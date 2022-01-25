Тема нагнетаемой вокруг Украины напряженности занимает одно из первых мест в европейских СМИ. О том, что привлекает их внимание, и какие решения они предлагают – в обзоре издания Украина.ру

Британская газета «Гардиан» публикует мнение своего автора, известного журналиста Саймона Дженкиса, под заголовком «Некоторая автономия для востока Украины — единственный выход из этого кризиса».



Автор утверждает, что Россия идет на «несуразные провокации» в районе украинской границы, однако общий тон статьи, обвинения в адрес НАТО и выдвигаемые автором предложения делают её весьма примечательной.



В отличие от многих своих коллег, Дженкинс называет свержение Виктора Януковича не «революцией», а «переворотом».



Политика расширения НАТО на восток в 1990-е годы была по мнению автора, безответственной.

«Постсоветская Россия лежала на лопатках, и НАТО просто не могла не воспользоваться возможностью пнуть лежачего», — пишет автор.

Зондирование со стороны Бориса Ельцина о возможности вступления РФ в НАТО было отвергнуто. Предложения об ассоциации с ЕС высмеивались. Запад делал всё возможное, чтобы ткнуть Россию носом в её позор. Сегодняшние действия Владимира Путина — вполне предсказуемый результат такого поведения, указывает Дженкинс.

«Российский президент сейчас говорит, что хочет исполнения заключенного в 2015 году соглашения "Минск-2". Такое урегулирование — это вполне здравая идея. Оно предусматривает автономию для русскоязычного Донбасса, прекращение натовской экспансии, уход России и восстановление украинской границы», — пишет автор.

Однако оно не претворено в жизнь, главным образом из-за его саботажа со стороны «киевского режима» — именно так называет его автор. В то же время для любого разумного обозревателя ясно, что это практичный и разумный способ урегулирования кризиса.



А Британии лучше держаться подальше от этого конфликта, указывает Дженкинс. Он не угрожает ее безопасности, а перед Украиной у страны нет никаких обязательств. Видеть в войне самое простое решение кризиса — это опасное заблуждение, предостерегает автор.



Полный перевод этой статьи был опубликован на сайте издания «ИноСМИ».



Швейцарская газета «Нойе цюрхер цайтунг» также призывает к нейтральному статусу Украины как пути решения конфликта вокруг страны. Газета обращается к историческому примеру Финляндии.

Политика нейтралитета, проводимая страной в течении десятилетий, обеспечила её независимость и была успешной в экономическом и политическом плане, считает издание.

«Все всенародно избранные украинские правительства последних лет связывали будущее своей страны с более тесной интеграцией с Европой…. Ввиду угрозы российского вторжения их путь к этой цели, возможно, мог бы пролегать по линии нейтралитета в финском стиле», — считает швейцарский автор.



Совсем другой настрой у автора польской газеты «Речь Посполита».

Наша единственная надежда — Вашингтон, уверен он.

«Путин мог атаковать в минувшие выходные, такой вариант не исключался», — заявляет автор.

По его мнению, такого развития событий удалось избежать благодаря переговорам между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым.

В такой момент инстинкт самосохранения должен побудить страны ЕС заявить, что блок НАТО должен представлять интересы Запада в противостоянии с Москвой. То есть европейцы вновь должны отдающих свою судьбу в руки американцев, откровенно говорит он.

Германия и Франция обвиняются автором в бездействии, уклонении от обещаний ввести санкции против Москвы.

Это не единственные европейские страны, на которые нельзя рассчитывать перед лицом угрозы с Востока. Есть и более мелкие сторонники сотрудничества с Путиным, прежде всего Австрия и Венгрия.

Но есть и «правильные» европейские страны, которые твёрдо стоят на стороне Украины, которой угрожает вторжение — это Великобритания, Нидерланды, некоторые скандинавские страны и Испания, говорит он.



Тем временем испанская газета «Паис», довольно часто отмечающаяся статьями о необходимости остановить российскую «агрессию», публикует нетипичное мнение. Его автором является Хуан Луис Себриан — основатель и бывший директор газеты.

Он указывает, что много раз объявленное неминуемым вторжение РФ на Украину вряд ли состоится. Даже незначительное вторжение, о котором упомянул президент США Джо Байден, «вызвав скандал в киевском правительстве», маловероятно, указывает автор.

Если удастся избежать войны на востоке Европы, то возникнет необходимость установления нового мирового порядка, который уже не будет основан ни на двусторонней стратегии «холодной войны», ни на безоговорочном подчинении власти США, считает Себриан.

«Строительство этого нового многостороннего порядка потребует большого прагматизма со стороны лидеров, заключения договоров и соглашений, гарантирующих применение международного права при разрешении конфликтов и допущение демократическими странами сосуществования с культурами, ценностями и социальными структурами, не соответствующие тем, которые они представляют», — указывает автор.



Автор критикует заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга том, что для военного блока неприемлемо признание «зон влияния». Без них создание многосторонней политики невозможно, продолжает он.

Собственно, сам блок НАТО — это тоже одна из них, которая, кстати, не всегда действует согласно принципам защиты демократии своих членов, о которых было заявлено при его создании, пишет Себриан.

В НАТО сразу же вступила Португалия, которая в тот момент переживала период жёсткой диктатуры Антониу Салазара. Венгрия, возглавляемая Виктором Орбаном, тоже не подходит под определение «либеральной демократии». И самый яркий случай недемократической страны НАТО — это, по мнению автора, Турция.



Правительствам западных стран, Киеву и Москве необходимо совместными усилиями превратить Украину в «мост между двумя мирами», указывает автор.

«Но не такова была политика НАТО, генеральный секретарь которой с 2016 года выступал за концентрацию сил в приграничных странах. Вот почему президент Германии Вальтер Штайнмайер в свое время назвал его поджигателем войны. Те, кто лично выслушивал Столтенберга и его мнение о стратегии, которой необходимо следовать, без труда признают точность этой характеристики», — пишет Себриан

Далее автор критикует испанские власти за их молчаливое следование в фарватере НАТО.

«Для нашей страны неслыханным является факт отправки войск в зоны конфликта без объяснений со стороны правительства перед парламентом, оппозицией или собственными партнёрами», — пишет он.

Ссылаясь на древнегреческого автора Аристофана и его комедию «Мир», автор предупреждает — начавшуюся войну очень трудно остановить.