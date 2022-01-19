Череду высокопоставленных западных гостей, совершивших визит в Киев, пополнил госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за поддержку своей страны, но указал на расхождение во взглядах на ситуацию на Украине

Глава американского внешнеполитического ведомства прилетел в Киев утром. На переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что его приезд связан с просьбой президента США Джо Байдена подтвердить украинцам поддержку со стороны Вашингтона.

«Мы чётко высказали преференцию тому, чтобы найти дипломатическое решение конфликта и с тем, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации. Мы делаем всё, что можем сделать в этом отношении. Кроме того, мы сказали Москве, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьёзные последствия, которые последуют не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира», — заявил он.

Блинкен назвал Киев самым популярным пунктом назначения в мире на сегодняшний день: в течение недели украинскую столицу посетили директор ЦРУ Уильям Бёрнс, делегация американских сенаторов, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава МИД Канады Мелани Жоли. От МИ-6 до ЦРУ. Зачем Зеленский встречался с главами иностранных разведок © president.gov.ua

Зеленский поблагодарил госсекретаря США за военную помощь, которую Штаты оказывают Украине, и выразил надежду на её продолжение, но при этом указал на расхождение во взгляде двух стран на ситуацию в регионе.

«Думаю, что в целом повестка нашего разговора совпадает, тем не менее хочется проговорить некоторые вещи в деталях. Потому что разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы тут на месте. И, я думаю, какие-то вещи мы знаем немного глубже про своё государство», — заявил украинский лидер.

После завершения переговоров Зеленский написал в Twitter, что ценит личное участие госсекретаря в деэскалации ситуации вокруг Украины, благодарен США за политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности, рассчитывает на укрепление экономического и финансового сотрудничества, а также уверен, что без Украины решения об Украине не будет, имея ввиду переговоры Запада с Россией.

Ранее Блинкен встретился с сотрудниками посольства США на Украине. Выступая перед дипломатами, он сказал: «Последние месяцы мы уделяли большое внимание Украине из-за значительного наращивания Вооружённых сил РФ у границы с Украиной. Мы знаем о существовании планов увеличить эти силы ещё больше при соответствующем указании в кратчайшие сроки. Это обстоятельство даёт президенту РФ возможность предпринять дальнейшие агрессивные действия также в сжатые сроки».

Российские политики и дипломаты уже ни раз отвечали на обвинения в агрессии, звучащие с Запада. 18 января на совместной пресс-конференции с Анналеной Бербок по итогам переговоров в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва никаких поводов для создания конфликтной ситуации на Украине не давала и не даёт, а под эскалацией западные политики подразумевают присутствие российских войск на территории РФ и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке, так этим занимается любая страна, и Москва не может принимать какие-либо требования, касающиеся действий своих вооружённых сил и своей собственной земли. «Приятно удивила многих»: чем запомнился первый визит главы МИД Германии в Россию © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Пока Блинкен в Киеве рассуждал об «агрессии России», представитель Госдепартамента подтвердил информационному агентству Reuters достоверность сообщений телеканала CNN и газеты Politico о выделении Соединёнными Штатами дополнительной военной помощи Украине на сумму $200 млн. Как уточняется, используя механизм оказания неотложной военной помощи Киеву со складов Пентагона поставят радиолокационную систему и корабельное оборудование, кроме того, ВСУ получат ​​​​​​​стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения.

Именно поставки вооружения западными странами как раз и приводят к напряжённости вокруг Украины, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал прекратить подпитку воинствующего украинского режима поставками оружия, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, ведению учебно-тренировочных мероприятий, что представляет непосредственную угрозу для России, и подчеркнул, что ситуация в области европейской безопасности стала критической по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию.

«Мы пытались донести, что есть 2 пути. Первый — дипломатия и диалог, наиболее предпочтительный путь, который мы бы выбрали сами. Второй — путь конфронтации и последствий, если Россия решит возобновить агрессию. Я очень надеюсь, что (урегулирование этой проблемы — ред.) останется в рамках пути мирной дипломатии, но решение остаётся за Владимиром Путиным», — добавил Блинкен. Владимир Евсеев о возможности военного переворота в Украине и о том, почему неразумно вооружать ВСУ ПЗРК © РИА Новости, Нина Зотина

Однако мяч сейчас на стороне как раз-таки США и НАТО, о чём российский лидер говорил на ежегодной пресс-конференции 23 декабря — Москва свои предложения по гарантиям безопасности передала; с момента окончания переговоров с Вашингтоном, Североатлантическим альянсом и ОБСЕ прошла почти неделя, а письменные ответы по каждому пункту Запад так и не предоставил.

Перед поездкой в Киев Блинкен дал интервью интернет-изданию Crooked Media, в котором заявил: «Одна страна — Россия — своими действиями говорит, что может менять границы своего соседа силой, считает, что может решать за соседнюю страну, с кем ей устанавливать связи, вместо её народа и избранного им правительства. Это государство говорит, что иметь сферу влияния нормально. И если мы оставим такое поведение безнаказанным, то, по моему мнению, мы откроем ящик Пандоры».

Он утверждает, что в таком случае другие автократические государства могут заявить о своих притязаниях на сферу влияния, а это прямая дорога к конфликтам и хаосу, подрыву демократического устройства в других странах, именно поэтому Вашингтон озабочен вопросами, которые возникают за полмира от США. «Афганистан сдали 10 лет назад». Эксперт о троянском коне, который США подарили Пакистану © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Между тем, хаос, длящийся десятилетиями, в отдельных регионах мира, например, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Южной Азии — результат военные интервенции именно Соединённых Штатов, которые спровоцировали политический кризис и вооружённые конфликты в Ираке, Ливии, Афганистане.

Запад обвиняет Россию в аннексии Крыма в 2014 году, однако решение о присоединении полуострова к РФ принималось самими жителями Крыма и Севастополя на референдуме, проведённом в соответствии с нормами международного права, что подтвердили иностранные наблюдатели. Как отмечал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отправной точкой стал государственный переворот на Украине, не произошёл бы майдан, республика до сих была в составе Украины.

Для сравнения, решение о независимости Косово, которую власти региона в одностороннем порядке провозгласили 17 февраля 2008 года, принималось без учёта мнения жителей края, а на основании голосования в парламенте, которое затем поддержали все, кто поддерживал раздел бывшей Югославии. И такой способ изменения территориальной целостности страны Соединённые Штаты официально признают.

Поэтому не удивительно, что такая странная забывчатость госсекретаря США относительно действий его собственной страны вызывает удивление у экспертного сообщества в России.