В Белоруссии объявили дату референдума об изменениях в Конституцию – 27 февраля. Это будет уже четвертое всенародное голосование по поправкам в Основной закон республики за время её независимости. Украина.ру предлагает вспомнить три предыдущих референдума

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии, коммунистическая идеология в республике еще не оправилась от нокаута: в политической системе серьёзное положение занимали националисты.

Недовольный и беднеющий народ в целом не был заинтересован в проводимой ими белорусизации, желал сохранить возможность говорить на русском языке и видел решение многих тогдашних проблем, в том числе экономических, в укреплении связей с Россией. В Лукашенко белорусы тогда увидели политика, способного это всё обеспечить. И он почти сразу после прихода к власти начал фундаментальные изменения в стране, используя для этого механизм всенародного голосования.

Референдумы о поправках в Конституцию состоялись один за другим — в 1995 и 1996 году. Их решений хватило, чтобы полностью развернуть государственную идеологию и в корне поменять политическую систему. Следующий референдум состоялся уже в 2004 году: он еще больше укрепил суперпрезидентскую форму правления персоналистского характера.

Разберем каждый из референдумов подробнее.

1995: Русский язык, интеграция с Россией, символика

Лукашенко согласовал референдум по конституции Белоруссии © president.gov.by

Было объявлено о проведении референдума с вопросами:

Согласны ли вы с приравниванием русского языка к белорусскому? Поддерживаете ли вы предложение об установлении новых Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь? Поддерживаете ли вы действия Президента Республики Беларусь, направленные на экономическую интеграцию с Российской Федерацией? Согласны ли Вы с необходимостью внесения изменений в действующую Конституцию Республики Беларусь, предусматривающих возможность досрочного прекращения полномочий Верховного Совета Президентом Республики Беларусь в случаях систематического или грубого нарушения Конституции?

Объявление референдума Лукашенко вызвало в республике политический кризис. Так, депутаты Верховного Совета от националистической фракции БНФ объявили голодовку в зале заседаний парламента и остались там на ночь с 11 на 12 апреля. На следующий день остальные депутаты, не принимавшие участия в голодовке, проголосовали еще раз, договорились и все-таки назначили предложенный президентом референдум.

По итогам всенародного голосования 1995 года 83,3% белорусов проголосовали за придание русскому языку статуса государственного, 75,1% — за принятие нового флага и герба, 83,3% дали добро на интеграцию республики с Россией, и 77,7% поддержали предоставление Лукашенко права распустить парламент в случае нарушения его депутатами Конституции.

Однако политический кризис после проведения референдума в республике продолжился. ОБСЕ, а также наблюдатели от оппозиционной националистической партии БНФ заявили, что референдум прошел с нарушениями и фальсификациями. Тем не менее, все решения референдума были приведены в исполнение, и даже на Западе, несмотря на заключение наблюдателей от ОБСЕ, приняли новую символику Белоруссии и начали ее использовать на официальных мероприятиях.

1996: Борьба президента с парламентом за власть

Станет ли Лукашенко белорусским Назарбаевым - Груздев © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

К 1996 году политический кризис достиг апогея. В августе 1996 года Лукашенко предложил провести очередной референдум по внесению изменений в Конституцию, существенно расширяющих полномочия президента и превращающих республику из парламентско-президентской в президентскую. Верховный совет (парламент) предложил наоборот вынести вопрос о рассмотрении упразднения должности президента и превращения республики из парламентско-президентской в парламентскую.

В итоге населению были вынесены вопросы на референдум как от президента, так и от парламента.

Первый предлагал гражданам выразить мнение по поводу 1) переноса Дня независимости Белоруссии на 3 июля — День освобождения Минска от немецких захватчиков; 2) о поправках в Конституцию (предложенных президентом), существенно расширивших полномочия президента; 3) о введении свободной, неограниченной купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения; 4) об отмене смертной казни.

Верховный Совет, в свою очередь, вынес на референдум следующие вопросы: 1) о внесении изменений в Конституцию (предложения депутатов парламента, а не президента); 2) об избрании глав местных исполнительных органов населением; 3) о финансирование всех ветвей власти открыто и только из государственного бюджета.

В итоге население поддержало предложения президента, а не парламента. Причем с большим перевесом. В свою очередь группа депутатов парламента обратилась в Конституционный суд и включила в повестку дня вопрос об импичменте Лукашенко.

В ноябре 1996 года, через два дня после референдума, в Беларусь прибыла делегация из России, чтобы «примирить» президента и парламент. В составе российской делегации тогда председатель Государственной Думы России Геннадий Селезнев, премьер-министр России Виктор Черномырдин, председатель Совета Федерации Егор Строев. По итогам их переговоров с председателем парламента Белоруссии Семена Шарецкого и президентом Александром Лукашенко было подписано мирное соглашение.

Согласно документу, президент должен был отменить два указа, а председатель парламента и Конституционный Суд — приостановить процедуру импичмента. Однако парламент не ратифицировал это решение, и Лукашенко объявил результаты референдума обязательными. Благодаря тому, что население поддержало вариант Конституции Лукашенко и наделило президента полномочием распускать парламент, он сразу воспользовался этой возможностью, положив конец противостоянию.

Запад и оппозиция, как водится, не признали результатов референдума. В знак протеста против референдума и роспуска парламента в добровольную отставку подали ряд чиновников и членов правительства, а также судей.

2004: Правление, не ограниченное временем

В 2006 году истекал второй срок президентства Александра Лукашенко, и по Конституции он больше не имел права баллотироваться на эту должность. Выход был найден в очередном внесении изменения в Конституцию.

Третий референдум прошел в 2004 году — уже в «штатном» режиме, без сопровождающего его политического кризиса и противоречий. К этому времен власть уже была сосредоточена в руках президента, обстановка в стране давно успела «устаканиться». Владимир Груздев: Преемник Лукашенко по новой Конституции - это Наталья Кочанова © vk.com, Груздзеў Уладзімір

В бюллетенях для голосования был только один вопрос: Разрешаете ли вы первому Президенту Республики Беларусь Лукашенко баллотироваться в Президенты на выборах Президента Республики Беларусь и принимаете ли вы часть первую статьи 81 Конституции Республики Беларусь о том, что всеобщее, свободное, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании?

В результате около 88% участников референдума проголосовали «за». Около 11% — «против». Тем самым, количество сроков правления стало неограниченным, и Александр Лукашенко этим до сих пор пользуется, баллотируясь снова и снова. В 2020 году он вступил уже на шестой подряд президентский срок. Запад и оппозиция не признали результатов голосования.

Резюме

Белорусская власть каждый раз обращалась к референдуму, когда стояла на пороге трансформации — либо по форме, как в 1995 и 1996 годах, либо по времени своей деятельности, как в 2004-м.

Изменения в Конституцию, которые выносятся на референдум в текущем году, наверняка продиктованы подготовкой к транзиту власти.

С самого начала нынешнего политического кризиса вырисовывалась картина, что белорусский лидер может возглавить новый конституционный орган — Всебелорусское народное собрание, отдав пост президента с урезанными полномочиями другому политику. Таким образом Лукашенко смог бы уже в новом статусе контролировать ситуацию в стране, обеспечив формальный транзит власти. Но на фоне событий в Казахстане, где ранее была проведена похожая модель транзита власти, наверняка заставят белорусское руководство отказаться от этой идеи.

Сегодня высокая вероятность, что Лукашенко в случае принятия поправок в Конституцию займет сразу два поста — и президента, и председателя нового органа. В проекте новой Конституции для этого есть статья 144, которая дает такую возможность.