Исследование показало, что даже давно работающим в этой сфере социологическим группам доверяют лишь 37% респондентов. Как отмечают сами социологи, уровень доверия к ним с 2002 года повышался, достигнув пика в 49%, но с 2017 года неуклонно снижается: 43% в 2018 году, 42% в 2019 году, 41% в 2020 году и 37% — в конце 2021 года. И это говорит о том, что почти две трети граждан Украины видят несоответствие между реальными настроениями своего непосредственного окружения и отчетами социологов.
По словам гендиректора КМИС, профессора НаУКМА Владимира Паниотто, снижение уровня доверия может быть связано с методологическими проблемами самих социологов. В частности из-за отсутствия переписи населения с 2001 года у них снижается качество исследований.
В то же время главными причинами снижения доверия Паниотто называет:
* деятельность псевдо-социологических компаний, которые обнародуют заведомо ложные данные;
* низкий уровень социологической культуры политиков и журналистов, путающих разные виды рейтингов и сравнивающих разные виды опросов;
* грязные политтехнологии, когда политические силы через подконтрольных политологов, СМИ и блоггеров сознательно уничтожают доверие к профессиональным социологическим группам, если результаты опроса считают невыгодными для своей политической силы.
На Украине действительно с трудом можно определить не только приблизительную численность населения на данный момент, но и отношение украинцев к тем или иным проблемам. Соцопросы нередко выдают противоречивые результаты. Кроме того, в связи с пандемией социологи сократили количество прямых интервью (face-to-face), полагаясь больше на телефонные опросы, где респондент не может быть уверен в своей анонимности.
Не следует забывать и тот факт, что крупное социологическое исследование стоит немалых денег. Интервьюеров кто-то должен оплачивать. Крупные социологические агентства, как и крупные СМИ, в любом случае финансируются либо украинскими олигархами, либо властями, либо заинтересованными западными структурами.
Одним из ярких примеров разночтений стали недавно опросы относительно насущных проблем украинцев. Фонд «Демократические инициативы», например, в своих опросах регулярно выводит проблему коррупции на первый план. В то же время большинство прочих социологических групп отмечают, что граждан Украины в первую очередь беспокоит рост тарифов и цен. Поскольку западные партнеры называют коррупцию главной проблемой, создают на Украине антикоррупционную инфраструктуру (НАБУ, САП, ВАКС и т.д.), то и финансируемый западными НПО украинский фонд выводит проблему коррупции на первое место.
Впоследствии результаты таких заказных исследований используются заказчиком для оправдания своих «реформ», которые как бы проводятся уже с учетом «мнения» большинства украинцев.
В прошлом году украинские эксперты не раз отмечали, что в опросах Центра Разумкова стабильно завышенные рейтинги получают политические проекты, связанные с самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым: Радикальная партия Ляшко, партия «Наши» Мураева, «Сила и честь» Игоря Смешко, а также новая политическая сила отставного спикера парламента Дмитрия Разумкова. В опросах Центра они должны пройти в парламент, хотя на прошлых выборах не приблизились к проходному барьеру, а с тех пор никак не проявили себя в украинской политике.
Одесский журналист Юрий Ткачев иллюстрирует манипуляционную социологию на примере выбора между двумя серийными душегубами, к которому украинских избирателей подводят социологи.
«Мы рисуем соцопросы, в которых первое место, конечно, занимает Чикатило, а Оноприенко идёт на втором месте, с заметным, но некритичным отрывом. "Голосуйте за Чикатило, а то может победить Оноприенко!" — как бы намекают нам опросы. Важный нюанс: всех, кто не в теме и не в доле, в опросах забрасывают за пределы проходного барьера, если речь идёт о парламентских выборах и на 4-5 место в рейтинге, если речь идёт о президентских. Это обесценивает кандидата в глазах потенциальных избирателей и как бы даёт понять, что голосовать за них смысла нет, а нужно голосовать за Чикатило, чтобы не пришёл Оноприенко», — пишет Ткачев.
Манипуляционная социология используется и представителями украинских властей, в первую очередь, Офисом президента, показывая одобрение тех или иных действий властей. В данном случае обычно не рисуют 90% поддержки политики президента или Кабмина, но составляют варианты ответов, исключая нежелательные или негативные ответы, чтобы в итоге получилось одобрение нынешнего курса.
С 2014 года многие украинцы опасаются давать искренние ответы на ряд политических вопросов. К тому же социологи формулируют вопросы, заранее задавая ответ с помощью фраз «оккупационные войска РФ», «пророссийские партии», «государство-агрессор» и т.д.
Американские социологи после неожиданной для них победы Дональда Трампа на предыдущих выборах президента связывали провал своих прогнозов с тем, что американцы стеснялись признаться, кому они отдадут голоса, поскольку в СМИ господствовала риторика, направленная против этого кандидата. На Украине же в политической борьбе между разными социологическими группами проправительственные структуры не всегда выходят победителями. Следовательно, у власти возникает желание зачистить социологический рынок, как и СМИ.
По предположению Telegram-канала «Легитимный», одним из таких вариантов может стать приложение «Дия», которое задействуют для сертификата о вакцинации и выдачи за нее так называемой «Вовиной тысячи» (тысячи гривен, которые можно потратить через приложение на книги, поездки или кинотеатры).
«Следующим этапом будут постоянные «электронные социологические опросы в Дие», которые будут с нужными для власти цифрами и темами, а Офис Президента будет раскручивать эту социологию, как конкурентную классическим, но уже много раз дискредитировавших себя рейтинговых агентств», — пишет «Легитимный».
С одной стороны, такая социология создает видимость общественной поддержки, но с другой — еще дальше отрывает власть от народа. Она убаюкивает и успокаивает, создавая ту самую «теплую ванную», в которой приятно нежиться президент Владимир Зеленский. Обратной стороной является незнание реальной ситуации и настроений, а стихийные бунты становятся непредсказуемыми и вспыхивают как бы вдруг, ни с того ни с сего.