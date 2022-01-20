Всемирная организация здравоохранения призвала страны отменить или хотя бы ослабить запреты на международные передвижения. И это в момент, когда некоторые государства заявляют о новой волне пандемии

Рекомендации десятого заседания Комитета по чрезвычайным ситуациям, созванного Генеральным директором ВОЗ и прошедшего 13 января, были опубликованы спустя почти неделю — 19 января. Минздрав Украины заявил о вспышке коронавируса в стране © Facebook, Виктор Ляшко

«Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения и сообщения о штамме «омикрон», сдержать его международное распространение, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени. Меры в отношении поездок (например, ношение маски, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и избегать наложения дополнительного бремени на международных путешественников», — говорилось в заявлении на сайте ВОЗ.

Из-за неспособности запретов на путешествия препятствовать распространение коронавирусной инфекции, ВОЗ призвала отменить или хотя бы ослабить такие запреты.

Кроме того, ВОЗ снова призвала государства мира признать все вакцины, одобренные организацией — в том числе и в контексте путешествий. При этом в ВОЗ напомнили, что государства не должны требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 в качестве единственного условия для въезда в страну.

В России уже отметили, что ограничения на путешествия работают только в случае «чистого локдауна».

«Ограничение на полеты не работает, на отдых мы все равно выезжаем. Например, на новогодние праздники у нас люди выезжали за рубеж. Нельзя удержать где-то людей ограничительными мерами. Только если чистый локдаун, то тогда можно удержать. Если мы открываем границы на въезд и выезд хоть с одной страной, то сразу начинается всплеск заболеваемости», — заявила в интервью радио Sputnik 20 января заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

Она заявила, что есть только два способа снизить уровень заболеваемости: соблюдение противоэпидемиологических правил и вакцинация.

Тем временем некоторые другие государства уже приступили к ослаблению антикоронавирусных мер.

«Маска, я вас не знаю!»

В среду, 19 января, в Великобритании объявили об отмене всех коронавирусных ограничений, введённых из-за штама «омикрон».

«Введённые ранее меры перестанут действовать со следующей недели», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в палате общин британского парламента. Коронавирус поражает мозг сильнее болезни Альцгеймера - ученые © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Он заявил, что власти страны отменяют обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Кроме того, отменяется и рекомендация для работодателей возвратить работников на удалённую работу. Но самое главное — маски в закрытых помещения и общественном транспорте перестанут быть обязательными.

«Правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок», — заявил Джонсон.

Впрочем, повезёт не всем, а лишь около 85% населения Великобритании — именно столько людей живёт в Англии. А вот в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии должны самостоятельно принять решения по поводу ограничительных мер.

Впрочем, ещё до выступления Джонсона — во вторник, 18 января — премьер-министр Шотландии Никола Стёрджен сообщила об отмене ограничительных мер в стране. В частности, в Шотландии снимут ограничение на численность собраний людей в помещениях, требование социальной дистанции между разными группами людей в заведениях, обслуживание исключительно за столиками, а также откроют ночные клубы.

Но на этом в Великобритании останавливаться не намерены. Как сообщил премьер-министр Джонсон, правительство также желает отменить требование об обязательной самоизоляции для тех, у кого положительный тест на коронавирус. Уже антирекорд, а будет еще хуже. К чему привела осенняя волна коронавируса на Украине © REUTERS, Stanislav Kozliuk

«Ковид становится эндемическим заболеванием, а значит нам нужно будет заменить нынешние юридически обязывающие требования [по самоизоляции] на рекомендательные меры. Срок действия требований по самоизоляции истекает 24 марта, я ожидаю, что они не будут продлены. Более того, если нам позволят данные, я бы хотел поставить на голосование в Палате общин вопрос о том, чтобы сдвинуть дату (отмены самоизоляции — Ред.) на более ранний срок», — указал Джонсон.

Сам он сейчас переживает непростые времена. Британский премьер подвергается критике за многолюдную вечеринку в разгар локдауна, в которой сам Джонсон принимал участие.

Как отмечают учёные, Великобритания может позволить себе отмену ограничений.

«Омикрон для Великобритании, похоже, оказался не так страшен из-за очень высокого процента вакцинированных. У привитых или ранее переболевших он не вызывает тяжелого течения. Все эти ужасные общественные ограничения вводятся для того, чтобы не переполнилась система здравоохранения, и чтобы людям с тяжелой формой COVID-19 была оказана помощь», — рассказал в комментарии изданию «Ридус» научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

Он также отметил, что не стоит исключать и тот факт, что Великобритания более свободна в своих решениях, чем страны ЕС. Страна вышла из Евросоюза и может позволить себе не согласовывать меры с другими европейскими государствами.

А вот в других государствах наблюдается рост заболеваемости штаммом «омикрон». Но и там подчас пересматривают ряд ограничительных мер.

Карантину карантину рознь

Во вторник, 18 января, вице-премьер-министр России Татьяна Голикова на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила: срок карантина, установленного в связи с пандемией, сократили вдвое. «Коронавирусная монархия»: эксперт охарактеризовал режим Зеленского © кадр «Студия Квартал 95»

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — отметила Голикова.

В то же время, она сообщила, что в 67 регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19, а число выявленных в стране случаев заражения «омикрон»-штаммом достигло 1 682.

Также Голикова рассказала о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, больничные листки будут оформляться заочно, а меры социальной поддержки продлеваться беззаявительно. Вице-премьер-министр призвала расширять применение телемедицинских технологий и привлекать немедицинских работников на доставку лекарств под контролем Росздравнадзора. И рассказала о статистике по заболеваемости.

«Из числа заболевших, пробы которых прошли секвенирование, имеют полный курс вакцинации 27,9%. Однократно привиты 3,2%, не привиты 68,9%. Ранее переболели, или были вакцинированы, или одновременно переболели и вакцинированы 4,6%», — отметила она. Борьба с COVID-19: Новый штамм коронавируса политкорректно назван «омикрон», ВОЗ и G7 бьют тревогу, мир опять закрывает границы © коллаж Украина.Ру

Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу там, где это не мешает производственному процессу. По его словам, это поможет врачам и снизит нагрузку на медицинские учреждения в условиях распространения штамма «омикрон».

«Кроме того, прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим, и нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах», — добавил Мишустин.

Тем временем соседняя с Россией Литва сократила срок изоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19, до семи дней. Изолироваться по-прежнему должны как привитые так и непривитые. Исключение касается только лиц, которые болели COVID-19 не более 90 дней назад.

Примечательно, что о борьбе с коронавирусом задумываются даже те, кто по разным причинам отказывается от вакцинации.

Так, сербский теннисист Новак Джокович, который не смог предоставить австралийским сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, из-за чего его вынудили покинуть Австралию, купил 80% акций биотехнологической компании QuantBioRes, занимающейся разработкой лекарства от коронавируса.

Сам Джокович ранее выступал с критикой вакцинации, хоть её пользу для предотвращения распространения COVID-19 признают в разных государствах мира. В итоге он решил бороться с первопричиной ограничений — болезнью. И теперь он владелец компании, которая ищет лекарство от COVID-19.