожалуй, бесперецедентна. «Россия не намерена идти на деэскалацию», — утверждает пресс-секретарь Пентагона Кирби, как бы не слыша ни Данилова, ни Резникова, ни Кулебу. Данилов оценил возможность введения военного положения на Украине © Facebook, Рада національної безпеки і оборони України

Так ведь она и не может деэскалировать сообщения западной прессы, в которой, собственно, всё движение и происходит. Говорят, западные журналисты толпами бегают по Мариуполю, чтобы снять и написать про панику и страх, а снимать и писать особо нечего. Разве что взять интервью у какого-нибудь полоумного генерала, который рассказывает, как будет рвать русских голыми руками. Впрочем, это тоже не про панику и не про страх, а просто про глупость. Другое дело, что западному читателю, возможно, зайдет. Как заходит заметка The New York Times с картой российского вторжения на Украину через зону отчуждения в Припяти. Ну, американский обыватель же слышал про Chernobyl, даже клюкво-сериал посмотрел — страшно.

А раз так, бравый Пентагон должен спасать своего обывателя и заявляет, что США повышают готовность войск «на своей территории и за рубежом», в связи с ситуацией вокруг Украины. 8 с половиной тысяч солдат могут быть переброшены в Европу для усиления НАТО, в случае эскалации, но соответствующее решение пока не принималось. Цирк с эвакуацией посольств опять же. И вот уже автор Washington Post Майкл Викерс призывает защитить Украину своими войсками.

Викерс по совместительству еще и член совета директоров крупнейшей в Европе британской военной корпорации BAE Systems (которая, кстати, владеет 49% «национального» авиаперевозчика Казахстана — Air Astana). За последний месяц акции BAE Systems подорожали почти на 10%. То, что война (особенно где-то далеко, в Chernobyl) — дело крайне выгодное, не секрет, но, оказывается, выгодно и ее нагнетание.

Правда, не Украине, о чем говорит Данилов. Какая уж там выгода, когда в середине января в Запорожье останавливается из-за банкротства завод «Искра», производивший радиолокационные системы по оборонному заказу. На заводе причиной остановки называют отказ государства от заказа для ВСУ, а в Минобороны — не выполнение обязательств заводом. Пока же закрываются предприятия украинской оборонки, тот же BAE Systems чувствует себя просто отлично.

«Астанавитесь!», — вот, по сути, обращение Данилова к западным партнерам. Но, «если сам вам шпаги дал, как могу остановить я…». А тут еще и минеры в стиле «ФСБ России взрывает Украину» и Олимпиада в Пекине на носу. История Первой мировой показывает, что обстоятельства могут не дать остановиться, даже если ведущие акторы понимают, чем закончится продолжение движения. Остается надеяться, что сейчас обстоятельства не таковы.