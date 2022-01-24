Уровень доверия результатам социологических опросов на Украине опустился до рекордного минимума за последние 20 лет. Свидетельствуют об этом результаты недавнего социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС)

Исследование показало, что даже давно работающим в этой сфере социологическим группам доверяют лишь 37% респондентов. Как отмечают сами социологи, уровень доверия к ним с 2002 года повышался, достигнув пика в 49%, но с 2017 года неуклонно снижается: 43% в 2018 году, 42% в 2019 году, 41% в 2020 году и 37% — в конце 2021 года. И это говорит о том, что почти две трети граждан Украины видят несоответствие между реальными настроениями своего непосредственного окружения и отчетами социологов. Порошенко вплотную подобрался к Зеленскому в новом рейтинге © коллаж Украина.Ру

По словам гендиректора КМИС, профессора НаУКМА Владимира Паниотто, снижение уровня доверия может быть связано с методологическими проблемами самих социологов. В частности из-за отсутствия переписи населения с 2001 года у них снижается качество исследований.

В то же время главными причинами снижения доверия Паниотто называет:

* деятельность псевдо-социологических компаний, которые обнародуют заведомо ложные данные;

* низкий уровень социологической культуры политиков и журналистов, путающих разные виды рейтингов и сравнивающих разные виды опросов;

* грязные политтехнологии, когда политические силы через подконтрольных политологов, СМИ и блоггеров сознательно уничтожают доверие к профессиональным социологическим группам, если результаты опроса считают невыгодными для своей политической силы.

«Активировать свой мозг». Удастся ли Кличко задавить Зеленского интеллектом © Instagram, vitaliyklitschko

Не следует забывать и тот факт, что крупное социологическое исследование стоит немалых денег. Интервьюеров кто-то должен оплачивать. Крупные социологические агентства, как и крупные СМИ, в любом случае финансируются либо украинскими олигархами, либо властями, либо заинтересованными западными структурами.

Одним из ярких примеров разночтений стали недавно опросы относительно насущных проблем украинцев. Фонд «Демократические инициативы», например, в своих опросах регулярно выводит проблему коррупции на первый план. В то же время большинство прочих социологических групп отмечают, что граждан Украины в первую очередь беспокоит рост тарифов и цен. Поскольку западные партнеры называют коррупцию главной проблемой, создают на Украине антикоррупционную инфраструктуру (НАБУ, САП, ВАКС и т.д.), то и финансируемый западными НПО украинский фонд выводит проблему коррупции на первое место.

Впоследствии результаты таких заказных исследований используются заказчиком для оправдания своих «реформ», которые как бы проводятся уже с учетом «мнения» большинства украинцев.

В прошлом году украинские эксперты не раз отмечали, что в опросах Центра Разумкова стабильно завышенные рейтинги получают политические проекты, связанные с самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым: Радикальная партия Ляшко, партия «Наши» Мураева, «Сила и честь» Игоря Смешко, а также новая политическая сила отставного спикера парламента Дмитрия Разумкова. В опросах Центра они должны пройти в парламент, хотя на прошлых выборах не приблизились к проходному барьеру, а с тех пор никак не проявили себя в украинской политике.

Одесский журналист Юрий Ткачев иллюстрирует манипуляционную социологию на примере выбора между двумя серийными душегубами, к которому украинских избирателей подводят социологи.

«Мы рисуем соцопросы, в которых первое место, конечно, занимает Чикатило, а Оноприенко идёт на втором месте, с заметным, но некритичным отрывом. "Голосуйте за Чикатило, а то может победить Оноприенко!" — как бы намекают нам опросы. Важный нюанс: всех, кто не в теме и не в доле, в опросах забрасывают за пределы проходного барьера, если речь идёт о парламентских выборах и на 4-5 место в рейтинге, если речь идёт о президентских. Это обесценивает кандидата в глазах потенциальных избирателей и как бы даёт понять, что голосовать за них смысла нет, а нужно голосовать за Чикатило, чтобы не пришёл Оноприенко», — пишет Ткачев.

Манипуляционная социология используется и представителями украинских властей, в первую очередь, Офисом президента, показывая одобрение тех или иных действий властей. В данном случае обычно не рисуют 90% поддержки политики президента или Кабмина, но составляют варианты ответов, исключая нежелательные или негативные ответы, чтобы в итоге получилось одобрение нынешнего курса.

С 2014 года многие украинцы опасаются давать искренние ответы на ряд политических вопросов. К тому же социологи формулируют вопросы, заранее задавая ответ с помощью фраз «оккупационные войска РФ», «пророссийские партии», «государство-агрессор» и т.д.

Рейтинг доверия к политикам: Гройсман второй после Зеленского © Facebook, Volodymyr Groysman Дональда Трампа на предыдущих выборах президента связывали провал своих прогнозов с тем, что американцы стеснялись признаться, кому они отдадут голоса, поскольку в СМИ господствовала риторика, направленная против этого кандидата. На Украине же в политической борьбе между разными социологическими группами проправительственные структуры не всегда выходят победителями. Следовательно, у власти возникает желание зачистить социологический рынок, как и СМИ.

По предположению Telegram-канала «Легитимный», одним из таких вариантов может стать приложение «Дия», которое задействуют для сертификата о вакцинации и выдачи за нее так называемой «Вовиной тысячи» (тысячи гривен, которые можно потратить через приложение на книги, поездки или кинотеатры).

«Следующим этапом будут постоянные «электронные социологические опросы в Дие», которые будут с нужными для власти цифрами и темами, а Офис Президента будет раскручивать эту социологию, как конкурентную классическим, но уже много раз дискредитировавших себя рейтинговых агентств», — пишет «Легитимный».

С одной стороны, такая социология создает видимость общественной поддержки, но с другой — еще дальше отрывает власть от народа. Она убаюкивает и успокаивает, создавая ту самую «теплую ванную», в которой приятно нежиться президент Владимир Зеленский. Обратной стороной является незнание реальной ситуации и настроений, а стихийные бунты становятся непредсказуемыми и вспыхивают как бы вдруг, ни с того ни с сего.