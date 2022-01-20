В четверг, 20 января, начинается визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, где он встретится с главой республики Анджеем Дудой. Отношения между руководствами двух стран сложно назвать безоблачными, но нелюбовь к России заставляет их сотрудничать

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" Якуб Кумох сообщил журналистам, что грядущие переговоры будут посвящены «угрозам со стороны России», а также обсуждению безопасности региона в целом.

Любопытно, что с предыдущей встречи Дуды и Зеленского не прошло и месяца. В середине декабря 2021 года состоялся саммит президентов стран, входящих в так называемый «Люблинский треугольник» — Литвы, Польши и Украины. Участники не только обсудили «российскую угрозу», но даже отметились рядом резких заявлений и даже угроз в адрес.

Сегодня повестка освежена результатами переговоров России и США по взаимному нераспространению ракетных ударных комплексов. Стороны не нашли общий язык, что сразу же вызвало оперативную активность войск НАТО и войск РФ в Европе.

«Адвокат» Украины на Западе

Как только Польша вступила в западные структуры (в 1999 году в НАТО, в 2004 — в Евросоюз), Варшава стала активно поддерживать проевропейских политиков на Украине. Массивную поддержку со стороны Польши и польских посредников получила и Оранжевая революция 2004 года, и Евромайдан 2014-го.

«Последствия для Москвы будут тяжелыми». Польша и Литва захотели быть равными России © president.gov.ua

После победы Евромайдана и избрания Петра Порошенко Польша стала играть роль адвоката Киева на Западе и главным проводником его интересов в Брюсселе и Вашингтоне. Весной 2015 года Киев посетил тогдашний польский лидер Бронислав Коморовский, который выступил в Верховной Раде с речью, полной восторга избранным европейским путем Украины.

«Польша подает руку Украине. Польша делает все для того, чтобы руку Украине подали другие государства и народы свободного западного мира. Польская протянутая рука — не вопрос политической конъюнктуры. Это исторично. Это желание видеть в Украине партнера и соседа. Это не о прошлом, а будущем польско-украинских отношений», — заявил Коморовский.

Варшава однозначно поддержала Киев в войне против республик Донбасса, а также была одним из инициаторов создания совместной польско-украинско-литовской военной бригады LITPOLUKRBRIG в сентябре 2014 года. Ее основу составили именно польские военнослужащие: 3 000 — 3 800 человек.

Однако заявленные задачи по общему военному реагированию на угрозы были подвергнуты экспертами сомнениями. Так, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в одном из своих интервью указал, что такое партнёрство носит символический характер.

«Любая воинская часть, тем более имеющая оперативное значение, нуждается в едином вооружении, в едином командовании, в едином плане действий вместе с другими формированиями. Сама по себе она не может воевать. Поэтому LITPOLUKRBRIG — это скорее заявление о намерениях, не имеющее никакого военного значения», — пояснил аналитик.

Спустя 6 лет эти три республики создали уже не военную, а политическую организацию, Люблинский треугольник, задачей которой объявлено способствование интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Что стоит за красивыми словами

Несмотря на указанные моменты поддержки Польшей Украины и братания двух стран, между ними остается глубокая пропасть в идеологии.

Так, Варшава и Киев до сих пор не разрешили противоречий в области исторической памяти. Поляки воспринимают многих украинских «героев» палачами и убийцами практически на одном уровне с немецкими нацистами. В 2017 году тогдашний глава польской дипломатии Витольд Ващиковский сделал свой знаменитый прогноз по Украине: «С Бандерой (лидер запрещенной в России Организации украинских националистов», чье боевое крыло УПА запрещено в России как экстремистское. — Ред.) вы в Европу не войдете!».

В январе 2018 года польский Сейм принял закон о запрете бандеровской идеологии в стране. Документ также вводит уголовную ответственность за отрицание геноцида поляков со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны. Президент Анджей Дуда заявил, что поляки ожидают от Киева «решительных шагов по развенчанию культов лидеров УПА», таких как Шухевич и Бандера, назвав их преступниками.

На фоне миграционного кризиса в регионе вице-премьер Польши и глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава и вовсе может построить стену на границе с Украиной.

С практической точки зрения укрепление границы с Украиной вплоть до возведения стены вряд ли принесет полякам ожидаемый эффект. Поэтому это чисто политический жест, говорящий об искреннем отношении польских элит к Украине.

Зеленский рассказал Дуде и Науседе, как сильно хочет встречи с Путиным © пресс-служба президента Украины

Украина воспринимается в Польше примерно так же, как и Россия с Белоруссией — «краем всходним» (восточным), «кресами всходними», а не европейской страной.

Главным интересом польских элит на Украине остается формирование из территории последней условного санитарного кордона, отделяющего их республику от России. А также ослабление России путем полного отрыва от неё Украины. И если Украина вступит в НАТО и ЕС, куда Варшава её тянет, это будет означать для Польши в первую очередь перенос линии соприкосновения России и Запада подальше от её границ, а не «возвращение украинского народа в европейскую семью».

Польша ведет очень прагматичную внешнюю политику на восточном направлении.