С 2015 года ЦРУ тайно обучает военизированные группы на Украине, для партизанской борьбу на случай оккупации этой страны Россией. С очень большой вероятностью в число обучаемых входят неонацисты из подразделения «Азов». Таким образом, Вашингтон повторяет свои старые ошибки, говорится в статье, опубликованной в американском журнале «Джекобин»

Общеизвестна история поддержки правительством США целой плеяды экстремистских групп для достижения своих внешнеполитических целей; такие истории неизбежно заканчиваются конфузами перед американским общественным мнением, указывает Бранко Марцетич, постоянный автор левого издания.

В 1960-х годах ЦРУ работало с кубинскими радикалами, выступавшими против Фиделя Кастро; они превратили Майами в террористический центр. РИА Новости: Биография Фиделя Кастро © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

В 1980-х агентство поддерживало и поощряло исламских радикалов из разных стран, стекавшихся в Афганистан на борьбу с советскими войсками; впоследствии они организовали теракты 11 сентября 2001 года, унесшего более пяти тысяч жизней американцев.

А в минувшем десятилетии Вашингтон поддержал не очень «умеренных» сирийских повстанцев, которые совершили многочисленные зверства против мирных жителей и курдских ополченцев (вроде бы — союзников США), напоминает журналист.

«Похоже, что вскоре мы сможем добавить ещё один пункт в этот роковой список невыученных уроков: украинских неонацистов», — утверждает Марцетич.

По данным статьи, недавно опубликованной в отделе новостей сайта Yahoo!, ЦРУ, начиная с 2015 года, тайно обучает бойцов на Украине навыкам «командиров повстанцев», на случай, если Россия вторгнется в страну. ЦРУ готовит белорусских экстремистов на Украине – глава внешней разведки России © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Находящиеся на службе сотрудники ЦРУ заявляют, что обучение предназначено исключительно для сбора разведданных, но бывшие официальные лица рассказали журналистам Yahoo!, что оно включало обращение с огнестрельным оружием, взаимную огневую поддержке при перемещении в бою и маскировку, продолжает автор.

Есть большая вероятность, что в рамках этой программы ЦРУ обучает настоящих, идейных нацистов, пишет Марцетич.

В 2015 году, когда эта программа была начата, конгресс США принял законопроект о расходах, который предусматривал экономическую и военную поддержку Украине на сотни миллионов долларов.

Данный проект был специально изменён, чтобы позволить этой поддержке поступать действующему в стране неонацистскому формированию «Азов», говорится в статье.

Ссылаясь на опубликованную в то время в газете «Нэйшн» информацию, автор сообщает, что текст законопроекта, принятого в середине того же года, содержал поправку, прямо запрещающую поставки оружия, обучение, и другую помощь «Азову». Однако, несколько месяцев спустя Пентагон оказал давление на комитет Палаты представителей, ответственный за законопроект, и вынудил его удалить данную поправку.

«Азов» был включён в состав Национальной гвардии Украины в 2014 году, несмотря на исповедуемую его членами нацистскую идеологию, продолжает автор, указывая, что возглавлявший его Андрей Билецкий говорил об «исторической миссии Украины — возглавить заключительный крестовый поход Белых Рас мира во имя их выживания» и о «крестовом походе против возглавляемых семитами унтерменшей». Под крышей украинского ФБР. Билецкий и его окружение получили доступ к оружию и средствам ГБР © facty.info

Американское оружие потекло к неонацистам, они фотографировались с военными из США и НАТО и рассказывали западным СМИ о том, как их обучали американские инструкторы, продолжает автор, подтверждая свои слова соответствующими ссылками.

Учитывая приводимые выше факты, было бы удивительным, если бы ЦРУ не обучало неонацистов из «Азова» в рамках своей секретной программы по подготовке партизан, говорит журналист.

И самые первые признаки негативных последствий таких действий для самих США уже появились, замечает Марцетич.

«Ряд видных деятелей ультраправых экстремистских группировок в США и Европе активно налаживали связи с представителями крайне правых на Украине, в частности, с [партией] "Национальный корпус" и связанным с ним… полком "Азов"… Жители США говорили или писали о том, как тренировки, доступные на Украине, могут помочь их… военизированной деятельности на родине», — говорится в отчёте Центра по борьбе с терроризмом Военной академии «Вест-Пойнт», цитата из которого приводится в статье.

Далее автор цитирует документ ФБР 2018 года, в котором утверждается, что в «Азове» проходили тренировки американские белые расисты, в том числе члены движения Rise Above. Неявная прямая угроза. ФБР считает, что Украина превратилась в центр международного экстремизма © Facebook, Дмитро Коцюбайло

С момента вступления в должность Джо Байден начал вялую внутреннюю «войну с терроризмом» против крайне правых экстремистов.

Тем не менее его администрация продолжила политику предшественников — она обеспечивает обучение, вооружение и снаряжение для крайне правого движения («Азов»), которое вдохновляет и даже тренирует американских расистов, пишет Марцетич.

Американские «ястребы» активно сравнивают нынешнюю Россию с нацистской Германией и её экспансией в Европе в тридцатых годах прошлого века.

Это обвинение абсурдно, указывает автор. Хотя роль Владимира Путина в ряде международных событий (в статье не указывается, в каких) отрицательна, однако его действия в соседних с РФ странах продиктованы естественными опасениями в связи с расширением блока НАТО, рассказывает Марцетич.

Таким образом, останавливая, если верить «ястребам», нового Гитлера, Вашингтон поддерживает настоящих неонацистов на Украине, а они, в свою очередь, обучают доморощенных американских расистов, для борьбы с которыми американское правительство раскручивает маховик репрессивной бюрократической машины, иронизирует автор.

Получается, что истеблишмент национальной безопасности США создает те самые угрозы, которые оправдывают его собственное существование. Для характеристики такой ситуации Марцетич использует бытующее в американском политическом жаргоне выражение «самолижущее мороженое», обозначающее систему, не имеющую другой цели, кроме самоподдержки.

«Вместо того, чтобы разрядить напряжённость, просто согласившись на давние требования России по установлению жёстких ограничений на расширение НАТО на восток, Вашингтон, по-видимому, решил, что неограниченное планетарное военное господство настолько важно, что лучше уж переспать с настоящими фашистами», — замечает автор.

Альянс между США и заражённой нацизмом Украиной ставит в неловкое положение президента Байдена, который пытается обозначить контраст со своим крайне правым предшественником Дональдом Трампом и одновременно претендует на то, чтобы сделать из США мирового защитника демократии, продолжает Марцетич.

В конце прошлого года, в ходе голосования, которое совершенно не освещалось в американских СМИ, Соединённые Штаты вместе с Украиной были единственными странами, проголосовавших против проекта резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Обе страны каждый год голосуют против этой резолюции, начиная с 2014 года, рассказывается в статье. Комитет ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма, которую не поддержали Украина и США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

При этом администрация Байдена объясняет этот свой шаг почти такими же аргументами, которые использовал Трамп — конституционным правом на свободу слова даже для тех, кто придерживается отвратительных взглядов.

Однако текст проекта резолюции не противоречит этому принципу, указывает журналист.

Там просто выражается озабоченность по поводу памятников и публичной реабилитации нацистов, осуждается отрицание Холокоста и насилие на почве расовой или этнической ненависти.

Также правительства стран мира призываются к искоренению расизма посредством просвещения и устранения ультраправых террористических угроз. Этот текст примерно совпадает с риторикой и политикой правительства Байдена, настаивает Марцетич.

Вашингтон проголосовал против резолюции, поскольку, по словам американских чиновников, она представляет собой «слегка завуалированную попытку узаконить российскую кампанию дезинформации, очерняющую соседние страны», то есть Украину, пишет далее автор.

Но связи Украины с современным нацизмом — это далеко не российские «утки», они и в самом деле обширны и хорошо задокументированы: от официального включения «Азова» в состав украинских правоохранительных органов до спонсируемых государством мероприятий памяти нацистских коллаборационистов и пропаганды отрицания Холокоста, продолжает Марцетич. Долинский: Правда о Холокосте очень важна именно сегодня, когда ее пытаются исказить © Journalist Today

Немалая ирония заключается в том, что президент США, избранный в значительной степени для того, чтобы остановить кажущееся пробуждение фашизма внутри страны, продолжает поддержку своей страной настоящих нацистов.

И если эти украинские нацисты действительно входят в число кандидатов в партизаны, обучаемых ЦРУ, то однажды они могут пойти по той же дорожке, что и Усама бен Ладен.

Это может кончится нешуточной трагедией, подводит итог автор статьи.