Скандалом вчерашнего дня стало заявление «Форин оффис» о наличии информации, «согласно которой российские власти стремятся привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Эта работа ведётся в то время, как РФ раздумывает, нужно ли ей напасть и оккупировать Украину»

Российские спецслужбы, по информации англичан, поддерживают отношения со многими бывшими украинскими политиками, но «в качестве потенциального кандидата на эту роль рассматривается бывший украинский депутат Евгений Мураев».

Надо отметить, что эта фраза заставила множество людей вспомнить легендарных «британских учёных», поскольку «пророссийский политик» Мураев находится под санкциями России с 2018 года. Более того — в 2019 году Мураев и партия «Наши» совершенно откровенно работали на раскол юго-восточного электорального поля, что было, конечно, в интересах Петра Порошенко. Позже ему удалось найти общий язык с администрацией Владимира Зеленского.

Как на грех, буквально за несколько часов до появления этой информации Мураев опубликовал в социальных сетях своё фото, стилизованное под Джеймса Бонда с постера фильма «Координаты Скайфолл». 007 — агент британской разведки. Это, конечно, чистая случайность — он вовсе не хотел выставить англичан идиотами…

Мураев сам немножко обалдел от создавшейся ситуации: «та информация, которую мы сейчас видим — это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения». И тут же продемонстрировал, что он не тот, за кого его принимают — «если я ничего не упустил, у них (у России — Авт.) есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны». Под «другим кандидатом» он, разумеется, имеет в виду Виктора Медведчука. Раньше он допускал публичные доносы на лидера ОПЗЖ более конкретные.

Его, однако, не послушали и скандал перенёсся за океан: «глубокую озабоченность вызвало в Белом доме заявление МИД Великобритании о намерениях России привести к власти в Украине лояльное ей руководство».

Намерения России иметь на Украине лояльное к себе правительство безусловно преступны. А вот намерения Вашингтона и Лондона иметь там же подконтрольное правительство… Ну вы же понимаете — оно не лояльное. Оно подконтрольное. Совсем другое дело! Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

Впрочем, очень скоро выяснилось, что Вашингтону совсем не о том заботиться надо — Форин оффис вскоре заявил, что информация у него от… американских спецслужб! Т.е., получается, что ЦРУ рапортует правительству Её Величества, а собственный президент узнаёт эту информацию из вторых рук. Озабоченность значит… Угу…

У нас же вызывает озабоченность то, что в Белом доме, судя по всему, не отличают фантазии Форин оффиса от реальной информации о планах Кремля (узнать её можно, например, у Марии Захаровой — рекомендуем).

Насколько можно понять, информация британского МИДа была простенькой «одноходовочкой» с двумя целями.

Во-первых, чтобы поддержать медиа-истерику вокруг грядущего «российского вторжения». Вот, мол, есть не только сто тысяч солдат и стрелочки на картах, но и кандидат в президенты…

Во-вторых, Вашингтон и Лондон чётко объяснили избирателям Юго-Востока, кто именно является лидером «пророссийской оппозиции». Не Медведчук, а вот этот вот агент британской разведки. «Агент», правда, активно отбивается — он совсем не хочет занимать эту нишу… Но его никто не спрашивает.

В самом забавном положении оказался Офис президента.

Советник главы ОП Михаил Подоляк посоветовал «как можно серьёзнее отнестись к этой информации». По его мнению, Мураев «слишком смешная фигура», но ранее Россия поддерживала незначительные фигуры на руководящих должностях в оккупированных Крыму и на Донбассе. Подоляк думал примерно так же долго, как лондонский умник, придумавший этот фейк — ведь самым смешным (причём на высоком профессиональном уровне) кандидатом в 2019 году был Владимир Зеленский… Вышел сам на себя.

Не очень понятно, что теперь делать Андрею Ермаку, советником которого работает Подоляк. Знающие люди говорят (например — очень информированный киевский журналист, пишущий под псевдонимом Александр Зубченко), что именно он определяет редакционную политику мураевского канала «Наш». Получается, что глава Офиса президента работает в российской диверсионной сети…

В общем, градус абсурда вокруг Украины растёт не по дням, а по часам. Мы не удивимся, если устав от бездействия России, США предпримут решительные меры и начнут «российскую агрессию» силами, например, польской и румынской армии. Надо ведь что-то делать, а поляки уже готовы — регулярно проводят военные учения по отражению натиска арабских беженцев с применением танков и артиллерии…