Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в свою страну президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения накопившихся между государствами ракет. Турецкий лидер не впервые пытается стать посредником между Украиной и Россией, но вряд ли ему удастся добиться своей цели

О предложении Эрдогана сообщил его представитель Ибрагим Калын.

«Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, <…> чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной», — заявил Калын. Турция может возглавить антироссийскую военную операцию НАТО в Донбассе - СМИ © Public Domain

Также Калын сообщил, что президент Турции намерен посетить Украину в ближайшие недели.

«В то же время мы будем в тесном контакте с Россией, чтобы избежать любых военных действий, которые будут иметь серьезные последствия», — добавил представитель президента Турции.

В Кремле положительно восприняли инициативу Анкары.

«Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать. Место проведения каких-то контактов — вторично. Главное — это повлиять на Украину», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предложение выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией турецкое руководство делает не впервые. Но сегодня, даже в условиях, когда ожидаемая эскалация конфликта в Донбассе больно бьёт по украинским и российским биржам, Анкара вряд ли сможет стать полноценной переговорной площадкой между Москвой и Киевом. И тому есть веские причины.

Повторение пройденного

В конце ноября 2021 года, когда украинский вопрос так же остро стоял на мировой повестке дня, президент Турции заявил, что Анкара хотела бы участвовать в переговорах между Москвой и Киевом. Так Эрдоган прокомментировал материалы СМИ о якобы наличии на украино-российской границе 100 тыс. военных и возможной войне. Военный эксперт рассказал о странных идеях Турции, чтобы выдавить Россию из Черного моря © NATO MARCOM

«Мы надеемся, что этот регион не станет регионом, в котором господствует война. Пусть этот регион войдет в будущее как регион, где царит мир. Мы желаем, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — заявил Эрдоган.

Он также указал, что Турция много раз обсуждала с Россией подобные вопросы. В том числе их поднимал и сам Эрдоган на переговорах с Путиным.

Предложение Эрдогана оценили. Но не в России — на Украине.

«Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за неё. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом», — сказал Подоляк», — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Примечательно, что ещё до заявления президента Турции в СМИ появились сообщения о том, что Эрдоган якобы предлагал собрать саммит Турции, России и Украины по вопросу Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков новость о саммите комментировать отказался как неподтверждённую. При этом он указал, что само такое мероприятие бессмысленно.

«Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является с одной стороны Киев, а с другой стороны — представители самопровозглашённых республик», — отметил Песков.

На даже эти слова не заставили турок отказаться от своей идеи посредничества в украино-российских делах. Некоторые турецкие эксперты объясняют такое желание даже географией. «Принесут немало неприятностей»: эксперт с Донбасса высказался о турецких Байрактарах и американских Джавелинах © commons.wikimedia.org, Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division

«Поскольку наше географическое местонахождение не может измениться, у нас хорошие отношения с Россией, Украиной и Грузией. Ухудшение этих отношений будет играть против Турции. Мы действуем как благонамеренный посредник между Россией и Украиной, и мы, как Турция, должны продолжать это делать», — отмечал, в частности, бывший глава штаба ВМС Турции, адмирал Джихат Яйджи.

А вот Россия к такому посредничеству относится весьма настороженно. И дело тут не только в официальной позицию по поводу того, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.

Заинтересованный посредник

Турецкая Республика — один из основных партнёров Российской Федерации на Ближнем Востоке. Между двумя государствами теснейшие политические и экономические связи. Так, именно Россия строит первую в Турции АЭС «Аккую». Эта строящаяся на берегу Средиземного моря атомная электростанция — первый в истории мировой атомной энергетики проект АЭС, создаваемый по модели «строй-владей-эксплуатируй».

Что же до политики, то хоть отношения Россия-Турция не всегда беспроблемные, лидеры двух государств уважают друг друга.

«У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может, иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идёт до конца. Это элемент прогнозируемости, это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело», — заявлял на большой пресс-конференции в декабре 2020 года президент России Владимир Путин.

Почему же тогда Россия не согласится на посредничество Турции? «Давайте договоримся». Турецкий эксперт о том, чего именно они хотят от Украины и России © president.gov.ua

Всё дело как раз в интересах Анкары и твёрдости Эрдогана, его готовности идти до конца в отстаивании этих самых интересов. Турция — не непредвзятый наблюдать за украино-российским конфликтом. Она — союзник Украины, поставщик стране вооружений — от беспилотников Bayraktar (один из них 26 октября украинская армия, несмотря на прописанный в Минских соглашениях запрет, применила в Донбассе) до корветов Ada.

Кроме того, турки последовательно выступают против признания Крыма российским. Во вторник, 18 января, во время визита в Албанию, Эрдоган снова напомнил о позиции Турции по вопросу Крыма.

«В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до российской стороны внешнеполитическое ведомство Турции. То есть позиция Турции по этому вопросу однозначна», — заявил он во время общения с журналистами.

Причина такой позиции проста. Во-первых, в Турции ещё с конца XVIII века мощная крымско-татарская диаспора. А во-вторых, руководство Турецкой Республики, как уверены некоторые эксперты, привержено неосманизму.

«Нынешнее руководство Турции вспоминает о том, что когда-то Чёрное море было османским, а южная часть Украины входила в состав Османской империи. В частности, речь идёт о Крыме, возвращение которого в состав РФ электорат Эрдогана воспринял с неудовольствием, так как полуостров и крымско-татарская диаспора там рассматривались как часть тюркского мира», — отмечал в комментарии RT в начале января замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Не стоит также забывать, что Турция — член НАТО — Альянса, вступление в который Украины является «красной линией» для России.

Именно поэтому вряд ли Турция сможет стать полноценным посредником между Украиной и Россией.