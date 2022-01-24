В выходные 22-23 января в Белоруссию поступили очередные эшелоны российской военной техники. Совсем скоро в республике пройдут военные учения Союзного государства. Запад, Украина и белорусская оппозиция в панике

Первые эшелоны с российской военной техникой прибыли в Белоруссию еще 19 января. «Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом своим ходом и железнодорожным транспортом на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь», — сообщило тогда российское Минобороны. Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

В субботу, 22 января, присутствие военных сил РФ в республике пополнилось. СМИ и пресс-службы оборонных ведомств обеих стран Союза сообщили, что впервые в истории в Белоруссию были перемещены российские дальнобойные комплексы ПВО и современные истребители Су-35С.

На следующий день на территорию республики прибыл еще один эшелон российских войск. «В эти минуты на железнодорожной станции "Полонка" (Брестская область) встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России», — говорится в сообщении белорусского Минобороны.

Союзная решимость

Российские военные примут в Белоруссии участие в крупных военных учениях «Союзная решимость — 2022», о которых Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в декабре 2021 года. Они пройдут с 10 по 20 февраля.

Согласно планам, прибытие российской военной силы продлится вплоть до 9 февраля. Помимо указанной выше военной техники, в республику будут отправлены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, 12 истребителей Су-35. Кроме того, военные передислоцируют два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 и зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». НАТО планирует военные учения на границе с Россией. Россия отвечает © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Во время основной фазы учений (с 10 по 20 февраля) белорусы и россияне отработают охрану особо важных государственных объектов, госграниц, перекрытие каналов доставки оружия, охрану воздушного пространства, проверку единой системы ПВО Белоруссии и России. А также отработают уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Учения будут проводиться на полигонах «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский», «Домановский» и на отдельных участках местности. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

Ответ Западу и Украине

По словам Лукашенко, который в конце прошлого года анонсировал учения, это связано с угрожающей активностью НАТО не только у западных, но и у южных границ Союзного государства.

Так, на Украине недавно объявили о начале операции «Полесье» на границе с Белоруссией. Там это поясняют опасением того, что беженцы, не сумевшие преодолеть белорусско-польскую границу, попытаются попасть в ЕС через Украину. Тем не менее это в любом случае означает милитаризацию украинско-белорусских рубежей, что на фоне недружественной к Минску риторики Киева может расцениваться в Белоруссии как угроза южных границ.

Руководство республики не может не настораживать и вероятное накачивание южных соседей западным вооружением. Так, в среду, 19 января, Государственный департамент США в ответ на запрос Литвы, Латвии и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. В частности, речь шла о противотанковых системах. А на следующий день, 20 января, министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна планирует поставить Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм, которые запрещены Минскими соглашениями.

В середине текущего января 2 тысячи ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) поставила Украине Великобритания. При этом британцы направили на Украину и рейнджеров для того, чтобы обучить украинцев пользоваться непривычным для них вооружением.

НАТО, в свою очередь, все последние годы милитаризировало западные рубежи Белоруссии и России — Польшу и Прибалтику. При этом там отказались от предложения Москвы снять напряжение в регионе и вывести оттуда вооружения.

Все это и подразумевалось Лукашенко, когда он комментировал наращивание белорусско-российского военного контингента на южных границах республики.

«Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси — это тоже граница Союзного государства. В этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", нужно провести солидные учения», — сказал он. «Хочешь мира - готовься к войне»: Лукашенко призвал защитить границу с Украиной © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Реакция США

В Госдепартаменте США, в свою очередь, заявили, что Россия может использовать для «вторжения на Украину» военных, участвующих в совместных с Белоруссией учениях.

«Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Белоруссии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера», — заявили в ходе одного из брифингов представители Госдепа.

При этом из Белоруссии и России звучит риторика об исключительно оборонительном характере «Союзной решимости».

Но что поделать, если среди западных элит принято считать любые действия России априори «агрессией», а военные маневры НАТО и переброски вооружений к её границам — деятельностью всегда «во благо мира»?

Так или иначе — военное напряжение в регионе продолжает расти, и пока очень сложно давать прогнозы, чем всё может закончиться.