Россия никак не является на объявленное в западных СМИ «вторжение» на Украину. Хотя США, Великобритания и Германия объявили об отъезде части сотрудников посольств из Киева на родину. Украина.ру разбиралась в том, почему подготовка к военному конфликту ведется столь ожесточенно — в медиа

В СМИ рассказывают про Украину как вероятное поле боя, но западные «союзники» даже в сообщениях СМИ предпочитают говорить о других театрах маневренных действий. Так, The New York Times поделилась инсайдами от администрации президента США Джо Байдена — в Белом доме, по данным издания, рассматривают возможность переброски в Прибалтику и Восточную Европу нескольких тысяч американских военнослужащих, а также авиации и кораблей. Все это на фоне рассказов о якобы готовящемся «нападении» России.

Практически одновременно с этим в СМИ появилось сообщение о разрешении на отъезд наемных сотрудников посольства Соединенных Штатов в Киеве

Госдепартамент США выпустил распоряжение, в соответствии с которым часть работников американского дипломатического представительства на Украине может покинуть эту страну. «Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России», — отмечалось в информации ведомства, которое также посоветовало гражданам США рассмотреть возможность покинуть Украину и не посещать эту страну из-за «сохраняющейся напряженности». «Подвинулись умом»: Михеев рассказал, что значит для Запада проект «Украина» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Верховный комиссар ЕС по дипломатии Жозеп Боррель со своей стороны высказался, что не находит оснований для эвакуации дипломатов и других граждан с Украины. «Госсекретарь Блинкен объяснит нам [, зачем это делается] <…>. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», — заявил он перед заседанием министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

Боррель также призвал «не драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс».

Удивление выразили даже в украинском МИД. «Считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного опасения. Фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года (2021-го — Прим.ред.)», — отметили в Киеве. И до того высказывания украинских чиновников по поводу возможного военного конфликта выглядели намного спокойнее, чем заявлениях официальных лиц и журналистов стран, находящихся далеко от гипотетической линии фронта.

Несмотря на заверения украинских дипломатов о намерении вывезти часть работников сообщили в представительствах Великобритании и Германии. «Некоторые сотрудники посольства отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России», — информировали в учреждении Соединенного Королевства.

Но физически защищать Украину Лондон, как и Вашингтон, желания не выказал. Военнослужащие Ее Величества вряд ли отправятся в эту страну в случае «вторжения» России, сказал заместитель премьер-министра страны Доминик Рааб. «Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в программах обучения для поддержки украинцев, это абсолютно правильно», — отговорился чиновник.

Китайский МИД тем временем опроверг рассказ агентства Bloomberg об обращении председателя КНР Си Цзиньпина к российскому президенту Владимиру Путин с просьбой не вторгаться на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине. В комментарии такая информация была названа «абсолютной ложью», и не «не только провокацией, но и подрывом» предстоящих соревнований. Вальтер Мартинес: Российская военная база без ущерба для суверенитета Венесуэлы была бы в её интересах © commons.wikimedia.org, Ricardo Patiño

К слову, отправившийся в отставку после своих высказываний о Крыме и России командующий немецкими бундесмарине Кай-Ахим Шенбах рассуждал о том, что Москву можно использовать против Пекина. «Возможность сотрудничества с США — это легко и это отдалит Россию от Китая», — предлагал флотоводец. Но это измерение дипломатии — предложение предать Китай — в публичной сфере всплывало не так часто, как обсуждение «агрессии» против Украины.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков все невероятные истории от американских «партнеров» счел игрой. «Они нагнетают напряженность на Украине для "повышения ставок" в переговорном процессе с Россией по безопасности», — подчеркнул представитель верхней палаты российского парламента.

Если следовать логике Цекова, то Вашингтон выбирает вполне знакомую медийную тактику — продемонстрировать всем, что на кону стоит, например, война в Европе. И цена за то, чтобы избежать такого гипотетического сценарий, может быть высока — любые договоренности можно обосновать тем, что так «умиротворяли агрессора».

На такую версию «играют» голоса в американской же прессе, которые начали обсуждать казавшийся крамольным еще несколько лет назад вопрос — как оставить Украину, подобно Афганистану, который стал тем самым чемоданом без ручки.

Заголовок в The New York Times так прямо и ставил вопрос: «Как отступить из Украины?» — и ситуация сравнивалась со Средним Востоком, откуда американские войска в спешке эвакуировались в 2021-м. Автор публикации, Росс Даудат, считая уход из Афганистана правильным шагом, корил организаторов за некомпетентность. «Теперь мы сталкиваемся с той же проблемой на Украине. Попытка вывести Киев из орбиты России и приоткрыть для него двери в НАТО была глупой, даже когда американское могущество было на пике», — критикует он политику США на постсоветском пространстве.

В той же тональности рассуждал и автор публикации в Foreign Affairs, издании не предназначенном для широких народных масс — что Украина не тот приз, за который стоит цепляться. «НАТО не в состоянии справиться с конфликтом между страной, желающей вступить в оборонительный альянс <…>, и ядерной державой, стремящейся этого не допустить. Это конфликт <…>, который может даже поставить под угрозу само существование альянса», — говорилось в статье.

Если такие настроение отражают чьи-то настроения в истеблишменте, то тогда задача СМИ — показать, что мир подошел к опасной черте, до гипотетической войны осталось буквально пять минут. Главное, чтобы никто за эту черту не перешел. Датский карикатурист Херлуф Бидструп, сочувствовавший СССР, в одном из своих комиксов показал политика, который преподает коллегам мастерство дипломатии в эпоху Холодной войны — ходить по краю пропасти так, чтобы не упасть в нее. Правда, если судить по мемуарам современников тех лет, в реальность вспыхивания конфликта они вполне верили.

Правда, Москва уверяет, что никакой закулисной игры не ведет и у нее все открыто. «Мы всегда в состоянии защитить любые направления нашей международной деятельности. У нас нет никаких скрытых планов. Все наши действия открыты и опираются на международное право, на устав ООН», — рассказывал глава российского МИД Сергей Лавров. Что в общем тоже укладывается в традиции Смоленской площади времен еще Громыко.