«Украинские железные дороги» давно уже находятся на грани банкротства. Очередной проект президента Владимира Зеленского по ее спасению на самом деле помогает не госкомпании, а крупному бизнесу - в частности, олигарху Игорю Коломойскому

31 января вступит в силу указ Министерства инфраструктуры Украины об ограничении срока эксплуатации полувагонов и зерновозов, сообщил на днях замдиректора «Укрзализныци» Валерий Ткачев во время встречи с зерновиками.

«В 2022 году запланировано списать 43 зерновоза, из них 38 — принадлежат «Укрзализныце», а 5 — другим владельцам. В 2023 году из вагонного парка «Укрзализныци» выбудут 398 зерновозов, а из частного парка — 71. В 2024 году «Укрзализныця» должна списать 574 вагона-зерновоза, в то время как другие владельцы — 725», — сказал Ткачев.

Таким образом, в ближайшие три года на Украине будут списаны 1811 вагонов, из них почти половина — 831 вагон — принадлежат частным компаниям, остальные — «Укрзализныце».

По-настоящему массовый характер списание грузовых вагонов примет с 2025 года, когда ежегодно будут отправляться на свалку от 4 тыс. вагонов.

Всего, согласно распоряжению Кабмина, в ближайшие году будет списано порядка 75 тыс. железнодорожных вагонов. Государство уже пообещало масштабную программу на 106,5 млрд грн (271 млрд рублей) по закупке 45 тыс вагонов, однако с ней не все гладко.

Рука Москвы

Весьма забавно, что свою идею списания вагонов по сроку службы украинское министерство скопировало в России. Представители ведомства, пропагандируя свой проект, ссылалось на то, что аналогичное ограничение — запрет на эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы — приняли в РФ в 2016 году, что привело к оживлению вагоностроительной отрасли.

Дикие проблемы «Укрзализныци»: у Зеленского и властей остался последний шанс спасти госкомпанию © Wikipedia/Andrey Kurmelyov / Facebook/Укрзалізниця

На Украине же все предприятия по производству вагонов - Крюковский вагоностроительный завод, «Днепровагонмаш» и «Азовмаш» — принадлежит частникам, в том числе скандально известному бизнесмену Игорю Коломойскому, экс-вице-премьеру Сергею Тигипко и Сергею Приходько.

При этом из сотни миллиардов гривен, которые правительство намеревается потратить на новые вагоны в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» 50 млрд собираются взять у находящейся на грани банкротства «Укрзализныци», которая этих средств может и не найти.

Кстати, данное решение правительства лишает «УЗ» существенной статьи доходов. На текущий момент вагоноремонтные предприятия, входящие в структуру «Укрзализныци», загружены заказами. Если все старые вагоны спишут вместо того, чтобы ремонтировать, то тысячи их сотрудников останутся без работы.

Кроме того, пострадают и коммерческие операторы грузовых перевозок и украинские грузоотправители, которые сейчас владеют многими вагонами. Согласно программе Зеленского, именно они должны будут инвестировать оставшиеся 56,5 млрд грн на закупку вагонов. Это будет особенно тяжелым грузом для многих частных компаний, особенно на фоне продолжающегося экономического спада, вызванного пандемией.

Реакция бизнеса

В декабре, когда решение Минифраструктуры еще не было принято окончательно, крупнейшие украинские аграрные и промышленные ассоциации обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором заявили об опасности готовящегося списания 75 тыс. вагонов.

«Оставшегося (после списания — Ред.) вагонного парка будет недостаточно для обеспечения своевременных и в полном объеме железнодорожных перевозок», — подчеркивается в обращении.

Проходимцы на железной дороге. Почему разогнали наблюдательный совет «Укрзализныци»

Это приведет к разрушительным последствиям как для отдельных отраслей, так и для экономической стабильности и национальной безопасности Украины, отмечают подписанты.

Среди них — объединение предприятий «Укрметаллургпром», «Агро-Продовольственный Совет», «Аграрный союз Украины», «Всеукраинский аграрный совет», ассоциация «Союз плательщиков Украины», ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», Украинская ассоциация прямых продаж, «Ассоциация налогоплательщиков Украины», «Украинская Федерация индустрии безопасности», «Ассоциация производителей Украины» и еще ряд бизнес-ассоциаций.

Вместо того чтобы вкладывать деньги в модернизацию и создание новых производственных мощностей, промышленные и аграрные предприятия будут вынуждены инвестировать в изготовление новых вагонов, а пригодные для эксплуатации будут отправлены на металлолом зачастую по чисто формальным основаниям, говорится в письме.

Украинский бизнес просил Зеленского не допустить принятия этого «разрушительного для украинской экономики» документа. Против него также высказывались многие представители экспертного сообщества.

Экономическая диверсия

Экономист Борис Кушнирук на своей странице в Facebook написал, что «такая нахальная схема ограблениея государства и бизнеса» была замаскирована в «сладкую обертку» программы «Большое строительство», однако за все это заплатят граждане из своих карманов.

«Последствия для украинцев — дополнительные затраты на подорожание железнодорожной логистики — в любом случае будут переложены на плечи конечных потребителей», — подчеркнул Кушнирук.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев назвал инициативу правительства экономической диверсией.

«Это экономическая диверсия — реализация подобной программы по списанию вагонов в Украине сейчас, во время фактически экономического кризиса. Сейчас Укрзализныця находится на пороге банкротства, когда наблюдаются сокращения объемов перевозок и увеличение себестоимости работ в результате энергетического кризиса», — заявил он.

Политик уверен, что массовое списание вагонов оперативно восполнить не удастся. Действительно, три украинских предприятия, на пике выпускавшие порядка тысячи вагонов в год, не способны удовлетворить искусственно подогреваемый спрос в четыре и более тысяч вагонов в год.

«Ни у бизнеса, ни у «Укрзализныци» нет денег для того, чтобы покупать новые вагоны. Нет мощностей, на которых можно построить в кратчайшее время в Украине это количество вагонов. Поэтому это диверсия однозначно, экономическая диверсия», — подчеркнул Бондарев.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

«Экономическое состояние «Укрзализныци» ужасное. За первое полугодие 2021 года ее убыток составил 1,4 млрд грн, накопленный убыток достиг 51 млрд грн, а объем привлеченных кредитов — 34,8 млрд грн», — написал эксперт.

Увеличение долга «УЗ» еще на 50 млрд грн будет непосильным бременем для госкомпании. Денег на ремонт железнодорожной колеи и закупку новых локомотивов не будет, что приведет к очередному транспортному коллапсу, полагает Соколов.

Подводя итог, можно смело утверждать, что очередное распиаренное решение президента Владимира Зеленского на деле оказывается непродуманным, не обеспеченным финансированием и производственными мощностями для его выполнения.

Украинские эксперты вполне обоснованно подозревают в нем новую коррупционную «кормушку» для приближенных к Зеленскому, а закончится все как обычно — ограблением украинцев.