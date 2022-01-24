Источники интернет-издания Украина.ру в Офисе президента, в других властных структурах и в окружении Ахметова утверждают, что Офис президента скорее хочет дискредитировать Порошенко в глазах его избирателей как политика, сотрудничавшего с Кремлем и ЛДНР, чем реально его посадить, а главный олигарх Украины соблюдает нейтралитет

19 января Печерский суд Киева несмотря на ходатайство прокуратуры об аресте Петра Порошенко с возможностью залога в миллиард гривен отпустил политика под личное обязательство. У него изъят паспорт.

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году.

Украина.ру поговорила с человеком, близким к Офису президента, который объяснил, почему пятый президент Украины так и не был задержан и, как минимум, не отправлен под домашний арест как и его «подельник» Виктор Медведчук.

Первый блин комом, но продолжение следует

Собеседник нашего издания объясняет то, что Порошенко вышел с триумфом из зала Печерского суда не "приказом из Вишингтона", как зачастую это делают противники Киева, а обычной нерадивостью отвечавших за это дело чиновников из Офиса президента.

«Когда говорят о победе Порошенко в Печерском суде, где вместо домашнего ареста Петра Алексеевича отпустили под личное поручительство, то неправильно интерпретируют события. Прежде всего, указывают на то, что, мол, Запад приказал Зеленскому его не трогать. Мол, раздрай между ним и Порошенко, если он приведет к серьезным волнениям на улицах украинских городов, может быть использован Россией для полномасштабного вторжения в Украину. Оно же, как всем понятно, закончится полным разгромом Украины. Так вот, это неправильная интерпретация того, что произошло. У нас как всегда удобно все списывать на Запад, но, хотя это удобно, это не верно.

Да, Западу не нужна никакая новая конфронтация на Украине, но, по большому счету, он не вмешивается в это дело, и никаких указаний насчет Порошенко, которому он прекрасно знает цену, не давал. Точно так же он держит нейтралитет в войне Офиса Зеленского с Ахметовым.

Все, что произошло в Печерском суде, который, как был под полным контролем Банковой, так и остается, объясняется просто. Во-первых, банальной безалаберностью. Люди в Офисе, отвечавшие за нужное решение, уже получили втык от Ермака.

Хотя обвинение в госизмене (торговле углем с ЛДНР) трудно доказывается. Оно построено на прослушке украинских политиков и российских чиновников, но на пленках же нет голоса Порошенко. Если нет, то все доказательства косвенны. Как в таком случае для Порошенко можно ограничить свободу передвижений.

Сейчас под контролем Офиса прокуратура готовит апелляцию на решение Печерского суда. Также, на всякий случай, готовится материал еще для нескольких подозрений по делам Порошенко.

И еще, судья Печерского суда, который выносил решение по Порошенко, был в свое время последним туда и назначен. Может, это тоже повлияло на решение суда ограничиться поручительством. Но Порошенко может не радоваться — для него еще ничего не закончено. Всё только начинается. Офис хочет Порошенко реально привлечь к суду», — не сомневается источник Украина.ру

То, что неудача в Печерском суде вызвана разгильдяйством следствия, а не происками Вашингтона, подтвердил нам на условиях анонимности и участник встречи украинских политологов с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой, которая состоялась в эту пятницу, 21 января.

«Там присутствовало 15 ведущих политологов, в разговоре с которыми Венедиктова сказала, что вина за поражение в Печерском суде лежит исключительно на следователях ГБР, которые готовили заключение и допустили в нем ошибки. Мол, если бы всё готовила прокуратура, то этих бы ошибок не было. К тому же она сообщила, что апелляция на решение Печерского суда будет», — рассказал Украина.ру участник встречи.

Почему обвинение в госизмене, а не в коррупции?

Любой наблюдатель, следящий за перипетиями дела Порошенко, может задаться вопросом: зачем против него выдвинуты малодоказуемые, если вообще доказуемые, обвинения в госизмене, если на него есть достаточное количество компромата, на основе которого его можно спокойно обвинить в коррупции и точно посадить? По мнению собеседника нашего издания, близкого к Офису президента, всё делается с прицелом на предстоящие президентские выборы, в которых Зеленский намерен участвовать, и на которых, как предполагается, Порошенко будет его главным соперником.

«Цель у Офиса не просто привлечь Порошенко к суду, посадить, а имущество арестовать. Кстати, имущество давно уже переписано на старшего сына — Алексея Порошенко.

Тут дело в другом. У Порошенко есть свой электорат. Это патриоты, националисты, противники России, сторонники военного решения проблемы Донбасса. И это достаточно большая и серьезная сила. Избиратели Порошенко точно на выборы придут и проголосуют.

Коррупцию Порошенко они еще простят, но вот фактическое сотрудничество с Кремлем и ЛДНР через Медведчука и делание денег на крови украинцев, — никогда. Поэтому они могут не то что бы уйти к Зеленскому — они не уйдут, а просто не прийти выборы. Мол, и Порошенко, и Зеленский — оба хуже для Украины.

Вспомните выборы 2010 года, когда около миллиона патриотически настроенных избирателей (в основном из Западной Украины, а также значительная часть украинской национал-патриотической интеллигенции) не захотели голосовать за Тимошенко, тем самым обеспечив победу Януковича. Офис Зеленского рассчитывает на то, что подобную ситуацию можно повторить: значительная часть потенциального электората Порошенко, зная о его сотрудничестве с Кремлем и ЛДНР, попросту не придет к избирательным урнам», — поделился с нами логикой действий Офиса президента источник Украина.ру.

Позиция Ахметова

Несмотря на войну Рината Ахметова с Офисом президента главный олигарх Украины в деле Порошенко занимает и будет занимать нейтральную позицию. Такое мнение высказал источник Украина.ру в одной из структур Ахметова.

«Максимум, на что может рассчитывать Петя, так это на то, что Ринат поможет ему «телевизором», и это всё. А так — нейтралитет.

Может ли Офис предложить в условиях войны с Порошенко мир Ринату? Может. Наверное, Ринат пойдет на мир, но отношения прежними уже не будут. Доверия больше нет.

Что касается Порошенко, то его вряд ли посадят. Этого сделать некому. Украина же страна договорняков. Даже во время отсутствия Порошенко к нему в Варшаву летал Левочкин в качестве посредника от Офиса президента. О чем они там договорились, можно только гадать, но факт остается фактом: и тогда, и сейчас Порошенко и Зеленский пытаются договориться.

А в этих условиях любой судья, следователь или прокурор 100 раз подумает прежде, чем посадить Порошенко. Просто сегодня он посадит Порошенко, а завтра Зеленский с Порошенко договориться, а крайними сделают следователя, прокурора или судью. Вон судья Родион Киреев посадил Тимошенко, и что потом с ним произошло? Исчез. Вот поэтому никто рисковать не будет», — не сомневается наш собеседник.