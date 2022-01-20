Конфронтация между Западом и Россией опасна для Украины, которая находится на острие этого конфликта. Но компромисс тоже опасен, потому что тогда придётся выполнять Минские соглашения, к чему никто в Киеве не готов

На этот раз выход из сложной геополитической ситуации искали политики, дипломаты и эксперты, принимавшие участие в интеллект-шоу «Черный квадрат Карасева» в эфире телеканала НАШ во вторник, 18 января.



О чем нельзя сказать по телефону

Начали программу с обсуждения вопроса о возможных причинах неожиданного — по крайней мере, не объявленного заранее — визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Ситуация с Украиной: Блинкен предложил России два пути © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый считает, что ответ прост: визит Блинкена, связан с тем, что заканчивается срок, когда США должны дать письменный ответ на предложения России. Он отметил, что после Киева Блинкен посетит Берлин, а затем Женеву.

«Я б так сказал, что 2022 год — это год, когда борьба между США, коллективным Западом и Россией за Украину переходит в завершающую фазу», — сказал дипломат. Он добавил, что госсекретарь США прилетает в Киев для того, чтобы довести позицию США до Украины и, возможно, достичь определенной переговорной позиции, которую он мог бы «озвучить Путину» в ходе поиска компромиссного решения относительно Украины. Поэтому прилёт Блинкена — это «добрый знак», считает дипломат.

Он добавил, что это также способ продемонстрировать поддержку Украины, которая, по его словам, в последние две недели находится в центре внимания как во внутренней, так и во внешней политике США. И Блинкен просто «не мог не прилететь», считает Чалый.

Но обязательно ли это добрый знак для Киева? Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун выразил мнение, что прилёт госсекретаря США в Украину можно объяснить и так: Блинкен что-то такое должен сказать Зеленскому, чего нельзя сказать по телефону. Вопрос в том, что именно? Чалый на это ответил, что переговоры, которые нацелены на результат — «они нуждаются в тишине»…

Дипломат также подчеркнул, что у Киева и Вашингтона есть большие расхождения в оценке реальности угрозы полномасштабного российского вторжения. По его словам, в Украине ни власть, ни народ «не квалифицируют эту угрозу как реальную». В то же время американская пресса каждый день «вкидывает новую информацию, которая говорит — вот-вот-вот, начнётся…». Вероятно, и в этом вопросе стороны постараются выяснить ситуацию, сказал Чалый, напомнив, что недавно и глава ЦРУ Джозеф Бёрнс тоже побывал в Украине.

«То есть, процесс пошёл», — констатировал дипломат. Но — куда пошёл? Будет усиление конфронтации или есть шанс на деэскалацию? Чалый считает, что это «на сто процентов зависит от Украины»: либо Киев попросит стороны заключить относительно Украины мир или длительное перемирие, и тогда угрозы отойдут, либо займёт другую позицию, и тогда снова будет нагнетаться конфронтация.

Принимавшая участие в программе юрист Марина Ставнийчук напомнила о разговоре президентов США и РФ, о том, что какие-то договорённости, вероятно, уже достигнуты. По её мнению, в вопросе вокруг Украины «мир идёт к компромиссу», и он будет найден, но Киеву следует занимать более активную позицию, не быть «игрушкой» в руках коллективного Запада. Так, можно было бы попробовать подкорректировать Минские соглашения, считает юрист. По её словам, эти соглашения в существующем виде для Украины — «суперсложный документ». «Американская разведка прекрасна, но мы знаем про Украину больше». В чём не сошлись Зеленский и Блинкен © REUTERS, Alex Brandon/Pool

Чтобы Зеленский смирился

Ведущий программу политолог Вадим Карасев обозначил проблему: «будет конфронтация — для нас плохо; будет компромисс — для нас плохо, потому что нужно будет выполнять Минские соглашения, а выполнять их никто не готов в Украине».

Может быть, предположил эксперт, потому-то и пытаются сейчас политически деактивировать экс-президента Украины Петра Порошенко — чтобы не было массовых протестов, когда придётся, например, депутатам Рады голосовать за закон об особом статусе для отдельных районов Донбасса?

Такая перспектива реальна. Экс-министр экономик Виктор Суслов высказал мнение, что визиты в Киев западных политиков, принимавших участие в переговорах с Москвой, скорее всего, имеют целью поставить украинское руководство в известность о достигнутых результатах — достигнутых без Украины. По его мнению, скоро будет объявлено об этих результатах — «и действительно, США что-то России дадут». И Блинкен прилетает в Киев, чтобы сказать Зеленскому «что-то, Украине не очень приятное».

«У него задача успокоить Зеленского, навязать ему определенную идею, чтобы он с ней смирился», — сказал Суслов.

Политэксперт Алексей Кущ отметил в связи с этим, что визиты в Киев главы ЦРУ и затем госсекретаря США — взаимосвязаны. По его мнению, Бёрнс мог обрисовать Зеленскому катастрофические последствия вторжения и войны, а Блинкен подскажет путь выхода из кризиса, подскажет решение. Эксперт предположил, что США и Россия на пороге достижения глобального компромисса, Украина — один из элементов в достижении этих соглашений, но об изменении позиции Украины должен заявить, «прочитать с листа» — именно Зеленский, вот его и уговаривают — или инструктируют.

«Это не может озвучить ни Россия, потому что это будет воспринято как агрессия, как капитуляция (Киева — Ред.), это не может озвучить Америка, потому что тогда это предательство (Киева — Ред.). Это должен озвучить Зеленский как решение украинской суверенной власти», — сказал Кущ, добавив, что, вполне возможно, соответствующая работа неформально ведётся сейчас и со всем украинским правящим классом. Константин Бондаренко: Великобритания за счет Украины хочет вбить клин между США и Россией © РИА Новости, Нина Зотина

Нардеп от партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук с этим не согласился. По его мнению, визиты западных политиков означают, что Киеву удалось сплотить вокруг себя мир — и «это только преимущество в первую очередь для нас (для Украины — Ред.)»



«Мы в войну играть не можем»

Святослав Пискун, в свою очередь, отметил, что рядового гражданина мало должно интересовать, кто там прилетает в Киев, кто улетает, но его должно интересовать другое: «не дай Бог что, то бомбы будут взрываться именно в Украине, и гибнуть будут наши дети, наши люди». Америку и Россию никто бомбить не будет, это ядерные державы, никто не будет из-за Украины начинать Третью мировую войну, подчеркнул экс-генпрокурор. Он добавил, что поэтому Зеленский должен сейчас предпринимать очень выверенные шаги для того, чтобы не превратить Украину в поле боя.

Карасев отметил, что в Украине отсутствует консолидация элит, о чем свидетельствует, например, ситуация с украинскими президентами, когда каждый последующий глава государства преследует предыдущего. Вот сейчас настала очередь Порошенко, которого подозревают в госизмене…

Пискун согласился с предположением, что такое подозрение экс-президенту предъявлено не зря. «Потому что — кто подписал Минские соглашения? Порошенко. А кто он есть? Государственный изменник. Потому мы не можем выполнять…», — обрисовал он возможный ход мысли представителей нынешней украинской власти.

При этом экс-генпрокурор высказал мнение, что это опасный путь, ведь в таком случае условия мира или перемирия в очень недалёком будущем могут быть для Киева гораздо хуже, чем «Минск-2». Потому лучше начать выполнять существующие договорённости, чем ждать условий, которые будут «в сто раз хуже».

«Мы в войну играть не можем, мы не игроки», — констатировал Пискун.

Помимо прочего, вопрос в состоянии экономики. Вадим Карасев ещё в начале программы отметил, что, несмотря на бодрые рапорты правительства о росте ВВП, на самом деле он видят, что экономика страны рассыпается, и возникает вопрос: как в таких условиях Украина может выдержать «военные и гибридно-военные авантюры»?

Ситуация серьёзная. По словам Виктора Суслова, страна «реально идёт к экономической катастрофе». И это — в сочетании с нагнетанием военной истерии, которое идёт с Запада. «Это надо обсуждать отдельно. Запад в каких-то целях решил подорвать украинскую экономику», — сказал экс-министр, пояснив, что уже приняты решения, практически означающие ликвидацию украинской экономики. Порошенко и Зеленский опустили Украину на дно - эксперт © CC0, Pixabay

Что касается авантюр, например, возможной войны с Россией (о которой украинская власть уже восемь говорит как о факте — Ред.), то войны теперь могут вестись совсем не так, как в прошлом, напомнил Алексей Кущ. Он обрисовал возможный сценарий противостояния: не будет вторжения танковых армад, а будет, например, прекращение транзита газа через территорию Украины с одновременным прекращением поставок электроэнергии из Белоруссии. Даже если только это, то последствия понятны.

Могут быть и другие сценарии, ведь для чего-то Запад накачивает Украину оружием, зачем-то присылает в страну спецназ…

Если же «глобальный компромисс» между Западом и Россией будет достигнут, то, как отметил Вадим Карасев, для Украины это может означать коренную перемену всей внешней и внутренней политики, проводимой в течение тридцати лет. Готовы ли к этому украинские элиты, готов ли правящий класс? На этот вопрос пока нет ответа.