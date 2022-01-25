Государства-члены НАТО при любой возможности повторяют фразу о согласованной позиции по украинскому вопросу, но если присмотреться к каждому из них по отдельности, то становится очевидно, насколько диаметральны их взгляды

Великобритания

МИД Великобритании не рекомендует подданным осуществлять поездки на Украину, за исключением случаев крайней необходимости, а также сообщило об эвакуации части персонала посольства в Киеве.

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу», — говорится в сообщении ведомства 24 января.

При этом на обострение ситуации играет само Соединённое королевство, поставив Киеву несколько тысяч легких противотанковых ракет. Однако на Украине выразили скепсис относительно такого щедрого подарка. Константин Бондаренко: Великобритания открыла на Украине охоту на ведьм и готовится воевать с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

«Оказывается, срок хранения этого комплекса — 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», — обратил внимание бывший сотрудник СБУ Владимир Мулык в эфире телеканала «Первый независимый».

По его словам, это наводит на мысли о том, что это вооружение нужно использовать, пока оно не стало не пригодным.

Страны Балтии традиционно занимают враждебную позицию по отношению к России и выступают в поддержку Киева.

Эстония

Таллин, соблюдая нормы экспортного законодательства США и Германии, обратился к ним за разрешением передать Украине оружие американского и немецкого производства. И если Вашингтон одобрил эту меру — благодаря чему, по словам посла Эстонии на Украине Каймо Кууск, Киев получит десятки противотанковых ракетных комплексов Javelin, — то Берлин ответил отказом.

Латвия

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пообещал, что в случае «вторжения России на Украину» республика сразу же начнёт поставлять Киеву вооружение, включая и летальное. Впрочем, передать Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger Рига может, не дожидаясь никакой «агрессии», — США выдало на это разрешение.

Однако в военной помощи Украине для Латвии есть табу — своих солдат туда направлять она не будет.

Литва

Литва вслед за Латвией сообщила о передаче Украине в ближайшее время ПЗРК Stinger с разрешения США.

«Искренне надеемся, что Украина не будет нуждаться в этом переданном вооружении. Страны Балтии призывают Россию прекратить свое агрессивное и безответственное поведение», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Почему украинская армия не готова к российскому вторжению. Без объяснений, будет ли оно © Министерство обороны Украины

Кроме того, Вильнюс поставит украинскому спецназу 24 портативных тепловизоров. Стоимость такого подарка оценивается в €342 000.

Ряд государств призывает к поиску решения украинского вопроса путём переговоров, но при этом не исключает возможности своего участия в кампаниях НАТО в той или иной степени.

Франция

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со страниц издания Le Figaro призвал Францию, председательствующую в Совете Европы, ужесточить политику в отношении России и оказать помощь Киеву.

Власти Пятой республики выразили готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию, но вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте 19 января заявил, что Париж вместе с Берлином в рамках «нормандского формата» продолжит поиск политического решения конфликта на Украине, «который остаётся главным источником нынешней напряжённости». Как раз-таки Париж и станет местом встречи политических советников лидеров «четвёрки» 26 января. Во Франции заявили об «атлантистской русофобии» НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Решение об эвакуации дипломатов с Украины власти Франции пока не приняли, но обновили рекомендацию для всех граждан воздержаться от посещения Украины в ближайшее время, если в этом нет острой необходимости, а тем, кто уже находится там, — проявлять повышенную бдительность и избегать поездок в приграничные районы на востоке и на севере страны.

Испания

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Mundo сказал, что НАТО готова к любому развитию событий, но отметил, что урегулирование украинского конфликта посредством диалога всё же предпочтительнее.

На вопрос о возможности появления испанского военного контингента на Украине он ответил: «Это заниматься политикой-фикцией. Сейчас мы едины в вопросе о необходимости диалога, а не в таком сценарии».

Кроме того, Альбарес подтвердил, что в настоящий момент вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.

А тем временем украинский вопрос спровоцировал серьёзный политический кризис в правительстве Испании. Предложение министерства обороны отправить войска в Восточную Европу раскритиковали 9 партий и подписали манифест против переброски кораблей королевства в Чёрное море и размещения солдат в Болгарии в рамках миссии НАТО, а также выразили обеспокоенность ростом напряжённости между Россией и США из-за ситуации вокруг Украины. В документе подчёркивается, что конфликт может быть разрешен только путём диалога, а мир — это единственный путь.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Испании Энрике Сантьяго предупредил, что Европа совершает серьёзную ошибку, продвигая войска НАТО к границам России, отметив, что это угрожает миру и стратегически неуклюже. В связи с этим он призвал предусмотреть меры по деэскалации конфликта, не допустить милитаризации противостояния между США и Россией и предоставить сторонам гарантии мира.

Министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро и министр социальных прав Ионе Беларра, представляющие партию Unidas Podemos, которая входит в правительственную коалицию в роли младшего партнёра, напомнили, что Испания выступает против войны, поэтому нужно избегать военных манёвров в районе Украины. Кто хочет войны? Эксперты о нагнетании ситуации вокруг Украины © AP, Efrem Lukatsky

Однако руководство Испании проигнорировал позицию Unidas Podemos: королевство этим летом станет местом проведения саммита НАТО и, более того, направит корабли для подкрепления сил НАТО, а также рассматривает возможность направления самолётов в Болгарию.

В то же время ряд европейских государств категорически против оказания военной помощи Киеву, дабы избежать ещё большего обострения конфликта.

Германия

Принципиальная позиция нового немецкого правительства приводит украинских политиков и дипломатов в негодование.

Запрет на поставки оружия странам, имеющим территориальные споры прописан в коалиционном соглашении Кабинета министров ФРГ, и чиновники строго следуют этому правилу, несмотря ни на какие уговоры, звучащие из Киева и посольства Украины в Германии. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подчёркивает, что поставки оружия не приблизят наступление мира на Украине, а единственное, что смогла предложить Киеву министр обороны Кристина Ламбрехт — передать полностью укомплектованный мобильный госпиталь.

При этом представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер 24 января предложил членам семей сотрудников представительств Германии на Украине, а также немецких организаций на Украине, например, Института Гёте, Службы академических обменов, при желании покинуть страну пребывания.

«Это мера, которую мы приняли, чтобы обеспечить безопасность людей, за которых мы там несём ответственность. Это (решение об эвакуации — ред.) зависит, разумеется, от личного восприятия уровня угрозы, личных обстоятельств. Мы сохраняем возможность работы наших представитель на Украину. Наше дипломатическое присутствие на месте, чтобы в этой ситуации поддерживать Украину», — пояснил дипломат.

Несмотря на то, что Германия по ряду вопросов имеет отличное от партнёров по НАТО позицию и не боится высказывать её, тем не менее, в целом придерживается общей линии альянса, время от времени повторяя тезис об «угрозе Украине со стороны России». «Начали называть всё своими именами»: немецкие политики разозлили США и Украину © AP, Guglielmo Mangiapane

Швеция

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД 24 января, что Стокгольм не намерен экспортировать оружие на Украину, как любую другую страну, находящуюся в состоянии конфликта, добавив: «Мы поддерживаем Украину по многим позициям: это и участие в обучении в секторе безопасности и обороны, но, прежде всего, путём большой помощи в области реформ, которую мы считаем важнейшей. Мы также готовы участвовать в сотрудничестве по вопросам кибербезопасности, которую обещал ЕС, если Украина захочет. Но, прежде всего, это сильная политическая помощь».

По её словам, в настоящий момент Швеция не собирается эвакуировать персонал своего из посольства в Киеве.

На вопрос, что должно произойти для введения новых антироссийских санкций, Линде ответила: «Важный сигнал заключается в том, что для этого не потребуется полномасштабное вторжение, достаточно какого-то нападения».

Министр в очередной раз также подтвердила, что Швеция и Финляндия, реализующие политику нейтралитета, не собираются подавать заявку на членство в НАТО, этот вопрос не обсуждается.

Люксембург

24 января глава МИД Люкембурга Жан Ассельборн в эфире радиостанции Deutschlandfunk высказался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путём и против передачи вооружения Киеву.

«Я считаю, что действительно неправильно давать людям понять, что военное превосходство, которое существует между Россией и Украиной, теперь можно уравновесить с помощью оружия. Я думаю, что это не сработает», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что никто в Евросоюзе не полагается на собственную военную логику, и подавляющее большинство государств — членов НАТО стремится избежать войны, соответственно, не следует вдаваться в «логику войны».