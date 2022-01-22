Внезапно расхрабрившись, мэр Харькова Игорь Терехов дал могучий отпор всей Армии России. Причем ответ настолько хамовитый, словно бы это не он принесёт на блюде символические ключи от города - ежели обстоятельства сложатся так, как пугает сограждан президент Зеленский

Напомним: в интервью The Washington Post Владимир Зеленский предрёк вторжение России и захват Харькова, чем немало удивил своих поклонников — которых накануне самолично успокаивал, мол, никакого вторжения не будет. Раздвоение личности Владимира Александровича является секретом Полишинеля, однако неожиданно в бой ринулся харьковский мэр.

«Я могу сказать, что пока я харьковский городской голова, мы не дадим никому захватить Харьков, никакой России. Поэтому в Харькове всё будет спокойно, четко, и ничего здесь не будет», — заявил Терехов, а потом грозно добавил: «И пусть россияне не разевают рот!». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Далее развил понравившуюся ему мысль на собственной странице в ФБ. «Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать — на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы, — уверяет господин Терехов, — Город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть». Неужели Игорь Александрович начал мыслить категориями уличных боев за «единую и неделимую» (даже не подозревая, чей это лозунг)?

Терехов отлично понимает, что никто нападать на Харьков не собирается, но от соблазна урвать свои «пять минут славы» удержаться таки не смог. Ладно телекомментарий — всяко можно брякнуть (хотя и нежелательно), но что написано пером — то уже не вырубить топором. А там невероятное фанфаронство и глупейший намёк на потенциальное кровопролитие.

Телеграмм-канал «Украина.ру» ехидно прокомментировал слова известного конформиста: «Читаем между строк. Российские войска спокойно зайдут, четко займут все ключевые точки и больше в Харькове не будет мовных активистов, дебильной украинизации, зигующих кретинов и рэкетирующих бизнес АТОшников. Ничего здесь не будет. Спасибо, Игорь Александрович, мы поняли ваш посыл». Мне стыдно: Разумков о заявлении Зеленского про Харьков

Возможно после подаренного ему на 55-летие портрета работы Светланы Крюковой, где Игорь Александрович изображен на фоне сказочных зверей, растроганный мэр Харькова начал путать сказки с реальностью. Правда, будем справедливы, в этой шизофрении он не одинок. Так, 24 декабря возле консульства России в Харькове прошел перформанс десятка ЛГБТ-активистов, пытавшихся передать глумливые «подарки» Владимиру Путину.

«Мы принесли подарки для президента соседнего государства-агрессора, чтобы он мог знать, что думает украинское общество и ЛГБТ-сообщество Харькова о том, что происходит», — заявила активистка неизвестного пола Анна Шарыгина. Как вы понимаете, мнение кучки харьковских небинариев является для Владимира Владимировича чрезвычайно интересным.

Другой украинский «патриот» 10 января растиражировал в Сети заявление на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга, предложив разместить на своем земельном участке военную базу Альянса: «Я, Марченко Олег Викторович, гражданин Украины, хочу вступить в блок НАТО и передать в бесплатное пожизненное пользование принадлежащий мне на праве собственности земельный участок площадью 8,13 га, который находится по адресу: Харьковская область, с. [далее точный адрес] для размещения на нем военной базы Альянса». Как сообщило агентство УНИАН, «в Сети увлечены поступком жителя Харьковщины…». Видимо, увлёкся и Харьковский городской голова.

Впрочем, что можно ожидать от человека, который фотографируется с харьковскими ультраправыми (попросту говоря, с неонацистами), а заодно благословил воссоздание ненавистного многим харьковчанам памятного камня убийцам из УПА. Со времени открытия местными националистами в 1992 году этого «памятника», он более 100 раз подвергался атакам возмущённых горожан. Его обливали краской, били кувалдами, обстреливали из огнестрельного оружия, взрывали, похищали, закапывали, а теперь национал-булыжник снова торжественно открыт в присутствии полусотни малахольных. Василий Волга объяснил, правда ли Одесса и Харьков снова захотели стать частью России © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Как заметила харьковчанка: «Я не поняла, почему опять потребовалось восстанавливать этот вечно заросший сорняками провал, который перестали насильственно разрушать лет 7 назад, но далее приведенные факты красноречиво освещают реальную поддержку харьковчанами этого позорища: на "видкрыття" собрались аж "около 50 человек — представителей украинских патрыотычных организаций", а несчастные 80 000 гривен (примерно 2,5 тыс евро) еле собрали)))».

Тем временем из офиса шпрехенфюрера Тараса Креминя докладывают, что самое большое количество жалоб мовных надсмотрщиков на непокорство поступает именно из Харькова — города, как предполагает господин Терехов, готового сражаться с русскими до последней капли крови его жителей. В течение прошлого года с территории Харьковской области «активистами» было прислано 339 доносов по поводу нарушений одиозного «языкового закона», что составляет 10% от всех обращений по Украине. А в свободное от доносов время утомлённые «патриоты» расслабляются как могут: например, 9 января «Харьковский Евромайдан» организовал сходку «в поддержку мирных протестующих в Казахстане», то есть своих майданных собратьев по разуму — погромщиков и головорезов. «Не разграбить Алма-Ату». Эксперт о том, чего хотели организаторы мятежа в Казахстане © РИА Новости, Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Но вот в самом Харькове криминальная ситуация остаётся, к сожалению, печальной. Резонансные ДТП, поджоги автомобилей, уличное насилие стали буднями когда-то вполне безопасного «ментовского города». «По состоянию на данный момент хочу сообщить, что у меня за последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год, — на выездном заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности докладывала начальник патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак, — Мы столкнемся после новогодних праздников с тем, что будут стоять помещения управления, транспортные средства, не будет сотрудников полиции…».

Мэру Харькова есть смысл сосредоточиться на реальных, а не на выдуманных проблемах безопасности горожан. Если заявил себя «хозяйственником» — не изображай антирусского воителя: это в том же смысловом ряду, что бандеровские каменюки и мовные доносы. «Великие Укры» в истории города уже были — и безумный атаман Болбочан, и кровавый чекист Скрыпник, но Харьков всегда оставался своенравным и русскоязычным. Таким и будет.