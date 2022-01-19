Украина опять удивила всех, кто следил за событиями в ней, связанными с попыткой режима президента Владимира Зеленского посадить его предшественника Петра Порошенко. Эта история повторилась дважды, но, минуя трагедию, оба раза - в виде фарса.

Первый раз — 17 января — Печерский суд Киева на смог принять решение о мере пресечения для Порошенко, обвиненного в госизмене и содействии терроризму (очень тяжелых статьях Уголовного кодекса). Понадобилось почти двое суток, чтобы 19 января все закончилось фарсом фарсов — Порошенко отпустили на свободу под лично обязательство.

Это самая легкая мера пресечения из всех возможных вообще, а при таких обвинениях, какие выдвинуты в адрес Порошенко, смотрится даже не издевательством, а насмешкой над правосудием. Для сравнения: Виктору Медведчуку по тому же делу и по тем же обвинениям дали домашний арест. И это решение продлевали уже несколько раз. Боясь того, что Медведчук останется на свободе и продолжит политическую деятельность. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Порошенко же отпустили восвояси, и он сразу же заявил, что его цель — снести, убрать от власти и политически похоронить режим Зеленского. Сказано это было в удивительно издевательской форме: Порошенко напомнил Зеленскому его игру гениталиями на пианино и сказал: «Время прихлопнуть крышку пианино! Мы никого не боимся!».

При этом Порошенко сделал все, чтобы его борьба с Зеленским не выглядела личной вендеттой выскочке, который отобрал у него власть и кормушку в 2019 году, а походила на борьбу за будущее страны, которой угрожает страшная внешняя агрессия.

Порошенко не зря упомянул имя британского премьера Уинстона Черчилля, сравнения с которым он добивался все годы своего президентства. Теперь он тоже хочет побыть герцогом Мальборо украинского разлива.

Из двух-трех спичей, которые Порошенко произнес в суде и под ним уже известны три главных тезиса, на которых он будет строить свой реванш:

— во-первых, весь мир борется против президента России Владимира Путина и его агрессивной политики, и только режим Зеленского — против внутренней оппозиции в Украине, то есть против него, против Порошенко. По словам Порошенко, Зеленский не понимает угрозы со стороны путинской России, поэтому все политические силы в стране должны сплотиться и сделать два последовательных шага: создать и укрепить международную антироссийскую коалицию под лозунгом «Не верьте Путину! Не бойтесь Путина!», а потом с западной помощью всячески укрепить обороноспособность Украины и дать отпор. Ясно кому — Путину. А для начала — перестать покупать товары в Белоруссии и в России, чтобы быть вместе со всем остальным миром, который душит «агрессора санкциями»;

— во-вторых, сделать все, чтобы не дать Зеленскому превратить Украину в Малороссию под руководством России. Тут всем, кажется все ясно — проводить политику отрыва от России под лозунгом «Армия. Мова. Вира!». То есть старый порошенковский «армовир» — армия, язык, вера должны быть исключительно украинскими. Об этом Порошенко сказал еще 17 января, когда его первый раз пытались отправить в СИЗО;

— в-третьих, «Зеленский для меня — оппонент, а враг — Путин», — под таким лозунгом Порошенко призвал даже своего противника объединяться для защиты страны от общих угроз и неприятностей.

Последний тезис — самый разумный и прагматичный. И он говорит не только о сильной позиции Порошенко, который может позволить себе «милостиво» призывать «врага» не бузить, в покаяться и вливаться в ряды его сторонников, чтобы действовать сообща. И не только о том, что Порошенко оформляется в лидера всей «антизеленской» оппозиции, которая теперь по тактическим соображениям просто вынуждена кучковаться под самым раскрученным лидером.

Такой подход — это явно следствие воспитательно-направляющей работы, которую провели над Зеленским и над Порошенко внешние кураторы Украины, которым пока не нужна свара, уничтожающая и окончательно раскалывающая страну. То есть не позволяющая использовать ее в качестве единого и мощного кулака-тарана, направленного против России, плацдарма, на котором можно организовать провокацию в том же Донбассе и попытаться вызвать ответные действия России и втянуть ее в войну.

Суд над Порошенко 19 января состоялся явно под воздействием внешних знаков, которые повлияли на Киев и с запада, и с северо-востока. В этот же день в Киев, ясное дело чисто случайно, прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который запланировал встречи как с Зеленским, и так и с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Чтобы, как сказали в украинском внешнеполитическом ведомстве, обсудить координацию усилий по «сдерживанию РФ от агрессии», а также вопросы партнерства в сфере безопасности и торговли.

«Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активным дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта… Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии». — пафосно заявила пресс-служба МИД Украины.

Но важно другое — Блинкен, отдав нужные распоряжения в Киеве, кто и что там должен делать, в последующие дни января в Женеве встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. С одной целью — снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» российской военной мощи у границ Украины. Зачем Блинкену срочно понадобился визит в Киев и Берлин. И при чем тут Порошенко? © REUTERS, Andrew Harnik

А перед этим Блинкен встретится еще и с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая тоже перед этим побывала в Киеве и Москве. Такой «челночной» дипломатией Блинкен хочет мобилизовать американских союзников в Европе и представить Лаврову как бы «консолидированную точку зрения Запада» и произвести на него впечатление «западного единства». В том числе, и в вопросе «агрессии в Украине» и расплаты за нее.

Но показать удалось Блинкену пока только одно: у запада нет единой точки зрения на войну с Россией, на которую США всячески готовят и настойчиво толкают украинский режим. Более того, ситуация вокруг противоборства Зеленского с Порошенко в нынешнем ее позорно-невзрачном виде показывает, что США пока не определились и с тем, что им делать с Украиной. Точнее — кто поведет победоносную украинскую армию на войну с Путиным — Зеленский или все же возвращенный во власть Порошенко.

Судилище над Порошенко показало, что ситуация в Украине остается неопределенной, а определять ее будут Лелик и Болик, Шерочка с Машерочкой украинской политики — Зеленский и Порошенко. Пока уравновешивая друг друга. И не факт, что когда США в Украине понадобится решительный, но покорный квазидиктатор, готовый бросить страну в горнило войны, то им не будет кто-то третий. Например, тот же экс-глава МВД Арсен Аваков, который до этого очень успешно и тихо гарантировал и проводил рокировку украинских властей.

Не исключает США и такой лукавый и рассчитанный на длительное время вариант — замирить Украину, заставить ее выполнить «Минск-2», вернуть нейтральный внеблоковый статус, чтобы в таком виде удовлетворить запросам России в ее стремлении обезопасить себя на западном направлении и не допустить придвижение НАТО к своим границам.

Но сигнал Киеву пришел и из Москвы. Комментируя предложение президента Турции Реджепа Эрдогана провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в его стране, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва приветствует усилия любых стран по урегулированию ситуации в Украине. И согласится на встречу в Турции при одном условии — если та заставит или уговорит Украину к выполнению «Минска-2». Михеев объяснил, зачем Эрдоган предлагает переговорную площадку России и Украине © REUTERS, Umit Bektas

«Основные разногласия связаны с пробуксовкой процесса выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Если Турция может сподвигнуть их на выполнение договоренностей («Минска-2» — Авт.), то это можно только приветствовать. Место проведения встречи вторично».

Все! Позиция Москвы ясна и тверда: контакты с Украиной по Донбассу возможны только после выполнения Киевом условий «Минска-2». А разговоры об «агрессии в Украину» Россия не даст использовать для забалтывания главной и ключевой проблемы современности — обеспечения стратегической стабильности на планете и безопасности России по всему периметру ее границ. Но особенно — в Европе, где НАТО вплотную приближается к России.

И, конечно же, в свете этих двух знаков глобального противостояния спор о том, кто главный «гетман» в Украине — барыга или комик — мелочен и вторичен. Особенно когда важен не инструмент, а то, в чьих руках и с какой целью он находится. Украина же — уже давно инструмент в чужих руках…