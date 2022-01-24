Украинская власть утратила доверие населения и вряд ли сможет его восстановить, не имея способности отвечать на новые вызовы. Между тем наступают действительно суровые времена, начат процесс передела Европы, и в эпицентре этого передела оказалась Украина. Власть к новым вызовам совершенно не готова

Об этом говорили украинские политологи, принявшие участие в заседании «круглого стола» в пресс-центре агентства Интерфакс-Украина в понедельник, 24 января.

«Скучать не будем»

Заседание «круглого стола» было посвящено выяснению вопроса, какие факторы формируют ландшафт зимне-весеннего политического сезона в Украине. Открывая заседание, политолог Вадим Карасев назвал этот сезон «интересным во всех смыслах этого слова, во многих измерениях — и в внешнеполитическом, и во внутриполитическом»

«Кажется, скучать мы не будем», — так он обрисовал перспективы страны. Карасев рассказал, зачем Зеленский хочет посадить Порошенко © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С этим не стал спорить политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. По его словам, ситуация действительно драматична: сейчас для Украины и внешние факторы крайне негативны, даже «чудовищны», и есть набор внутренних проблем, которые тоже «оказались крайне тяжёлыми».

«Сочетание их — крайне неприятно», — отметил эксперт, добавив, что ему это всё напоминает об аварии на ЧАЭС, к которой тоже привело сочетание разных факторов.

Сейчас примерно такая же ситуация.

«Даже то, что будет принято нами со вздохом облегчения, на самом деле будет короткой передышкой перед каким-то очередным негативным мощным давлением на Украину», - считает Небоженко.

Среди внутренних неблагоприятных факторов он назвал, в первую очередь, отсутствие единства в элите и во власти. И это в то время, когда, по словам социолога, «Украине чрезвычайно тяжело, и стоит угроза социально-экономического кризиса, и стоит угроза второго вторжения России».

Небоженко в связи с этим отметил, что такие сложные ситуации уже бывали и напомнил известное выражение Владимира Винниченко о том, что вообще «украинскую историю без брома читать невозможно».

Эксперт также пояснил, что, по его мнению, можно условно понимать под элитой. По его словам, «это люди, которые светятся на экране, которые как-то влияют на политику, которые считают, что они лучше других понимают, что происходит в стране и которые имеют возможность нами руководить…». И вот среди них нет единства. Цифры страха. Что украинцы думают о «вторжении России» и деле против Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Единства нет не только среди «светящихся на экране», но нет его и во власти. Президент Зеленский, по мнению политолога, выбрал «непонятный» путь: не имея стратегии выхода из кризиса, он подмял под себя и исполнительную, и законодательную ветви власти. Но выяснилось, что он теперь имеет конфликт с судебной властью — история с попыткой арестовать экс-президента Петра Порошенко (обвинённым в госизмене — Ред.) показала, что эта власть Офису президента «просто не подчиняется».

«Как делают латиноамерикански президенты?»

Итак, в элите нет четкого понимания, как стране выходить из кризиса, у слабеющей власти такого понимания нет тоже, констатировал Небоженко. Он продолжил: и раньше независимая Украина подобные периоды переживала, но тогда она была богата, был «государственно-олигархический капитализм», теперь же страна стала очень бедной — «нет социально-экономических ресурсов, чтобы (олигархам — Ред.) нас дальше пожирать».

«Это уже идёт пожирание тела Украины, это очень опасно», — сказал социолог.

Что еще не так с властью? Небоженко рассказал о своём личном впечатлении: ему показалось, что последние полгода он видит «усталого президента Зеленского». То он выступает с успокоительными речами, то вдруг пугает захватом Харькова…

«Вот эта способность комического актёра говорить страшные речи — неубедительна», — считает эксперт. Кто хочет войны? Эксперты о нагнетании ситуации вокруг Украины © AP, Efrem Lukatsky

Он поделился ещё одним своим впечатлением: кажется, что украинцы больше готовы к тяготам и испытаниям, нежели государственная власть. По словам Небоженко, власть «не знает, что делать с реальной угрозой вторжения, даже если вторжения не будет, и всё ограничится какими-то ракетными ударами по Украине или тяжёлыми боями в зоне АТО».

Политолог также отметил, что он не видит вокруг Зеленского сильных личностей, а видит лишь «ярких коррупционеров», бывших журналистов, «схематозников» и пиарщиков.

«Как обычно делают латиноамериканские президенты, если что-то возникает? Они надевают мундиры, и берут — рядом с собой ставят генералов. По-моему, кто-то из наших президентов это уже делал. И мне кажется, что это будет совершенно другой результат, если так сделает Зеленский», — сказал Небоженко.

«Очень странный режим»

Эксперт также напомнил о недавних санкциях Америки, введённых против четырёх украинских политиков, и отметил, что «США сейчас опять использовали очень странный режим».

«Мы много раз говорили о том, что США открыто борются с пятой колонной, с кремлёвскими политиками и журналистами здесь на Украине», — сказал Небоженко, добавив: «это, конечно, здорово, что они нам в чём-то помогают, но это совсем другая страна, которая к нашей судебной системе отношения не имеет, и при этом она включатся в политику».

Обсудили и сообщение британского МИД о том, что будто бы украинский политик Евгений Мураев получит все дивиденды от «российского вторжения». По мнению Небоженко, совершенно не понятно: либо на Украину нападают, либо нападения не будет, а «Россия тонкими ходами… поставит своего ставленника». Что не так с Мураевым? И почему Британия назначила его возглавлять «российскую оппозицию» на Украине © Facebook, Евгений Мураев

Отметим, что посольство РФ в Великобритании назвало заявление относительно Мураева «анекдотичным» и призвало британские власти прекратить риторические провокации вокруг Украины.

Как бы то ни было, украинские эксперты признают, что западные страны уже непосредственно участвуют в украинской политической жизни.

«Вторжение» и экономика

Как отметил политолог Тарас Завгородний, действительно, сейчас «внешние факторы перерастают во внутриполитические». По его словам, в этом есть и плюсы, и минусы. Так, к плюсам он отнёс то, что союзники стали лучше снабжать Киев оружием.

Но есть одна проблема: истерика вокруг возможного вторжения России очень плохо влияет на украинскую экономику, подчеркнул эксперт, пояснив: капитал выводится из страны, и это накладывается на энергетический кризис — газ уже дороже, чем в Европе, из-за этого останавливаются украинские предприятия. ЖКХ газом пока обеспечивают, но тут власти просто с погодой повезло. Что делать дальше, власть не знает.

По словам Завгороднего, Украина должна понимать, что она сейчас является большой проблемой для многих стран, и эта ситуация не может долго продолжаться — «мы истощаем свою экономику». Но при этом Киев не даёт Западу свои предложения.

Например, будет ли принят официальный нейтралитет? Ведь в НАТО Украину не берут. Украины в НАТО не будет, а к России нужен новый подход. О чём пишут ведущие американские СМИ © коллаж Украина.Ру

«Если будем и дальше оставаться проблемой, то эту проблему будут решать без нас», — предостерег эксперт.

Что касается внутренних проблем, то они только нарастают. Власть «зеленых» умудрилась поссориться с обществом, они теперь по разные стороны баррикад, а это очень опасная штука, констатировал принимавший участие в работе «круглого стола» политолог Константин Матвиенко.

Вторжение РФ и глобальное потепление

По мнению Матвиенко, Россия от Украины «не отцепится», поскольку там… тает вечная мерзлота, «она превращается в болота, соответственно, жизненное пространство у россиян сокращается».

Поэтому, продолжил политолог, россиянам нужна Украина, нужны её недра, нужен её логистический потенциал, а «главное, что им нужно — украинские люди, как рабочая сила, как те, кто будет укреплять славянский элемент в российском обществе».

Итак, Россия «не отцепится», Украине надо «вооружаться и обороняться». Нейтралитет, по словам Матвиенко, возможен только в том случае, если РФ уйдет из Крыма и Донбасса, но уходить она не собирается.

Политолог добавил, что в НАТО Украину на самом деле никто не ждёт, и Порошенко напрасно вступление в Альянс вписал в Конституцию… Как же обороняться? Матвиенко предложил свой рецепт: Киеву надо заключить союз с США вне НАТО.

Вопрос выживания

«Козырь в рукаве»: Украина пообещала РФ «веселые сюрпризы» © Министерство обороны Украины Вадим Карасев отметил, что политическую динамику 2022 года для Украины будет формировать не что-нибудь, но — «попытка передела Европы, прежде всего, со стороны России, в эпицентре этого передела находится Украина».

Выиграет ли Россия, выиграет ли Запад — в любом случае, это существенно затронет Украину, продолжил эксперт. По его словам, нагнетание эскалации у границ Украины со стороны России «безусловно требует патриотической мобилизации». И вот уже активизировался «Народный фронт»…

Карасев подчеркнул, что это только начало, неизбежно «будут меняться дискурс, тональность, заявления, действия украинских политиков».

По словам эксперта, очевидно, что западные партнеры занимаются корректированием украинской внутренней политики: в деле Порошенко, например — без этого было бы более серьёзное решение суда.

Карасев отметил интересное явление в санкционной политике Запада: Британия и США публикуют списки политиков, которые «в антизападном тренде». Возможно, это делается на случай эскалации. Или же, на случай деэскалации — чтобы вывести из игры тех, кто может усилить пророссийский вектор.

По мнению эксперта, запад и далее будет самое пристальное внимание обращать на внутриполитические процессы в Украине. Власть растерялась, для команды Зеленского наиболее приемлемо было бы продолжать балансировать между миром и войной. В случае эскалации (или деэскалации, необходимости выполнять «Минск-2») меняется всё — а власть к этому не готова.

«Поэтому многие вещи за нас вынуждены делать наши западные партнеры», — констатировал Карасев. Досрочные выборы в 2022 году: Карасев указал на ошибки Зеленского © скриншот с видео NEWSONE

Он добавил, что важен экономический фактор, и — «тут нужна перезарядка правительства», может быть, и смена формата — например, антикризисное правительство, или правительство народного единства во главе с опытным профессионалом (тут была упомянута кандидатура Юлии Тимошенко). На голом патриотическом подъёме, не обеспеченном экономически и социально, трудно будет выдержать передел Европы, этот процесс — не на один год, подчеркнул политолог.

Он добавил, что речь идёт о том, как выжить, и справиться с новыми вызовами может только консолидированный правящий класс, а не какая-то одна политическая сила. Но пока такой консолидации нет.