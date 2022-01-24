За последние дни из уст членов правительства ФРГ прозвучал ряд заявлений о ситуации на Украине, которые были встречены в Киеве бурей негодования и обвинениями в предательстве

В конце января американская сторона должна передать Москве письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, заверил госсекретарь США Энтони Блинкен главу МИД РФ Сергея Лаврова на встрече в Женеве 21 января. Российские дипломаты выступают за максимальную прозрачность переговорного процесса, однако американцы, по информации источника газеты The Washington Post, попросили не предавать гласности их ответ. «Гарантий никаких нет». Что заинтересовало Лаврова в документах Госдепа © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Место за столом переговоров хочет получить и Евросоюз, сказал дипломатический источник во внешнеполитической службе ЕС на брифинге в Брюсселе, но инициативы РФ в сфере безопасности во взаимодействии с США по существу пока не рассматривает, а взаимодействует с Вашингтоном только по конкретным вопросам, связанным с позицией России. А также работает с НАТО и председательством ОБСЕ.

России и Украине будет посвящено плановое заседание Совета ЕС на уровне глав МИД 24 января, в котором в онлайн-формате примет участие и Блинкен, совершивший визит в Берлин 20-го числа. Однако, как пишет британская газета The Telegraph, американского госсекретаря отправили в Германию после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил отказом на приглашение президента США Джо Байдена в ближайшее время прилететь в Вашингтон для обсуждения украинского вопроса.

Немецкое издание Der Spiegel уточнило, что своё решение Шольц объяснил плотным рабочим графиком, предстоящей поездкой в Мадрид и желанием присутствовать в Германии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, при этом стороны рассчитывают провести встречу на высшем уровне до середины февраля. Однако 21 января представитель правительства ФРГ сообщил, что информация об отказе Шольца посетить Вашингтон не соответствует действительности.

Отвечая на вопрос о сроках возможной встречи, чиновник напомнил, что правительство Германии как правило информирует о предстоящих мероприятиях канцлера на пятничном брифинге для прессы.

Вслед за американскими политиками Шольц подчёркивает единство взглядов союзников по НАТО по украинскому вопросу, так же предупреждает Россию о серьёзных последствиях в случае «вторжения» в соседнюю страну, повторяет о праве каждой страны на свободный выбор альянсов, но в то же время выступает против конфронтации с Москвой. Так, в интервью изданию Süddeutsche Zeitung, опубликованном 23 января, канцлер ФРГ сказал, что никто не даст гарантий по нерасширению НАТО, как того требует Россия, однако добавил, что сейчас вопроса о вступлении новых стран Восточной Европы в военно-политический блок нет в повестке дня. Рар озвучил позицию Германии по расширению НАТО на восток © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Тем не менее, о разногласиях между Вашингтоном и Берлином всем известно, прежде всего по газопроводу «Северный поток-2». Отказаться от реализации проекта американские власти пытались убедить немецких коллег и по-хорошему, и прибегая к угрозами, в том числе бывший президент США Дональд Трамп бывшую канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Но всё оказалось тщетно.

Журналисты поинтересовались у нынешнего главы правительства Германии, готов ли Берлин в случае возможных санкций против «Северного потока — 2» смириться с ущербом для себя

«В этом случае, который, надеюсь, не наступит, нам нужно будет действовать умно. (Нужно выбирать такие меры — ред.) которые имеют большую эффективность. Одновременно с этим нужно понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих», — ответил Шольц.

«Северный поток — 2» приобретает для Германии ещё большее значение в контексте энергетического перехода, дополнительные объёмы газа помогут сделать этот процесс максимально безболезненно для промышленности и экономики страны. В связи с этим накануне глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес подчеркнул, что окончательная сертификация газопровода должна быть не политическим вопросом, а чисто техническим, а премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала Берлин сконцентрироваться на критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией.

Энергетическим аспектом разногласия США и Германии по ситуации с Украиной не ограничиваются. Новые немецкие власти продолжают курс своих предшественников и по вопросу вооружения Киева — они категорически против и продолжают стоять на своём, несмотря на то, что многие члены НАТО придерживаются иной позиции.

«Если другие государства готовы поставлять оборонительные вооружения, то не нам критиковать их, но я не считаю реалистичным, что такими поставками возможно изменить военный дисбаланс», — заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Аналогичной точки зрения придерживается и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Она говорила, что поставки оружия не будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе, и всё что смогла предложить Киеву — передать полностью укомплектованный мобильный госпиталь. «Нужно быстрее продать Киеву». Каким оружием на самом деле накачивают Украину © The U.S. Army

К тому же власти ФРГ, как сообщила газета The Wall Street Journal, запретили Эстонии передавать Украине 122-мм гаубиц Д-30. Речь идёт об орудиях, произведённых ещё ГДР, которые после объединения Германии Берлин передал Финляндии в 1990-е годы, а та — в 2009 году Таллину. Согласно законодательству ФРГ об экспорте, другие страны не могут поставить третьей стороне оружие немецкого производства без одобрения Берлина.

Такая принципиальность официального Берлина раздражает украинских политиков и дипломатов.

«Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине. К сожалению, украинцы ещё десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Die Welt.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, прекрасно зная про пункт о запрете на поставки оружия странам с территориальными конфликтами в коалиционном соглашении немецкого правительства, всё равно продолжал требовать от Германии вооружение, грозя «серьёзными последствиями для двусторонних отношений», о чём сам говорил в интервью агентству DPA.

С критикой в адрес Германии высказался и мэр Киева Виталий Кличко в статье, написанной для немецкой газеты Bild. Отказ поставлять оружие и остановить проект «Северный поток — 2» он назвал предательством друзей, то есть Украины, и пригрозил санкциями, «которые действительно навредят многим».

Впрочем, и это ещё не всё. Выступая 22 января на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, комментируя ситуацию на Украине, глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил: «Крымского полуострова нет, он никогда не вернётся. Это факт. <…> Путин оказывает давление, потому что знает, что может это делать.. Чего он действительно хочет, так это уважения. Проявить уважение ничего не стоит, легко оказать ему уважение, которого он действительно требует и, возможно, также заслуживает. Россия важна». США — Россия: союзы взаимного сдерживания и новый мир. Где Украина — только инструмент © asia-pacificresearch.com

Для разъяснения ситуации посла Германии Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины, а самого Шёнбаха — в Бундесвер. Министерство обороны предпочло дистанцироваться от слов вице-адмирала, подчеркнув, что его слова не отображают позицию правительства ФРГ. Вскоре Шёнбах это сам подтвердил, написав в Twitter: «Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали моё личное мнение на тот момент по ситуации на местах. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции министерства обороны Германии. Я неосторожно, неправильно оценил ситуацию. Я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка» — и подал в отставку.

Андрей Мельник, естественно, приветствовал решение главнокомандующего ВМС ФРГ оставить свой пост, но всё равно послу этого показалось недостаточно, для восстановления доверия, и он потребовал от немецкого правительства изменить политику в отношении Киева. Однако не все его соотечественники разделяют это мнение. Более того, Шёнбаха внесли в базу сайта «Миротворец».

«А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны, и вообще страна находится на грани катастрофы, окончательного развала и уничтожения как государства», — написал в Facebook депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Отсутствие у Украины шанса на вступление в НАТО в ближайшей перспективе подтвердил и нидерландец Яап де Хоп Схеффер, который был генеральным секретарём альянса с 2004 по 2009 годы, то есть в момент проведения саммита в Бухаресте, когда Киеву и Тбилиси пообещали предоставить членство, не обозначив никаких сроков. Теперь же политик называет то обещание уродливым компромиссом.

«Путин, конечно, был в ярости из-за этой формулировки, хотя он ещё тогда знал, что НАТО и американцы никогда не пойдут на войну с Россией из-за Украины. В обозримом и в непредвиденном будущем они (Украина — ред.) не станут членом НАТО. И я думаю, что вся группа за столом в Бухаресте знала это. Уже было ясно, что для противников (членства Украины в НАТО промедление со вступлением в альянс — ред.) продлится до тех пор, пока ад не замерзнёт», — заявил Яап де Хоп Схеффер в интервью газете Financial Times.

В прозвучавших за последние дни заявлениях немецких чиновников российские политики видят положительные сигналы.

«Оздоравливается ситуация, становится более понимаемой со стороны Германии, на мой взгляд. Это свидетельствует о том, что в Европе начинается отрезвление, начинается понимание реалий, что с Россией лучше дружить, чем вести дискуссию с позиции силы. Именно признание фактических реалий, того, что происходит в России, что Крым — это часть РФ.

Безусловно, это сегодня звучит как предложение снять с повестки дня Крым и выстраивать добрососедские нормальные отношения между Украиной и Россией, Россией и Европой, Россией и НАТО, Россией и США», — сказал первый заместитель председателя Госсовета республики Крым Ефим Фикс.