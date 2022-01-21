Американский журнал «Ньюсуик» опубликовал большую статью, посвящённую связям американских и украинских ультраправых движений. Оказывается, американские неонацисты и белые расисты приобретают на Украине боевой опыт, который впоследствии надеются применить на родине, с тревогой отмечают журналисты

Издание напоминает, что именно этих экстремистов ФБР называет самой серьёзной внутренней угрозой для США.

Одним из журналистов, отслеживавших это явление ещё до событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа, многие из которых были расистами, штурмовали вашингтонский Капитолий, была Мариана ван Зеллер. В последние месяцы 2020 года она общалась с одной из ведущих неонацистских групп в США, а затем отправилась на Украину, сообщает «Ньюсуик». Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

Она подтвердила журналистам издания существование тенденции, в рамках которой американские экстремисты едут к своим единомышленникам на Украине, чтобы получить боевой опыт.

«Мы разговаривали с членами белой расистской группы Atomwaffen Division (которая теперь известна как «Национал-социалистический порядок»), отправившей своих членов обучения /тренироваться на Украину, где неонацистские ополчения вербуют белых расистов со всего мира для участия в борьбе против России и пропаганды расистской идеологии», — рассказала ван Зеллер.

Как замечает издание, после 11 сентября 2001 года ультраправые экстремисты убили больше людей в США, чем исламские фундаменталисты.

Как отметила ван Зеллер, нападения террористов-одиночек, часто происходящие в Соединённых Штатах, имеют прямую связь с пропагандой среди дезориентированной молодёжи, распространением замешанных на расизме «теорий заговора» и подстрекательством к насилию.

Украина, прозападная постсоветская республика, которая в 2019 году стала единственной страной в мире, помимо Израиля, где евреи занимают посты и президента, и премьер-министра, на первый взгляд, не подходит на роль европейского рассадника неонацизма, указывают журналисты. Вакаров разъяснил парадокс «еврея-бандеровца» Зеленского © president.gov.ua

Однако «восстание» 2014 года, которое привело к власти в Киеве прозападное правительство, также происходило при участии местных радикалов.

Их позиции ещё более укрепились после включения Крыма в состав РФ и провозглашения «сепаратистских республик» в восточном Донбассе, рассказывает журнал.

Конфликт, унёсший жизни более 13 000 человек, и события вокруг него, включая переговоры президента Джо Байдена с коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, широко освещается мировыми СМИ.

Однако «тёмная сторона» союзного правительству Украины ультраправого движения остаётся в тени, информирует издание.



Журналистские расследования Алексея Кузьменко по поводу международных контактов украинских ультраправых, а также их доступа к западной военной подготовке в составе украинских вооруженных сил, помогают осветить данную тему, сообщает «Ньюсуик».

Кузьменко опубликовал ряд материалов по этому вопросу в таких изданиях, как Bellingcat, Atlantic Council и Институт европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона. Он утверждает, что распространение идеологии белого расизма в армии и силах безопасности Украины является малоизученной темой, говорится в статье.

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«В качестве яркого примера он привёл отряд специального назначения "Азов", также известный как батальон "Азов" или полк "Азов". Он был создан Министерством внутренних дел Украины после начала конфликта в 2014 году, а затем передан в состав Национальной гвардии», — рассказывают журналисты.

Кузьменко назвал это подразделение хорошо подготовленным и вооружённым; оно насчитывает не менее 1100 бойцов и является военным крылом международного движения «Азов».

Украинский журналист добавил, что политическим крылом «Азова» является неонацистская партия «Национальный корпус», через которую движение установило международные связи с известными членами немецкой неонацистской партии «Третий путь» (Der Dritte Weg), американским движением Rise Above, итальянской CasaPound и другими.



«Ньюсуик» обратился в «Азов», «Национальный корпус», Министерство иностранных дел Украины и Министерство обороны этой страны с просьбой прокомментировать данную информацию. Ни одна из вышеперечисленных организаций не ответила на запрос издания.

Кузьменко указал, что в Вашингтоне давно признали опасность, исходящую от «Азова». Например, формулировка, внесённая в 2018 году в законопроект о государственных расходах и сохраняющая силу до сих пор, запрещает использование американских средств для вооружения данного подразделения, его обучения или предоставления другой помощи.

А в 2019 году 40 законодателей подписали письмо с просьбой объявить «Азов» иностранной террористической организацией. Конгрессмены США призвали Помпео признать «Азов» террористической организацией

На активную деятельность «Азова» по вербовке ультраправых также обратила внимание член палаты представителей США от Демократической партии Элисса Слоткин в письме госсекретарю Энтони Блинкену в апреле этого года, информирует журнал.



«Ньюсуик» обратился в американский Госдепартамент с вопросом, беспокоит ли администрацию Байдена присутствие ультраправых элементов в вооруженных силах Украины или союзных им формированиях, а также поездки американских граждан на Украину для установления связей с ними.

Как и следовало ожидать, в ведомстве Блинкена ушли от ответа на вопрос издания.

«Соединённые Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной российской агрессии», — сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, дальнейшие вопросы относительно украинских войск следует задавать украинскому правительству.

Как сообщает далее «Ньюсуик», этот вопрос оказался «чувствительной темой» и для других правительственных учреждений США. В частности, ФБР и Министерство юстиции вовсе отказались от комментариев.



Как отметил Кузьменко в беседе с изданием, вызывает недоумение тот факт, что правительство США, с одной стороны, запретило финансировать обучение и вооружение «Азова» на американские средства, но в то же время совершенно не против того, чтобы это формирование продолжало существовать в составе правительственных структур страны, которая получает миллиарды долларов американской помощи.

«Влияние США на Украине очевидно, и Вашингтону удавалось оказывать давление на страну для проведения реформ, которые он считает необходимыми. Видимо, борьба с ультраправым радикализмом в рядах украинских вооружённых сил и сил безопасности просто не входит в список желаний Вашингтона. То же самое относится и к другим западным правительствам, поддерживающим Украину», — сказал украинский журналист.

Кузьменко призвал США и западных союзников «относиться к неонацистам и ультраправым в вооружённых силах Украины и в других местах так же, как они относятся к ним в западных вооружённых силах», сообщает издание.



Вскоре после вступления в должность в январе, назначенный Байденом глава Пентагона, Ллойд Остин, объявил о беспрецедентной проверке на экстремизм в американских вооружённых силах. Частично эта проверка вызвана фактом участия большого количества ветеранов в штурме Капитолия, отмечает «Ньюсуик».

Что касается действующих в США групп белых расистов и неонацистов, то правоохранительные органы страны ограничиваются наблюдением за ними. Членство в таких группах и поездки за границу для встреч с единомышленниками не являются преступлением по американским законам, сообщает издание.

Далее «Ньюсуик» рассказывает о деле бывшего солдата армии США Крейга Лэнга, против которого Министерство юстиции и ФБР выдвинули обвинения в пытках «сепаратистов» на Украине, куда он ездил в 2015 году и где принимал участие в боевых действиях вместе с местными ультраправыми.

Расследование ведётся в соответствии с Законом США о военных преступлениях, принятым в США четверть века назад и впервые применяемым на практике. Власти также обвиняют Лэнга в убийстве двух человек во Флориде с целью ограбления в 2018; после убийства он сбежал обратно на Украину, рассказывает издание.

В настоящее время Лэнгу «грозит экстрадиция в США», и ему запрещено покидать Украину, сообщает «Ньюсуик», однако убийца двух американцев и военный преступник остаётся на свободе.

Ван Зеллер разговаривала с ним на Украине, и он даже назначил ей встречу для интервью, однако «в конце концов, отказался говорить на камеру», говорится в статье. А поговорить? Кто еще и зачем может сбежать на Украину © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Кроме того, незадолго до прибытия ван Зеллер на Украину, двое граждан США, связанных с движением Atomwaffen Division, были высланы из страны за попытку вступить в местные военные подразделения, рассказали журналисты.

«Ньюсуик» обратился за комментарием к Эвелин Фаркаш, ранее занимавшей высокий пост в министерстве обороны США. В беседе с изданием она пыталась оправдать присутствие ультраправых в украинских силовых структурах.

«У них [Украины] прямо сейчас решается вопрос существования, а крайне правые группы помогают защищать Украину. Так что в данный момент украинскому правительству нужна вся помощь, которую оно может получить от своих граждан, независимо от их идеологии», — утверждала Фаркаш.

Далее она согласилась, что «установление отношений между американскими и украинскими ультраправыми абсолютно точно является предметом озабоченности», и рекомендовала конгрессу и администрации заняться этой проблемой.

Как рассказывается далее в статье, «Россия использует правые тенденции среди украинских военных и союзных боевиков» для доказательства реакционности киевского режима. Кроме того, Кремль стремится подчеркнуть ведущую роль СССР в разгроме гитлеровской Германии, а Киев, как мягко выразился «Ньюсуик», «критикует советское прошлое Украины».

Россия тоже подвергается критике за культивирование националистических настроений, среди «сепаратистов» в Донбассе тоже есть ультраправые, а гражданин США Ринальдо Наззаро, глава неонацистской группы The Base, скрывается в России, замечает издание.

И Киев, и Москва обвиняют друг друга, когда речь заходит об отношениях другой стороны с экстремистами, пишет «Ньюсуик».

Комментируя «практику» поездок американских ультраправых в воюющую Украину, журналист и бывший американский дипломат Джеймс Бруно заявил изданию, что эта практика весьма опасна для самих США. Радикальные американцы с испытанными в бою навыками убийства — потенциальные внутренние террористы, сказал он.

Исполнительный директор исследовательско-аналитической организации Soufan Center Норин Чаудри Финк рассказала изданию, что Украина привлекает внимание американских ультраправых.

«Украина превратилась в центр широкой сети международного расистского белого экстремизма, притягивая иностранных рекрутов со всего мира», — сказала Чаудри.

Они видят там единомышленников — борцов за чистоту расы или религии; участвуя в конфликте на их стороне можно получить боевой опыт, подобно тому, как это делают джихадисты, указала исследователь. Улицу Матросова в Хмельницком переименовали в честь расиста и антисемита © Public domain

Несмотря на огромные идеологические различия между ультраправыми белыми расистами и исламскими фундаменталистами, первые часто выражают восхищение системой приобретения боевого опыта, которую террористические группы, такие как ИГИЛ *, предлагают своим приверженцам. Украина предоставляет им возможность развивать свою собственную систему, рассказала Чаудри.

Одной из точек соприкосновения между ультраправыми группировками в США и на Украине стало их пристрастие к смешанным единоборствам и бойцовским клубам, которые продвигают гипертрофированные мужские идеалы, смешанные с идеями превосходства белой расы, рассказывает издание.

Последователи калифорнийского движения Rise Above, которое называет себя «главным ММА-клубом альтернативных правых», опубликовали репортаж о встрече с членами полка «Азова» и «Национального корпуса»; позднее члены этого движения участвовали в штурме Капитолия, продолжает «Ньюсуик».



Кристофер Голдсмит, директор частной компании, занимающейся разведкой по открытым источникам, рассказал изданию о том, что, направляя своих членов на Украину, экстремистские американские организации стремятся создать кадровый резерв из обученных и опытных боевиков, знакомых с методами ведения партизанской войны, для того, чтобы впоследствии применить этот опыт в самих Соединённых Штатах.

*Организация, запрещенная на территории РФ.