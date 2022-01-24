Немецкие политики раз за разом делают резкие заявления по поводу газопровода «Северный поток-2» — и заявления эти зачастую антироссийской направленности. Но такое положение дел несет большую угрозу не России, а самим немцам

Еще недавно лейтмотивом немецких политиков относительно «Северного потока-2» за исключением представителей партии «зеленых» было то, что новые антироссийские санкции ударят по Германии, а Россия их в общем-то и не заметит. Некоторые остались на этой позиции, как, к примеру, премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер.

«Отказ от газопровода "Северный поток — 2" или вообще прекращение всех поставок газа из РФ коснулось бы и нашей страны», — сказал он 22 января в интервью FAZ.

«Северный поток — 2»: Главы МИД РФ и ФРГ в Москве обсудили проект, а в США сомневаются в способности Германии противостоять России © коллаж Украина.Ру

Переобувание в прыжке

18 января канцлер ФРГ Олаф Шольц дал понять, что не исключает рестрикций против «Северного потока-2» в случае «российского вторжения на Украину». Эти слова вызвали горячее одобрение со стороны главы британского МИДа Элизабет Трасс, которая назвала эту смену риторики «прогрессом». Позднее представители трех немецких партий, входящих в правительственную коалицию, подтвердили, что это согласованная позиция Кабинета министров.

«Мы одно правительство, а правительства всегда принципиально едины», — заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером.

Хабек — лидер проамериканской партии «зеленых», последовательный противник «Северного потока-2», Шольц — лидер СДПГ, а Линднер — глава либеральной Свободной демократической партии.

Заявление Хабека означает, что позиция «зеленых» и США более-менее успешно навязана другим политическим силам, входящим в правительство — несмотря на то, что тот же Шольц отлично понимает: санкции против «Северного потока-2» нанесут мощный удар по самой Германии.

«Нужно понимать, какие последствия это (ввод санкций против «Северного потока-2») будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих», — сказал немецкий премьер 23 января и добавил: «мы сейчас в очень серьезной ситуации».

Очевидно, в этом виноваты прежде всего сами немцы, позволившие политизировать чисто экономический проект газопровода в угоду заокеанским кукловодам. Теперь им придется пожинать плоды своей политической слабости.

Серьезность ситуация

О том, как могут в дальнейшем развиваться события в Европе, можно понять по тому, какие заявления звучат из Вашингтона и какие решения там собираются принимать и потом навязывать всему Евросоюзу. Центральной темой всей американо-европейской политики в последнее время становятся «Северный поток-2» и Украина, для нанесения ущерба которой, по версии США, и был построен российско-европейский газопровод.

Тема «защиты Украины» и стала рычагом, при помощи которого США через подконтрольные им СМИ создают нужное им общественное мнение в Германии.

Александр Рар: Запад начинает новый «крестовый поход» на Россию и Китай © кадр из видео Украина.ру Александр Рар, аналогичным образом немцев убедили принимать у себя беженцев из Африки и Азии, пострадавших от развязанных США конфликтов на Ближнем Востоке — якобы для того, чтобы помочь несчастным и обездоленным.

То, что это нанесло ущерб жителям Германии, Вашингтон волновало мало. Главное, что эти толпы необразованных мигрантов, среди которых немало радикальных исламистов, не хлынули в США и не стали там устраивать теракты. А сколько европейцев пострадает — дело десятое.

Теперь интересы немцев решили ущемить еще раз. Об этом говорят уже который месяц исходящие из Вашингтона заявления о грядущем «российском вторжении на Украину».

Санкции против Путина

Устроить провокацию в Донбассе и обвинить во всем Россию вполне по силам Соединенным Штатам и их марионеточному режиму в Киеве.

О том, что администрация президента Джо Байдена готовится именно к такому развитию событий, говорит поддержка, которую Белый дом оказывает законопроекту о масштабных антироссийских санкциях, внесенный в американский Конгресс демократом Грегори Миксом. Ранее аналогичный документ внесли в Сенат, верхнюю палату американского парламента. В обеих палатах большинство у представителей Демпартии, поэтому документ с большой долей вероятности будет принят.

Согласно документу, если Россия встанет на защиту жителей Донбасса — а многие из них граждане РФ — от украинской агрессии, то будут введены персональные санкции против первых лиц российского государства, в том числе президента. Фактически это будет означать разрыв дипломатических отношений между Россией и США, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Штаты постараются вынудить и Европу примкнуть к такого рода мерам, и в данный момент немецкое правительство слишком проамериканское, чтобы этому твердо противостоять — нужно только найти достаточно убедительные аргументы для СМИ, которые сделают невозможным дальнейшее сотрудничество Евросоюза и России.

Если Вашингтон решится устроить обострение в Донбассе руками представителей киевского режима, то вполне может эти аргументы сфабриковать, как это уже было во время недавнего конфликта в Сирии, кода Дамаск и президента Башара Асада безосновательно обвиняли в применении химического оружия. Сложный расклад. Чем завершились переговоры России и Запада по гарантиям безопасности © REUTERS, Olivier Hoslet/Pool

Почему еще не напали

Пока Штаты сдерживает тот факт, что оставшаяся без Российского газа Европа может прийти к масштабным социальным потрясениям в отопительный сезон — заменить его нечем. Однако Вашингтону нужно срочно поправить свое реноме, пошатнувшееся после позорного ухода из Афганистана и достройки того же «Северного потока-2» вопреки беспрецедентному противодействию Штатов.

Именно поэтому для немцев сейчас настают опасные времена. Россия же спокойно переживет разрыв отношений с Европой в газовой сфере, переориентировав поставки своего газа в Азию.

Однако этот разрыв для Москвы опасен не экономическими, а геополитическими последствиями. Формирование еще более антироссийского, чем во времена «холодной войны», европейско-американского блока несет угрозы безопасности России. Впрочем, Россия уже объяснила, как собирается на них реагировать.