Сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли в Конгресс США законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Документ позволит США предоставить Украине ещё больше оружия

О документе в четверг, 20 января, сообщил один из его инициаторов — сенатор-республиканец Джон Корнин.

«Сегодня двухпартийная группа сенаторов и я представили Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине в ответ угрозы России», — написал Корнин в Twitter.

Today, a bipartisan group of Senators & I introduced the Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act in response to Russia’s threats to Ukraine



President Biden, there is no such thing as a “minor incursion” for Vladimir Putin and his ambitions don’t stop there pic.twitter.com/RsVldylOky — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) January 20, 2022

​

Предложенному им документу, президент США сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

«Закон позволит нам вновь послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие поражающего действия против российской угрозы ее суверенитету», — рассказал Корнин. Спецназ Ее Величества. Кто и зачем прилетает на Украину © Andrew Linnett, министерство обороны Великобритании

Таким образом, о поставках каких-либо отдельных видов вооружений речи не идёт, речь о поставке оружия в общем и целом.

Ну а пока США находят другие способы поставок оружия на Украину.

Хорошо забытое старое

В среду, 19 января, Государственный департамент США в ответ на запрос Литвы, Латвии и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. В частности, речь шла о противотанковых системах.

Об этом сообщила в тот же день американская газета Politico. Как рассказал изданию источник в американской администрации, последний из трёх направленных прибалтийскими государствами запросов одобрили сразу же после его получения — вечером в среду. Требования согласовывать передачу оружия, полученного от США, содержится в американских правилах экспортного контроля.

Чиновник, которого цитировало издание Politico, отказался перечислить конкретные виды вооружений, поставлять которые Украине планировали Литва, Латвия и Эстония.

Но если третий запрос одобрили сразу же, то предыдущие два — нет, что вызвало нарекания у тех американских политиков и СМИ, которые выступают за помощь Украине.

«Мы не можем позволить бюрократии и статус-кво помешать нам делать то, что мы должны, чтобы дать украинцам то, что им нужно для самозащиты. Учитывая безотлагательность ситуации, администрация Байдена должна найти политическую волю и придумать, как работать быстрее, чтобы одобрить эти экспортные лицензии», — отметил во вторник, 18 января, в комментарии Politico сенатор от Айдахо, республиканец Джим Риш.

Причина, по которой в США озаботились лицензиями для Литвы, Латвии и Эстонии проста.

«Одобрение передачи американского оборудования третьей стороне — сложный процесс, требующий проверки и одобрения со стороны нескольких агентств в правительстве США. Но бывают ситуации, когда передача оружия третьей стороне все же происходит быстрее, чем когда Вашингтон, отправляет оружие в страну-реципиент напрямую», — указывалось в статье Politicо. «Идеальное оружие для поражения российских танков». Перехватывает ли Лондон у Вашингтона управление Украиной © РИА Новости, Юрий Лашов / Перейти в фотобанк

Эти слова опровергают версию о желании прибалтов «сплавить» Украине устаревшее вооружение. Данная версия сегодня популярна среди некоторых экспертов.

«Нужно быстрее продать Киеву как можно больше оружейного старья. Поэтому, видимо, они надеются, передав Украине то старье, которое у них есть, получить новое оружие от США. Причем новое оружие получить они намереваются, судя по всему, снова в долг — у Латвии и Литвы нет бюджета на подобные закупки. Заплатят из казны США. Деньги получат оружейники. Это — в чистом виде махинации с оборонным бюджетом США», — отмечал в частности в комментарии изданию «Газета.Ру» военный эксперт Виктор Литовкин.

На деле же речь идет о поставках Украине американского оружия в обход замедляющих это процедур. И какое именно оружие передадут Украине — неизвестно. Пока американские СМИ сообщили, что это могут быть ПТРК — довольно высокотехнологичное и дорогое оружие. Именно 2 тыс. ПТРК поставила Украине 17-18 января Великобритания. При этом британцы направили на Украину и рейнджеров для того, чтобы обучить украинцев пользоваться непривычным для них вооружением.

Примечательно также, что в декабре 2021 года эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что Таллин планирует передать Киеву противотанковое вооружение, ракеты для ПТРК Javelin, а также 122-мм гаубицы.

«В принципе, Эстония приняла на уровне своего министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в сложившейся сложной ситуации с безопасностью», — заявлял начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Эстонии Пеетер Куймет.

Ждали эстонцы лишь одобрения США.

Но помогают Украине не только британцы и американцы с прибалтами.

Преодолевая снарядный голод

В четверг, 20 января, министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна планирует поставить Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм (запрещен Минскими соглашениями — Ред.).

«На следующей неделе я представлю правительству материал, на основе которого мы предоставим Украине артиллерийские снаряды калибра 152 мм», — заявила Чернохова.

В тот же день еще до выступления главы Минобороны о планах направить Украине вооружение сообщила представитель оборонного ведомства Яна Цехмайстерова. По ее словам, министр обороны подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию правительства, которое должно состояться 26 января.

О снарядном голоде в украинской армии сообщали еще в 2019 году. Тогда украинские журналисты выпустили расследование, посвященное происходящему на заводе «Артем». На этом заводе закупили оборудование для производства новых крупнокалиберных снарядов — под стандарт НАТО — 155 мм.

«Выполняется ОКР, которая финансируется Министерством обороны Украины. Сейчас мы находимся на втором этапе, когда будет произведена опытная партия и будут проводиться испытания», — рассказывала журналистам президент государственной холдинговой компании «Артем» Марина Грищенко.

Кроме того, готовы были производить и снаряды калибра 152 мм. Шпионский скандал в Киеве. Как пензенский артиллерист «лишил» Украину крупного калибра © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Однако в Минобороны предпочли государственному предприятию частное — «Рубин-2017». Что характерно: ранее эту компанию украинские журналисты и волонтеры обвиняли в производстве некачественных боеприпасов.

В конечном итоге вооружение украинской армии не поступило.

«Переход на натовский калибр затягивается, в то время как снаряды советского образца хоть и начали поступать в войска, но их количество неизвестно. А купленное за рубежом за бюджетные деньги оборудование почти год стоит отключенным», — утверждали в своём расследовании журналисты.

Само расследование вышло в августе 2019 года. А в октябре того же года СМИ узнали о расследовании СБУ в отношении бывшего замминистра экономического развития и торговли Юрия Бровченко и директора ГП «Безпека» Владислава Глазунова.

СБУ обвинило Бровченко и Глазунова в том, что они не намеревались поставлять Украине оборудование для производства снарядов калибром 152 и 155 мм, когда заключали между ГП «Безпека» и заводом «Артем» секретный контракт от 15 декабря 2017 года. И делалось это якобы в интересах российских спецслужб.

Однако проведенное ранее украинскими журналистами расследование свидетельствовало: новое оборудование на «Артем» поступило. Но оно простаивало около года. Причина — контракт Минобороны на покупку снарядов у другого — проблемного — производителя.

Как бы то ни было, но снарядный голод на Украине ощущался. И вот с решением проблемы Киеву решила помочь Прага.

В целом же, в последние дни на Украину словно пролился дождь из оружия. Это признают и сами украинцы.

«Руководством Минобороны на системной основе осуществляются меры по привлечению международной поддержки для развития состоятельности Вооруженных сил Украины с целью укрепления обороноспособности страны. Объемы такой помощи в данный момент беспрецедентны», — заявила в четверг, 20 января, пресс-служба Минобороны Украины.

Украину буквально накачивают оружием. И, судя по настроениям украинских властей, вряд ли это оружие будет использовано для обороны. Да и гаубицами калибра 122 мм и 152 мм обороняться довольно сложно.