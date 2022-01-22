Шпион, киллер, гетман: Как польские типажи попадали в наше кино

В 1989 году в СССР были начаты съёмки фильмов «Трудно быть богом» и «Дежа вю», в которых главные роли сыграли польские актёры Эдвард Зентара и Ежи Штур. С тех пор в российских лентах сыграло немало их известных коллег и земляков

В 1989 году в Советском Союзе приступили к масштабному, амбициозному проекту — совместной с кинематографистам Германии и Франции экранизации знаменитой фантастической повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». На главную роль благородного Дона Руматы, под обликом которого скрывался разведчик-землянин Антон, сначала планировался Александр Абдулов. Однако тот отказался, поскольку именно в это время снимался у Марка Захарова в фильме «Убить Дракона». Тогда и всплыла кандидатура польского актёра Эдварда Зентары. Боевое кино: Три поляка, грузин и собака © imdb.com

Уже в ходе съемок стало понятно, что немецкий режиссёр Петер Фляйман не справляется с поставленной задачей. Попытка заменить его на Алексея Германа, давно мечтавшего об экранизации этого романа, провалилась — тот не захотел включаться в уже наполовину созданную картину. В итоге экранизация не оправдала возложенных на нее надежд, режиссер не сумел воплотить на экране идеи романа Стругацких. Вместо философской притчи о человеке, который хотел помочь людям, получилась история мести, обыкновенный боевик, где Дон Румата в исполнении Эдварда Зентары, великолепно управляясь с мечами, выходил победителем из всех схваток.

В 1992 года Ежи Гофман пригласил Зентару на роль главного шпиона в совместную российско-польскую ленту «Прекрасная незнакомка». В фильме, рассказывающем о событиях Первой мировой войны, были задействованы такие звезды, как Наталья Аринбасарова, Игорь Дмитриев, Михаил Кононов, Никита Михалков, Альберт Филозов, Виктор Бычков, Иван Краско. А в 1993 году Эдвард Зентара сыграл еще в одной известной картине — российско-польско-немецком фильме по произведениям Джека Лондона «Аляска Кид» (режиссёр — Джеймс Хил). Одна из последних работ актера — начальник разведшколы в знаменитом сериале «Диверсант-2. Конец войны». «Кабачок «13 стульев» и Kabaret starszych panow: жили долго и счастливо и умерли в один год © РИА Новости, Рыбаков / Перейти в фотобанк

А вот другому фильму, снятому в 1989-м на территории СССР с поляком в главной роли, повезло значительно больше. Конечно, самым важным фактором этого является режиссёр польско-советской ленты «Дежавю» Юлиуш Махульский. Однако зрителям запомнился именно Ежи Штур, сыгравший роль киллера мафии Джона Поллака. Что интересно, самого Штура привела в профессию его землячка Поля Ракса, которая в 1967 году сыграла главную роль в польско-советском фильме «Зося» и была признана лучшей актрисой года в СССР.

В 2015-м в документальном фильме «Польские красавицы. Кино с акцентом» Ежи Штур, который занимает вторую позицию в рейтинге польских актёров, сказал о Поле Раксе: «Я был влюблён в неё, когда был ещё ребёнком… Я пошёл в кино только потому, что хотел пребывать с ней все 24 часа…»

Любопытно, что Ежи удалось сыграть вместе с Полей в фильме «Похищение Агаты». Картина вышла на польские экраны в 1993 году, и никто не предполагал, что это будет последняя роль актрисы.

Ежи Штур ныне — один из самых любимых польских актеров в России. Помимо фильмов Махульского, актер известен российскому зрителю и по знаменитой скандальной ленте Романа Качанова «Даун Хаус» (2001) — современной интерпретации романа «Идиот» Федора Достоевского, где Штур с присущим ему юмором сыграл генерала Иволгина.

Спустя три года Роман Качанов пригласил именитого актера в свою новую картину «Арье». В этой российско-израильско-литовской ленте Штур исполнил роль московского кардиохирурга Израиля Исааковича Арье.

В том же году актёр сыграл в сериале «Афромосквич», в 2005-м — в польско-российско-итальянском фильме Никиты Михалкова и Кшиштофа Занусси «Персона нон грата», а в 2008-м — в сериале «Глухарь» (роль польского посла).

Можно с уверенностью сказать, что именно Штур дал старт своеобразной «цепной реакции», притянувшей в наше кино других польских актёров.

Скажем, Цезари Пазура, который работал вместе со Штуром в «Дежавю», в 1993-м исполнил роль в польско-российском фильме «Дневник, найденный в гробу», где также сыграл его коллега, как говорят поляки, «с верхней полки» (седьмое место в рейтинге лучших актёров страны) — Богуслав Линда.

Сам Линда в 2009-м исполнил одну из главных ролей в фильме Владимира Фатьянова «Правосудие волков».

Огнём, мечом и киноплёнкой © скриншот из фильма "Огнём и мечом" Даниэля Ольбрыхского, стал Никита Михалков — в 1998 году тот снялся в роли Копновского в международном проекте «Сибирский цирюльник». В 2003 году Ольбрыхский сыграл одну из заметных ролей в совместной драме Марека Новицкого и Александра Светлова «Брейк-пойнт».

В 2005 году на российские экраны вышло сразу несколько картин с участием Даниэля Ольбрыхского. В первую очередь — блокбастер «Турецкий гамбит», в котором актер исполнил роль корреспондента Маклафлина. Кроме того, Ольбрыхский сыграл Стромбаха в сериале «Гибель империи» и одну из ролей в упоминавшейся уже драме «Персона нон грата».

Из польских актёров более молодого поколения первым в российском кинематографе появился Михал Жебровский, который до того был известен зрителям по батальной ленте Ежи Гофмана «Огнём и мечом» (офицер Ян Скшетуский), фэнтези-сериалу «Ведьмак» (главная роль — Геральт из Ривии) и военной драме Романа Полански «Пианист» (Юрек).

Но всеобщая известность в России пришла к нему благодаря историко-приключенческой ленте Владимира Хотиненко «1612: Хроники Смутного времени», вышедшей на экраны в 2007 году. Здесь Жебровскому досталась одна из главных ролей — гетмана Кибовского, человека смелого и в то же время коварного и жесткого, влюбленного в Ксению Годунову. В 2010-м актёр сыграл главную роль в фильме Станислава Говорухина «В стиле джаз», а в 2012-м — в российско-украинском сериале «Дорога в пустоту». «На жену смотреть не сможешь»: Голая правда Барбары Брыльской © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Однако самым востребованным в России польским актёром вот уже много лет является Павел Делонг, который сыграл в нескольких десятках картин.

«Решающим моментом для меня было то, что у них есть гораздо более интересные предложения. Они снимают фильмы разных жанров: боевики, детективы, мелодрамы. Фильмов этих жанров в Польше снимается мало, а это интересная задача для актера», — говорил Делонг в интервью изданию Rzeczpospolita, добавляя, что в Польше ему чаще всего предлагают роли героя-любовника.

Актёр сыграл роли в российских фильмах «Иные», «Предмет обожания», «Пляж» и «Пляж. Жаркий сезон», «Непридуманная жизнь», «Чёрная река», «Отель последней надежды», «Двое против смерти», «Сальса». Павлу Делонгу нравится специфика съемок в России.

«Здесь существует нечто такое, как статус звезды. К актеру на съемочной площадке относятся как к исключительному человеку, на съемках очень много положительной энергии. Люди здесь сердечные, доброжелательные, относятся друг к другу по-доброму», — отметил актёр, который продолжает традицию своих земляков, начавших сниматься в советских фильмах былых времен.