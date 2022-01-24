Министерство иностранных дел Украины назвало решение Государственного департамента США об эвакуации семей американских дипломатов преждевременным. Киев считает, что Вашингтон проявляет «чрезмерное предостережение». Однако США не намерены сбавлять оборотов

Комментарий МИД Украины появился утром 24 января.

«МИД приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности поехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения», — говорилось в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Украины в НАТО не будет, а к России нужен новый подход. О чём пишут ведущие американские СМИ © коллаж Украина.Ру

Украинский МИД заявил: кардинальных изменений в ситуации с безопасностью Украины в последнее время не произошло.

«Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен», — говорилось в заявлении украинского МИД.

Там же содержался призыв спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа, отметив, что это — нормальная, принятая в мире практика поддержания консульской связи со своими гражданами.

Ситуация с отъездом американских дипломатических сотрудников накануне запутала многих наблюдателей.

Нагнетание напряжённости

В воскресенье, 23 января, Государственный департамент США выпустил распоряжение, в соответствии с которым часть сотрудников американского посольства на Украине получила возможность покинуть эту страну.

«23 января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России», — говорилось в заявлении Госдепа.

Кроме того, находящимся на Украине гражданам США рекомендовали рассмотреть возможность покинуть страну уже сейчас при помощи коммерческих рейсов. Тех же американцев, которые не находятся на Украине, призвали не ехать в эту страну из-за якобы сохраняющейся напряжённости возле российско-украинской границы. Во Франции заявили об «атлантистской русофобии» НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Примечательно, что ранее об отъезде дипломатов сообщали американские журналисты. Так, журналист канала Fox News Лукас Томлисон написал в Twitter о приказа Госдепа семьям сотрудников посольства США на Украине эвакуироваться из страны с 24 января.

BREAKING: State Department orders families of U.S. embassy personnel in Ukraine to begin evacuating the country as soon as Monday: U.S. officials — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) January 22, 2022

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А журналисты канала CNN Наташа Бертранд и Мэттью Чанс со ссылкой на источники сообщили об обращении посольства США на Украине к Госдепартаменту. В обращении посольство запрашивало на отъезд из страны для неосновного персонала.

Ещё один источник сообщил CNN, что эвакуация посольства обсуждалась на наивысшем уровне — во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Зеленский при этом назвал эвакуацию «чрезмерной реакцией».

В конце концов, 22 января вышло заявление Госдепа, в котором говорилось, что ведомство ведёт тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

«Если будет принято решение об изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация», — отмечалось в заявлении Госдепа.

Там же напоминалась о сохраняющейся возможности покинуть страну коммерческими рейсами.

Такое поведение американских дипломатов, которое даже украинское руководство назвало «чрезмерной реакцией», идёт в русле проводимой США политики — тактики нагнетания. Лавров: НАТО считает Украину зоной своего влияния © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Люди — оттуда, оружие — туда

В субботу, 22 января, посольство США на Украине сообщило: в Киев прибыла первая партия летального оружия.

«Первая из нескольких партий пакета помощи по безопасности, недавно одобренной президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Этот груз включает около 200 тыс. фунтов (90 тонн — Ред.) летального оружия, в частности боеприпасов для защитников Украины на линии фронта. Эта помощь, а также помощь по безопасности на более, чем $2,7 млрд США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твёрдую приверженность Соединённых Штатов укреплению обороны Украины на фоне возрастающей российской агрессии», — указывалось в сообщении посольства в Twitter.

Ця допомога, а також безпекова допомога на понад 2,7 млрд дол США, надана Україні з 2014 року, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів зміцненню оборони України на тлі зростаючої російської агресії. 🇺🇸🇺🇦#partnershipstrong [2/2] pic.twitter.com/a84DmguL2v — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022

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Ранее стало известно о том, что США одобрили поставки Украине оружия из стран Прибалтики. Об этом сообщила американская газета Politico. Как рассказал изданию источник в американской администрации, последний из трёх направленных прибалтийскими государствами запросов одобрили сразу же после его получения — вечером в среду, 19 января. Требования согласовывать передачу оружия, полученного от США, содержится в американских правилах экспортного контроля.

Чиновник, которого цитировало издание Politico, отказался перечислить конкретные виды вооружений, поставлять которые Украине планировали Литва, Латвия и Эстония, однако, по информации этого, а также других СМИ, речь скорее всего шла о снарядах и ПТРК Javelin. При этом страны Прибалтики озаботились поставками оружия на Украине неслучайно, было уверено СМИ.

«Одобрение передачи американского оборудования третьей стороне — сложный процесс, требующий проверки и одобрения со стороны нескольких агентств в правительстве США. Но бывают ситуации, когда передача оружия третьей стороне все же происходит быстрее, чем когда Вашингтон, отправляет оружие в страну-реципиент напрямую», — указывалось в статье Politicо.

Но одним лишь оружием США не ограничились. И для помощи Украине в «отражении российской агрессии» решили подключить весь Североатлантический Альянс.

НАТО у границ

В субботу, 23 января, американское издание New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Восточной Европы и Прибалтики нескольких тысяч американских военных, а также кораблей и авиации.

Как сообщила газета, днём ранее — 22 января, на встрече в резиденции Байдена Кэмп-Дэвид представители Пентагона рассказали президенту США о нескольких вариантах действия. Среди прочего предусматривалась и отправка от 1 до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности в случае кризиса на Украине.

Как сообщили источники, Байден должен был принять решение уже на следующей неделе. При этом ни один из представленных Байдену вариантов не предусматривал развёртывания дополнительных сил США на самой Украине. «Нужно быстрее продать Киеву». Каким оружием на самом деле накачивают Украину © The U.S. Army

На следующий день после публикации ΝΥΤ на сайте НАТО появилось сообщение об усилении присутствия Альянса в Восточной Европе. Причина — ситуация вокруг Украины.

«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее», — указывалось в сообщении.

Так, Дания отправила в Балтику фрегат, а также четыре истребителя F-16 в Литву. Испания также анонсировала отправку кораблей, и подняла вопрос об отправке истребителей в Болгарию. В эту же страну отправили два истребителя F-35 Нидерланды. Кроме того, наземные силы и флот страны привели в боевую готовность. Франция со своей стороны заявила о готовности перебросить силы в Румынию. И всё это — из-за «обострения ситуации» на украино-российской границе.

Между тем Россия в очередной раз заявила, что не заинтересована в конфликте с Украиной, а также в эскалации напряжённости в Донбассе.

И «помощь» Запада Украине скорее сыграет отрицательную роль: в Киеве могут подумать, что теперь — при поставках оружия и увеличении военной поддержки можно попытаться решить проблему Донбасса силой. Тем более Запад уже заочно сделал Россию виноватой в войне.