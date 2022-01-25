Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал 20 февраля «датой вторжения» России. По словам украинского генерал-лейтенанта, одной из причин, по которой Россия нападёт в этот день, является окончание Олимпиады в Пекине

Это заявление Павлюк сделал в интервью британскому изданию The Times.

«Это дата, которая нас беспокоит», — заявил Павлюк.

Сам день 20 февраля выбран неслучайно. Потери от несостоявшегося вторжения. Как слухи о войне с Россией губят экономику Украины © коллаж Украина.Ру

«Среди различных сценариев 20 февраля отмечается как потенциальная дата начала вторжения: именно тогда в Пекине заканчиваются зимние Олимпийские игры, и Путин возможно, не захочет омрачать это событие. Но это также знаменует собой окончание совместных российско-белорусских учений на границе с Украиной», — передает издание The Times слова украинского военачальника.

Однако о связи начала войны на Украине с Олимпиадой говорил не только Павлюк. И одно из подобных заявлений даже вызвало международный скандал.

Ну очень проверенный источник

В субботу, 22 января, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного дипломата в Пекине сообщило: председатель КНР Си Цзиньпин во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным мог попросить его «не вторгаться на Украину во время Олимпиады». Кроме того, Bloomberg сослался и на мнение неназванных экспертов.

«По словам аналитиков, последнее, что нужно Си, это чтобы Путин затмил важный момент Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Это особенно актуально, учитывая, что Си стремится укрепить свой престиж дома, поскольку он добивается поддержки беспрецедентного третьего срока в конце этого года», — сообщило агентство.

Примечательно, что по официальным данным Владимир Путин не говорил по телефону с Си Цзиньпином с начала этого года.

Новость от Bloomberg вызвала бурную реакцию и в России, и в Китае.

«Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg. А теперь правда: 1. Ни российских, ни китайских (пусть даже анонимных) источников эта информационная помойка не приводит. 2. «Дипломатом в Китае» являются американцы. 3. Ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией, за подтверждением «журналисты под прикрытием Bloomberg» не обращались. Хотя у Bloomberg было в старые и не такие злые времена «золотое правило» — не менее двух, а то и трех верифицированных источников должны подтвердить добытые сведения», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кто хочет войны? Эксперты о нагнетании ситуации вокруг Украины © AP, Efrem Lukatsky

По ее словам, Олимпиаду в Китае «эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц».

«Bloomberg объединяет две темы и выстреливает…, но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле. Это те страны, в которые накануне приезжают госсекретари США и рассказывают о пользе вступления в НАТО», — напомнила Захарова о событиях в Грузии в 2008 году.

Позже на вопрос журналиста по этому поводу ответил и официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Эта во всех отношениях лживая статья является не только клеветой и провокацией, направленными на подрыв китайско-российских отношений, но и вмешательством, саботажем Олимпийских игр в Пекине», — заявил он.

Он отметил, что столь отвратительные, по его мнению, спекуляции не могут обмануть мировое сообщество, а любые попытки подорвать взаимное доверие между Китаем и Россией тщетны.

«В то же время, будучи сторонниками и адептами олимпийского духа, Китай и Россия последовательно выступают против политизации спорта и не будут поддаваться на провокации некоторых международных сил», — подчеркнул представитель МИД КНР.

Таким образом, и Россия, и Китай не только отрицают привязку начала конфликта на Украине к Олимпиаде, но и видят в этом попытку вбить клин между странами.

Парад несоответствий

В начале декабря 2021 года стало известно об американском дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае. 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о соответствующем решении властей США.

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», — заявила Псаки.

Впервые о бойкоте заговорили за несколько месяцев до этого — в апреле. В мае официальное заявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Мы не можем делать вид, что нет ничего плохого в том, что Олимпийский игры будут проводиться в Китае», — заявила она на совместных слушаниях Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса и Комиссии Конгресса и исполнительной власти по вопросам Китая.

Пелоси поддержала при этом не полный, а лишь дипломатический бойкот Олимпиады.

«Давайте отдадим дань уважения своим спортсменам, оставаясь дома. Давайте объявим дипломатический бойкот, если эта Олимпиада действительно состоится», — сказала Пелоси.

Одновременно США настаивали на переносе места проведения игр. В этом их поддерживал ряд государств, среди которых были Канада, Великобритания и Норвегия. Запугать войной. Зачем США нагнетают истерию вокруг Украины © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

А вот Олимпийский комитет США осудил действия властей своей страны, выступив против бойкота.

В конечном итоге США остановились именно на дипломатическом бойкоте: а именно — на Олимпиаду не приедут американский президент, сенаторы, министры и другие политики. Но дело в том, что их на Олимпиаду и не звали. А вот американские спортсмены на Олимпиаде будут.

Однако желание испортить имидж Олимпиаде в Пекине, судя по публикации Bloomberg, не покидает правящие круги США.

Но это — парадокс. Ведь, говоря о том, что война на Украине не начнётся, пока идет Олимпиада, спортивным состязаниям в Пекине лишь создают большую славу. Если верить американским слухам, то Олимпиада в Пекине по сути продолжает славные традиции античных Олимпийских игр, во время которых в Древней Греции прекращали все войны.

Обращает на себя внимание и то, что ранее западные и украинские военные эксперты указывали, что «окно возможностей» для атаки в Донбассе для российской армии откроется со второй половины января по вторую половину февраля, когда земля достаточно промёрзнет, что даст возможность широко применять бронетанковые подразделения.

Теперь же, если следовать логике Запада, «коварная Россия» скорее потопит свои танки в грязи, чем рискнет испортить отношения с Китаем.

Ещё одним парадоксом является несогласованность слов командующего ООС с заявлениями министра обороны Украины, который утверждает, что преждевременно говорить о надвигающейся войне.

«Сегодня, по состоянию на настоящий момент, не создано ни одной ударной группировки вооруженными силами РФ, что бы говорило о том, что завтра они пойдут в наступление», — заявил 24 января Алексей Резников.

Создание ударной группировки — дело не одного дня. А в сжатые сроки скрытно создать такую группировку будет попросту невозможно, что обнулит внезапность наступления.

Ранее ряд других высокопоставленных лиц на Украине заявил, что нет никаких оснований для спешной эвакуации из страны иностранных дипломатов. Но вот выступает Павлюк и говорит, что до гипотетической войны — менее месяца.

Однако уроки войны в Грузии в 2008 году учат: Олимпиаду к войне привязывают лишь те, кому выгодно омрачить спортивный праздник. Поэтому до 20 февраля стоит опасаться провокаций со стороны Украины, США, а также их сателлитов. Однако и эти провокации вряд ли перерастут в полномасштабную войну.