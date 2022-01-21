Перспективы вступления Украины в НАТО - один из самых обсуждаемых международнополитических вопросов. А что по этому поводу думают сами государства-члены альянса?

Оценивая перспективы вступления Украины в НАТО как маловероятную, президент США Джо Байден сказал, что это связано в частности с тем, проголосуют или нет основные союзники на Западе за то, чтобы принять Украину прямо сейчас. При этом он, конечно, сразу сделал оговорку, что ни о каком разладе среди членов Североатлантического альянса речи не идёт, все придерживаются единой позиции. Правда, речь шла о принятии ответных мер в отношении Москвы на фоне ситуации на российско-украинской границе.

О разногласиях среди государств НАТО по вопросу предоставления членства Украине вслух не говорится, но это не означает, что их нет.

Кто ждет Украину в НАТО

Традиционно инициативу приема Украины в альянс поддерживают республики Прибалтики. Как объяснил политолог Ростислав Ищенко, предлогом для такой позиции является показное беспокойство Латвии, Литвы и Эстонии о собственной безопасности.

«Почти 30 лет назад Германия продвигала вступление в НАТО Польши, потому что сама тогда являлась восточной границей НАТО. Затем и Польша последовала ее примеру, продвигая вступление в альянс Украины и Прибалтики, чтобы отодвинуть границу от себя. Сейчас страны Балтии тоже чувствуют себя передовым рубежом НАТО и хотят, чтобы в альянс вступили и Украина, и Грузия, чтобы, как им представляется, растянуть российские военные силы», — рассказал он о логике, которую демонстрируют прибалтийские элиты.

И пусть Польша таким образом прикрыла свои тылы, но членство Украины в НАТО она все равно поддерживает. В интервью итальянской газете il Messaggero в июне 2021 года заместитель польского министра иностранных дел республики Марчин Пшидач выразил уверенность, что однажды Украина все-таки вступит. Хитрый адвокат. Зачем на самом деле Польша поддерживает Украину © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Польша еще не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО, ведь именно Польша страстно хочет быть "опорой Запада" в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США. А если в альянс примут Украину, именно она будет со всей присущей ей наглостью и остервенелостью претендовать на эту роль, а Польша окажется снова на задворках западной политики и утратит столь важный для нее статус. В Варшаве должны об этом помнить. А то не успеют оглянуться, а госсекретарь США будет то и дело звонить в Киев, а про нервную Варшаву в основном забудут», — написал в Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В рядах НАТО Украину хочет видеть и Турция, о чем сказано в совместном заявлении по итогам переговоров президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, состоявшихся в октябре 2020-го. Год спустя эту позицию подтвердил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу: «Думаю, что нужно продолжать поддерживать Украину и Грузию, и не только из-за проблем с территориальной целостностью, также надо противодействовать ударам по их потенциалу и поддерживать их движение в сторону НАТО».

Пункт о дальнейшей поддержке евроатлантических стремлений Украины и продвижении этого вопроса в повестке дня ЕС и НАТО включён в текст внешнеполитической стратегии Словакии.

В свою очередь, глава МИД Греции Никос Дендиас заявлял: «Мы заинтересованы во вступлении Украины в Европейский союз, где наши страны могли бы стать идеальными партнерами. Кроме того, Греция как член НАТО помогает Украине в укреплении ее обороноспособности, в частности в регионе Черного моря, а также поддерживает вступление Украины в НАТО при выполнении ею необходимых условий».

Кто против членства Украины в НАТО

В то же время есть немало стран, которые не хотят видеть Украину в состав Североатлантического альянса, причем придерживаются этой позиции на протяжении долгих лет. «Украина в сфере влияния России». Кто рекомендовал Киеву забыть о членстве в НАТО и сменить курс © коллаж Украина.Ру

Так, еще на саммите 2008 года в Бухаресте, том самом, где Киеву и Тбилиси пообещали место в НАТО когда-нибудь потом, против предоставления членства этим постсоветским республикам высказались представители Германии и Франции, прислушавшись к мнению своих соотечественников. Берлин и Париж не изменили свою позицию и сейчас, хотя прошло много времени и к власти пришли другие люди. Как пишет издание L'Opinion, в Елисейском дворце это называют «деликатным вопросом», который должен рассматриваться коллективно в рамках Североатлантического альянса. А канцлер ФРГ Олаф Шольц прямым текстом говорит, что вопрос о приеме Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Один из самых ярых противников членства Украины в Альянсе — Венгрия. 20 января глава МИД страны Петер Сийярто сказал, что для вступления в НАТО Киев должен выполнить условие — провести ряд изменений, прежде всего это касается уважения прав национальных меньшинство. Эта тема очень болезненна для двусторонних отношений: принятие закона «Об образовании», согласно которому обучение на языках национальных меньшинств постепенно сократится и полностью перейдет на украинский, и отмену Конституционным судом Украины закона «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года, наделявший венгерский язык статусом регионального, Будапешт воспринимает как нарушение прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Ответный удар сильно ударил по Киеву — Венгрия стала блокировать заседания комиссии Украина — НАТО. Рар объяснил, почему Грузию и Украину не пустили в НАТО © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Не каждый даст оружие в руки Украины

Неоднозначная позиция членов альянса и по вопросу вооружения Киева.

В период с 2014 по 2021 годы Соединённые Штаты оказали Украине помощь в сфере безопасности на сумму $2,5 млрд и не намерены на этом останавливаться. Госдепартамент подтвердил, что власти приняли решение о выделении дополнительной военной помощи в размере $200 млн, в рамках которой поставят радиолокационную систему и корабельное оборудование, кроме того, ВСУ получат ​​​​​​​стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения.

Не отстает от Вашингтона и Лондон. 17 января министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что королевство подготовило новый пакет помощи Киеву, который предусматривает поставки лёгкого противотанкового вооружения для оборонных целей, вооружений с малым радиусом действия, а также отправку на Украину небольшой группы военнослужащих, которые проведут необходимый инструктаж для украинских солдат и офицеров, а затем вернутся домой. 20 января газета Daily mail написала, что Великобритания уже направила Украине 2 000 противотанковых ракет. Уоллес не исключил, что Лондон продолжит поставлять оружие Киеву.

С просьбой разрешить передать Киеву имеющееся у них вооружение американского производства к Госдепартаменту, согласно нормам экспортного контроля США, обратились страны Балтии, и Вашингтон ответил согласием, сообщает издание Politico. За счет этого ВСУ получат от Эстонии противотанковые ракеты Javelin, а от Литвы — ракеты Stinger.

Противоположной позиции придерживаются власти Германии. Как и правительство Ангелы Меркель, нынешнее руководство даже не рассматривает вариант поставки вооружения странам, имеющим территориальные конфликты, о чём напомнила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Берлине 20 января.

«Я вижу роль Германии не как поставщика оружия, а как защитника дипломатии и мира. Мы должны использовать существующие каналы связи, такие как «нормандский формат», и вдохнуть новую жизнь в Минские соглашения. Ясно одно: вторжение России на Украину, новая война в Европе будут иметь серьезные последствия. Никто в здравом уме не мог этого хотеть», — сказал депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.