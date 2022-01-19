США до сих пор не предоставили ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Сейчас в Вашингтоне заняты разработкой двух стратегий: как посредством Украины оказать давление на Москву, чтобы добиться более выгодных условий сделки, либо как заставить украинские власти выполнить российско-американские договоренности по деэскалации в Донбассе

В среду, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен встречается в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, на следующий день — с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Берлине, а 20-го числа проведёт переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве. «Приятно удивила многих»: чем запомнился первый визит главы МИД Германии в Россию © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

«Это дипломатическая попытка снизить напряжённость вокруг беспричинного наращивания РФ военных сил у границ Украины», — написал руководитель американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Украина интересна Америке только в контексте России

По мнению экспертов, Блинкен прилетел в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных дипломатических переговоров между Россией и Западом, которые не смогли разрешить серьёзные разногласия по Украине и другим вопросам безопасности. Источники телеканала CCN подтверждают, что американские власти пессимистично оценивают итоги консультаций с Москвой, а также сообщают, что в этих условиях Белый дом рассматривает вариант с наращиванием поставок вооружений на Украину (в​​​​​​​ частности боеприпасов, артиллерии, противотанковых и противоракетных систем) с целью усиления давления на Москву, правда, это предварительные планы и на рассмотрение президенту США Джо Байдену ещё не представляли. И это при том, что глава государства, по информации CNN и издания Politico, ранее уже одобрил выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму $200 млн, в рамках которой Вашингтон передаст Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения, радиолокационную систему и корабельное оборудование.

Днем ранее, 18 января,​​​​​​​ на специальном брифинге, посвященном поездке Блинкена в Европу, высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщила журналистам, что в ближайшие недели США направят Украине дополнительную партию военной помощи и готовы в случае «вторжения России» ещё нарастить поставки, хотя за последний год объемы помощи в сфере безопасности были больше, чем когда-либо с 2014 года, а также укрепить восточный фланг НАТО. При этом Пентагон не собирается отправлять на Украину свои войска, военнослужащие из Национальной гвардии США продолжат выполнять функции военных инструкторов и советников, сказал пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. На фоне этих заявлений посольство РФ в США призвало Вашингтон, если он на самом деле привержен дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ и, пользуясь своим влиянием на власти Украины, убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей. Петр Акопов: Конфронтация России с США будет еще более жесткой © Facebook, Петр Толстой

Впрочем, наращивание военной помощи Киеву — это не единственная мера, которую американские власти рассматривают для усиления давления на Россию. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, Белый дом планирует ввести финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине», известно, что это 4 физических лица, официально об этом объявят 20 января. Как отмечает издание, подобное решение подчёркивает сомнения в американском правительстве относительно введения прямых санкций в отношении России.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов, имеют ли США гарантии от правительства ФРГ, что проект «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения РФ на Украину», напомнила, что процедура сертификации трубопровода и так остановлена, и заявила: «Мы продолжаем считать, что остановка трубопровода «Северный поток — 2» является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию в настоящий момент».

Но и Украине достанется

Однако у этой истории есть и оборотная сторона медали — оказывать давление Вашингтон собирается и на Украину, поскольку осознает важность налаживания диалога с Россией.

Источник издания «Страна» в украинских дипломатических кругах рассказал, что Белый дом пытается убедить Киев пойти на выполнение политической части Минских соглашений и «ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации», а также выполнить условия «каких-то своих больших договорённостей с Кремлем». Официальный Киев в вероятность крупномасштабного вторжения России не верит, поэтому не считает возможную эскалацию в Донбассе настолько большой проблемой, из-за которой стоит идти на уступки России.

«У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», — сказано в статье.

А власти США, судя по риторике чиновников, не хотят идти на обострение в отношениях с Москвой. Владимир Корнилов: Россия всегда действует стремительно и не анонсирует свои шаги © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если Россия хочет двигаться вперед по пути дипломатии, и мы выдвинули некоторые идеи и предложения, чтобы они их рассмотрели, и мы готовы продолжать обсуждение. С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса в разрешении путем дипломатии важнейших вопросов европейской безопасности, которые заслуживают тщательного рассмотрения. США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнеры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию», — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью журналу Foreign Policy.

Россия не просто хочет двигаться по пути дипломатии, она рассматривает исключительно такой подход. И позиция Москвы для продолжения переговоров проста, напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова: письменный ответ на каждый пункт проектов документов, предложенных российской стороной. Один из них — нерасширение НАТО за счет постсоветских республик, прежде всего Украины и Грузии.

По словам вице-президента Американского комитета за согласие между Соединёнными Штатами и Россией Катрины ванден Хойвел, ​​​​​​​проблема заключается в том, что США не слишком успешны в дипломатии, будучи по-прежнему в сладком дурмане от роли единственной сверхдержавой после распада СССР, Вашингтон не идёт на компромиссы легко, а рассчитывает настоять на своём. Она также обратила внимание на тот факт, что у США около 800 военных баз за пределами страны, это больше чем дипломатических миссий.

«Мы вводим экономические санкции или угрожаем их ввести против стран от Венесуэлы до России. Мы говорим об основанном на правилах международном порядке, но уважаем его, только если сами устанавливаем эти правила, зачастую освобождая себя от их выполнения. Так что, когда Путин требует, чтобы США согласились не принимать Украину или Грузию в НАТО, переговорщик от Госдепартамента Уэнди Шерман отвергает это, называя «непроходным» и заявляя, что США «не позволят никому покончить с принципом «открытых дверей» НАТО. Это глупый подход. 3 президента США — Барак Обама, Дональд Трамп и Байден — уже дали понять, что у США нет таких национальных интересов, из-за которых они бы направили американские войска на Украину или в Грузию для защиты их от вторжения», — заявила эксперт в комментарии газете The Washington Post.