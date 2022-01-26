На последнем СНБО первоначально планировалось, что против оппозиционного политика Евгения Мураева, которого британские власти назвали главой "оккупационного правительства", назначенного Кремлем, и против телеканала "Наш" будут введены санкции, но потом этот вопрос решили отложить, сообщил источник Украина.ру среди близких к СНБО политиков

Две главные темы СНБО

Главными темами на заседании, по словам нашего собеседника, были две: военная и финансовая. Что касается первой, то она в основном была посвящена готовности украинской армии отразить «агрессию» России, ситуации в Донбассе, состоянию вооружения и последним данным украинской разведки, касающихся российской армии.

«Ну а главным вопросом был: как избежать паники среди населения, предпринимателей и западных инвесторов из-за разговоров о том, что скоро начнется война с Россией. Эти разговоры могут попросту убить украинскую экономику. Украинские власти уже поняли это. Понял бы еще и Байден с НАТО.

Паника может привести к обвалу курса гривны, как это было в 2014 году. Он уже и так подбирается к 29 гривнам за доллар. К тому же на СНБО констатировали, что украинские облигации внешнего займа не хотят брать. Они скоро будут стоить как фантики. Раз облигации не покупают, значит, в бюджет не привлекаются дополнительные деньги. Видимо, именно с этим и связано то, что ЕС предоставит Украине пакет финансовой помощи в 1,2 млдр. евро.

Перспективы сейчас у украинской финансовой системы, скажем прямо, стремные, вот поэтому секретарь СНБО Данилов и призывает сегодня население не паниковать. Мол, вторжения не будет, так как у России нет 1,5 млн. военных, чтоб контролировать украинскую территорию. В общем взят курс на снижение температуры пропагандистской волны», — сообщил источник нашего издания.

Мураева и «Наш» спасла боязнь паники

Также источник сообщил, что на СНБО первоначально планировалось подвергнуть санкциям оппозиционного политика Евгения Мураева, которого британское правительство «назначило» главой «оккупационного правительства», сформированное Кремлем, и оппозиционный телеканал «Наш», который связывают с Мураевым (Правда, в недавнем интервью Украина.ру он сказал, что передал акции телеканала трудовому коллективу). Но в итоге этот вопрос решили не выносить на заседание.

«Тут Евгения и «Наш» спасло то, что Офис Зеленского испугался обвальной паники. Ее и так еле-еле сдерживают. Если бы санкции ввели, то таким образом была бы подтверждена информация британцев, а значит «оккупационное правительство» не фейк, а сущая правда.

А раз правда, то значит российское вторжение дело решенное и вот-вот начнется. Это сразу бы вызвало панику, а вслед за ней обвал гривны. Представляете, какие это бы имело последствия для украинской экономики?

Так что от греха подальше тему с санкциями против Мураева и телеканала «Наш» решили отложить. Но рано или поздно к ней вернутся, учитывая президентские амбиции Мураева. Если последний решит баллотироваться, то он как пророссийский кандидат, имея серьезную финансовую поддержку, может получить достаточно большое количество голосов Юго-Востока, которые в 2019 году были отданы за Зеленского, в котором видели альтернативу Порошенко.

Так что рано или поздно Зеленский подрежет крылья Мураеву, уничтожив при этом телеканал «Наш», который является серьезным медийным ресурсом», — считает собеседник Украина.ру