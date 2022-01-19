Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 января объявил, что в республике скоро к власти «придут новые люди». Что стоит за высказыванием ли главы государства? Ждут ли страну большие перемены - разбиралась Украина.ру

«Нынешний президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране, они практически видны», — сказал вчера Лукашенко на заседании комиссии по изменениям в конституцию.

Президент добавил, что нынешнее поколение политиков должно дать возможность новому поколению прийти к власти «спокойно, без шума, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху». По его словам, для этого в Белоруссии есть необходимые рычаги, в частности Всебелорусское народное собрание.

Почему в Белоруссии объявили об изменениях?

Тему обновления власти в Белоруссии начали активно обсуждать на фоне политического кризиса, начавшегося в августе 2020 года. Правда, конкретной конфигурации, как именно всё изменится, что за «новые люди» придут, и какую роль в новой Белоруссии займет Александр Лукашенко остается до сих пор не ясно.

«По примеру Лукашенко». Ищенко о том, почему Украина отказалась забрать себе все Приднестровье © РИА Новости, Нина Зотина

И хотя белорусский президент тогда не продемонстрировал твердую решимость идти именно таким путем, российское руководство с оптимизмом восприняло эти планы. Глава российского МИДа Сергей Лавров вскоре после заявления Лукашенко напомнил самокритичное высказывание белорусского лидера: «Сам президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что, возможно, он "засиделся". На мой взгляд, он предложил очень перспективную идею — конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддерживает такой его настрой».

Какие это будут изменения?

Но позже от идеи проведения досрочных выборов в Минске все-таки отказались. Летом 2021 года Лукашенко со своеобразным юмором заявил, что «готов назначить досрочные выборы, но только когда их назначат в США».

Белорусский президент справился с протестами оппозиции, обещанные забастовки не состоялись, обстановка в республике стабилизировалась, а санкции пока не сильно ударили по экономике. Поэтому Лукашенко, похоже, намерен остаться на своем посту как минимум до конца текущего срока своих конституционных полномочий, то есть до 2025 года.

Тем более, это же подтверждает и обнародованный проект тех самых изменений в Конституцию. Статья 143 предусматривает, что «государственные органы (должностные лица) осуществляют свою деятельность в течение периода, на который они были образованы (избраны, назначены)». То есть досрочные выборы в новой редакции Конституции не предусмотрены, и Лукашенко сможет править как минимум до конца своего текущего срока.

«Лукашенко останется президентом». Как события в Казахстане повлияют на реформы в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Поэтому многие аналитики сходятся во мнении, что белорусское руководство задумало следующую модель транзита власти: Лукашенко возглавит Всебелорусское народное собрание, а должность президента займет другое лицо, которое будет подконтрольно новому ведомству.

Но ведь примерно такая модель транзита была реализована в Казахстане и в самом начале текущего месяца эту республику поразил серьезный политический кризис и отставка экс-президента Нурсултана Назарбаева с должности главы Совета безопасности, которую он по Конституции предполагал занимать пожизненно. Фактически, накануне казахского — мятежа в Казахстане сформировалось двоевластие, которое и стало, судя по всему одной из главных причин кровавых событий.

В Белоруссии не могут не учесть данный опыт и вряд ли пойдут на создание фактически двух центров власти в виде президента и председателя Собрания.

Поэтому есть большая вероятность того, что Лукашенко и после 2025 года сохранит за собой оба управляющих поста в республике.

Кто придет на смену нынешним элитам?

В настоящее время, когда политический кризис еще не преодолен, Александр Лукашенко продолжает работать в окружении политических долгожителей и силовиков, которые проверены временем и которым он больше всего доверяет. В то же время и без постепенного обновления элит не обойтись в силу естественных причин и смены поколений.

Из данного процесса в республике полностью вычеркнута вся внесистемная оппозиция.

Суздальцев рассказал, хотела ли Белоруссия войти в состав РФ © Владимир Трефилов Юрия Воскресенского под названием «Круглый стол демократических сил». Этот деятель известен в Белоруссии резкой сменой своей позиции. До событий 9-11 августа он выступал с резкой критикой власти на стороне Бабарико, бывшего кандидата в президенты, банкира, а ныне заключенного. В середине августа он был задержан и помещен в СИЗО, где пробыл в течение двух месяцев по подозрению в организации массовых акций протеста. В течение этого времени Воскресенский давал интервью государственным СМИ, в которых стал — наоборот — резко критиковать оппозицию.

В работе его организации с партийными инициативами также выступают бывшие оппозиционеры, которые перешли на стороны власти. Гипотетически представители именно такой, новой — системной и лояльной — оппозиции могут быть постепенно встроены в систему управления.

С другой стороны, в своей вчерашней речи Александр Лукашенко подчеркнул, что новое поколение может прийти в политике и через Всебелорусское народное собрание. Делегатами этого органа являются президент, бывшие президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной властей, представители местных Советов депутатов и представители провластного и полностью лояльного гражданского общества — БРСМ, прогосударственные профсоюзы, союзы женщин и ветеранов, пропрезидентских политических партий.

Таким образом, все говорит о том, что смена поколений в белорусских элитах будет происходить под контролем действующей власти, и попадать в эти структуры будут лишь лояльные ей новые люди.

«Новые люди играют по старым правилам»

Белорусский политолог, советника президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, комментируя данную тему для Украина.ру, указал, что процесс смены поколений в белорусских элитах постоянно идет, а людей, желающих сделать карьеру в государственном аппарате, достаточно. «Другой вопрос, что эти новые люди встраиваются в существующую систему и играют по ее старым правилам. Обновления в смысле изменения самих правил игры не происходит», — считает эксперт.

«Очевидно, что задача конституционной реформы — сохранить существующую систему и удержать власть в руках элиты, сложившейся вокруг Лукашенко. Предложенный вариант явно направлен на то, чтобы усилить роль институтов (в лице Всебелорусского народного собрания) и ослабить персоналистское начало. Однако после событий в Казахстане, где с 2018 года проходила во многом сходная политическая реформа, не совсем понятно, как все это будет реализовываться на практике», — заключил политолог.

Резюме

Стремление Лукашенко и его окружения сохранить контроль за общественными процессами в стране, укрепить и не менять уже сложившуюся с их участием систему, понятно и вполне объяснимо: резкие и глубокие изменения могут привести к дестабилизации обстановки в стране и непредсказуемым последствиям. Особенно с учетом того, что нынешняя модель складывалась на протяжении — ни много ни мало — 27 лет.

Однако, известно, что системы, которые не развиваются, в том числе политические и общественные, быстро дряхлеют, не отвечают вызовам времени и их поражают общественные болезни. Чему ярчайшим примером являются январские события в Казахстане. Поэтому есть надежда, что в Белоруссии учтут опыт соседей по СНГ, найдут правильные шаги по реформированию и общества, и власти.