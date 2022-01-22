Новая порция «пятничных санкций» от Совета национальной безопасности Украины подписана президентом Владимиром Зеленский и вступила в силу

На этот раз они введены в отношении 52 российских граждан, среди которых постпред президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка, ряд крымских судей и чиновников, а также арт-дизайнер Артемий Лебедев. Ограничения наложены на пять лет и касаются распоряжением имуществом на территории Украины, выведение капитала за границу, блокировки финансовых операций.

Также СНБО обратилось к Министерству иностранных дел Украины с просьбой проинформировать компетентные органы ЕС и США о применении аналогичных ограничительных мер. И если санкциями против высокопоставленных российских чиновников никого не удивишь, то причина, почему Лебедев оказался в их компании, нуждается в разъяснении. Зеленский ввёл санкции против Юрия Чайки © president.gov.ua

Сам Артемий Лебедев иронично прокомментировал в своем Телеграмм-канале новость о введении против него санкций. «Зая, теперь я могу спать спокойно»,- написал он. Для него решение украинских властей, видимо, не стало неожиданным. В 2017 году Артемию Лебедеву СБУ уже запретило въезд на территорию Украины. Причина — посещение Крыма. Тогда Лебедев написал на своей странице в ФБ: «Что касается моего влияния на безопасность, то оно как раньше было, так и сейчас никуда не денется. Я и дальше буду говорить правду своим любимым читателям».

Эти ограничения не помешали Студии Лебедева продолжить активно работать на украинском рынке, в том числе выполняя заказы для государственных и муниципальных учреждений. Если зайти на официальный сайт компании Лебедева, то можно найти внушительное портфолио, которое наработало бюро для украинских заказчиков. И работы эти весьма солидные. Например, в 2018 году Студия Лебедева поменяла айдентику для Национальной оперы Украины, в 2017 году — логотип для Укрпочты (национального оператора связи), логотип парка Шевченко в Киеве и Ботанического сада им. Фомина. Также студия Лебедева разрабатывала уличные указатели в Одессе, логотипы городов Полтава и Измаил, и даже фирменный стиль для телеканала АТР и логотип движения Femen. Это, не считая многочисленных коммерческих заявок от украинских заказчиков: там и торговые центры, банки, аэропорт и так далее. Артемий Лебедев оказался в санкционном списке Зеленского © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Пять лет назад Лебедев написал в своих соцсетях: «Олигархи приходят и уходят, а моя любимая Украина когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти».

Учитывая все новые и новые санкции пока не стоит на это рассчитывать. Журналист Максим Юсин прокомментировал решение украинских властей: «Это и правда самая актуальная задача, стоящая сегодня перед Украиной и ее президентом. «Зеленский ввёл санкции против дизайнера Артемия Лебедева».

Его поддержал и коллега Василий Муравицкий: «На пороге вторжения армады Путина США ввели жесткие санкции против… депутата ОПЗЖ Олега Волошина (бедный Волошин третий день, наверное, не может понять за что?), а Украина ударила по… дизайнеру Артемию Лебедеву. Зеленский ввёл против него санкции. Теперь суда Тёмы не смогут заходить в порта Украины».