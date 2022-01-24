В понедельник, 24 января, заместитель главы Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий презентовал результаты нового социсследования. Социологи КМИС в январе 2022 года провели опрос по трем блокам вопросов: оценка угрозы российского вторжения, отношение к делу против Петра Порошенко и рейтинги электоральных предпочтений

Вера в «российское вторжение»

Несмотря на нагнетание слухов о предстоящем российском вторжении, количество украинцев, которые считают угрозу реальной, уменьшилось с декабря 2021 года. Если в декабре в реальность угроз верили 49,2%, то в январе — 48,1%. Однако уменьшилось и количество тех, кто считает, что никакого вторжения не будет — с 41,4% до 39,1%. Увеличилось с 9,5% до 12,8% лишь количество тех, кто отказался отвечать или не имеет собственного мнения по этому вопросу.

Тюрьма или новый Майдан. Что будет с Порошенко после возвращения на Украину © AFP, Sergei SUPINSKY Антон Грушецкий, многие украинцы считают слухи о вторжении очередной провокацией, а кто-то с головой ушел в свои домашние хлопоты, которые для многих важнее внешнеполитических вопросов.

Социологи института также спрашивали граждан Украины относительно оценки дипломатических и оборонных усилий властей для предотвращения гипотетического вторжения. В сравнении с декабрьским опросом, с 27,1% до 29,2% возросло количество тех, кто считает усилия властей достаточными. Вместе с тем, с 57,8 до 56,5% уменьшилось количество считающих эти усилия недостаточными.

В то же время эффективность Владимира Зеленского как главнокомандующего ВСУ скептически оценивают 53,1% (в ноябре — 51,6%). Количество тех, кто верит в его эффективность, с ноября снизилось с 35,9% до 31,9%.

Спрашивали украинцев и по поводу действенности возможных прямых переговоров президентов Украины и РФ. С декабря незначительно вырос процент считающих такие переговоры действенным способом достижения мира (с 26,6 до 27,3%). Практически не изменилось количество тех, кто считает, что такие переговоры должны вестись при участии ЕС и США (58%). И около 15% отказались отвечать.

Дело против Порошенко

Помимо угрозы вторжения, украинские СМИ в январе старались приковать внимание граждан к делу о госизмене пятого президента Петра Порошенко. Опрос показал, что большинство респондентов слышали об этом деле. Из них 33% считают себя хорошо информированными в этом вопросе. Большинство (53,3%) что-то где-то слышали, но деталей не знают. И 11,7% впервые услышали об этом от социологов.

В то же время, как отмечает замдиректора КМИС, власти не смогли предоставить общественности убедительные доказательства обвинений против пятого президента. Почти половина опрошенных считает обвинения политическим преследованием. Только 27,8% считают их результатом объективного уголовного разбирательства. Еще 22,7% отказались отвечать или оценивать обвинения. Однако при другой постановке вопроса баланс несколько меняется. На вопрос о правдивости обвинений Порошенко в госизмене 40,1% в них верят против 46,1% тех, кто не верит обвинениям. Терпеть невозможно. Соцопрос показал настроения украинцев © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Такое недоверие связано, в том числе и с сутью самих обвинений. Порошенко обвиняют в госизмене, как и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, за закупку угля в ЛДНР в 2015 году, что многие украинцы преступлением не считают. Как отмечает Антон Грушецкий, в 2020 году они проводили опрос относительно дел о коррупции против Порошенко. И тогда значительно большее количество респондентов верило в правдивость обвинений.

Кого поддерживают граждане Украины

Опрос также показал, что почти две трети украинцев (64,7%) считают, что страна движется в неправильном направлении. Их количество практически не меняется в последние годы, хотя это и не ведет к какой-либо корректировке курса украинского государства.

Тем не менее, в случае президентских выборов, основная борьба разгорелась бы между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. За действующего президента готовы проголосовать 17,4% всех опрошенных или 23,5% определившихся с выбором. Бывшего президента готовы поддержать 15,5% респондентов или 20,9% определившихся. На третьем месте — Юлия Тимошенко с результатом 8,8% или 11,8% определившихся. Юрия Бойко готовы поддержать 6,9% респондентов или 9,6% определившихся с выбором. От 4 до 5% смогли бы набрать Евгений Мураев, Дмитрий Разумков и Владимир Гройсман.

Социологи также отмечают, что за последний месяц незначительно упал уровень популярности Зеленского и вырос рейтинг Порошенко. Происходит также снижение популярности ОПЗЖ, которая год назад выходила на второе место, но затем закрытие трех телеканалов привело к падению уровня поддержки этой политической силы. Фактически репрессивные действия против ОПЗЖ вывели на первое место партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Сейчас ее поддержали бы 16% респондентов или 18,9% определившихся с выбором.

Партия «Слуга народа» отошла на второе место. Ее поддержали бы 11,6% респондентов или 13,7% определившихся. На третьем месте «Батькивщина» с 13% определившихся с выбором. ОПЗЖ, основной объект репрессий украинских властей, на четвертом месте (11,6% определившихся). За партию «Разумная политика» Дмитрия Разумкова отдали бы голоса 7,6 определившихся. «Сила и честь» — 7,4%, «Наши» — 5,5%.

Пятипроцентный барьер смогли бы преодолеть «Украинская стратегия Гройсмана» и «Радикальная партия Олега Ляшко. Уровень поддержки радикальной националистической «Свободы» и «Партии Шария» на уровне 2-3%.

Таким образом, в случае проведения парламентских выборов, Рада получилась бы раздробленной, что потребовало бы формировать коалицию. Следует отметить, что в отличие от других социологических служб, КМИС стабильно проводит через проходной барьер все политические проекты, связанные с Ринатом Ахметовым: «Силу и честь», «Наши», «Радикальную партию» и «Стратегию Гройсмана».

Поскольку при падении популярности президентской политической силы возрастает конкуренция за почетное звание оппозиции, социологи опросили граждан Украины и по этому вопросу. Опрос показал, что оппозицией около трети респондентов считают партию Петра Порошенко. И их количество растет с каждым месяцем. В то же время снижается количество тех, кто оппозицией называет ОПЗЖ. Сейчас таковых 19,1% опрошенных против 23,2% в декабре. На третьем месте стабильно партия «Батькивщина». Ее оппозицией считают 15,2%.

Анпилогов раскрыл, как украинцы на самом деле относятся к России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Опрос также показал, что мнения граждан Украины относительно досрочных парламентских и президентских выборов расходятся. 47,2% поддерживают досрочные выборы, а 46,5% — нет. Однако количество последних снизилось с ноября прошлого года, когда против досрочных выборов было 52,2%.

В целом же следует отметить, что в январе практически не изменились настроения и оценки угроз вторжения, несмотря на панику, раздуваемую западными политиками. Команде Зеленского не удалось обернуть дело против экс-президента Порошенко в свою пользу. И связано это с сомнительностью обвинений относительно торговли углем с ЛДНР. Репрессии против ОПЗЖ, и в частности, закрытие оппозиционных телеканалов, смогли подорвать популярность этой политической силы, лишив ее своих рупора.

И хотя две трети украинцев стабильно недовольны курсом, которым движется страна, в политической системе Украины фактически выстраивается двухпартийная система, которая должна сделать этот курс неизменным.