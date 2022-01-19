Ситуация на Украине является ключевым вопросом во внешней политике Великобритании, сообщил британский МИД. Одними заявлениями Лондон не ограничился и организовал поставки Украине оружия

О заявлении представителя МИД Великобритании сообщило 19 января издание Telegraph.

«Ситуация, развивающаяся внутри и вокруг Украины, — ключевой приоритет для МИД, и, как все и ожидают, у нас есть надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы реагировать на любое развитие событий», — цитировала газета представителя ведомства. Никита Мендкович о роли спецслужб США и Великобритании в казахстанском мятеже © РИА Новости, Александр Натрускин

Как заявил представитель МИД Великобритании, британский министр иностранных дел Элизабет Трасс ясно дала понять, что «любое вторжение России» на Украину «повлечет за собой масштабные последствия и серьезные издержки».

Однако одними заявлениями Великобритания не ограничилась. Она приступила к поставкам оружия на Украину.

Самолёты с приветом

Вечером 18 января депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал о том, как британцы могли бы разбомбить газопровод «Северный поток-2».

«На самом деле самолеты летели мимо, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить «Северный поток-2» по пути», — написал Гончаренко в своём Telegram-канале. Йохан Бекман: Распад Советского Союза был результатом сговора спецслужб США и Великобритании © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Так он прокомментировал маршрут британских транспортных самолётов, которые по пути из Великобритании на Украину облетели Германию.

Эти самолёты привезли на Украину оружие. Всего из Великобритании вылетело три самолёта. Два прибыли на Украину 17 января, ещё один — 18 января. Все они везли оружие.

О грузе этих самолётов 18 января сообщил главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«По данным источников «Цензор.Нет», военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки в Украину крупной партии самого современного противотанкового вооружения из запасов британской армии. Как выяснилось, Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение — один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм, идеальное оружие для боя в городе, и поражения любых типов российских танков», — написал он.

Бутусов назвал NLAW «Джавелином» для коротких дистанций, который поражает цель по технологии «выстрелил и забыл».

Поставка на Украину британского оружия встревожила Россию. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности».

«Это в русле нашей обеспокоенности в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только оборонительные, но и наступательные. Циркуляция ПЗР вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности», — заявил Песков. Военный эксперт объяснил, чем закончится попытка Великобритании построить военно-морские базы на Украине © Офис президента Украины

И хотя, как утверждают СМИ, Великобритания поставила Украине далеко не новое оружие — срок хранения NLAW составляет 20 лет, а первые закупленные военными Её Величества гранатомёты находятся на службе более 12 лет, поставка таких вооружений на Украину не может не настораживать.

Но на официальном уровне Великобритания уверяет: новое оружие не несёт опасности для России. Об этом 17 января на заседании палаты общин заявил глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

«Мы приняли решение поставить Украине лёгкие противотанковые оборонительные системы вооружения… Позвольте мне прояснить: эти системы вооружения предназначены для ближнего действия и явно служат для оборонительных целей. Они не являются стратегическими и не угрожают России; их необходимо использовать в целях самообороны», — заявил Уоллес.

Он также рассказал, что помогать украинцам в освоении новой техники будет «небольшое количество» британских военных.

Последние на Украине не будут чувствовать себя одиноко.

База Её Величества

В понедельник, 17 января, издание Global News сообщило о направлении на Украину канадского отряда сил специального назначения со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Канады. Как отметили в последнем — основная задача последнего — разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай эскалации конфликта в Донбассе. Лондон хочет вернуться в Черное море с помощью Киева. Чтобы бороться с Москвой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Канада — федеративная конституционная монархия с парламентской системой правления. Монархом Канады является монарх Британского Содружества наций — королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета ΙΙ.

Российские военные эксперты отмечают: канадские спецназовцы вряд ли смогут преломить ход гипотетического военного конфликта в Донбассе.

«На линии соприкосновения в Донбассе им [канадским спецназовцам] делать нечего. Разве что у них есть специалисты по снайперской подготовке, которые могут внести какую-то лепту, но существенно переломить ситуацию они не смогут», — заявил 18 января в интервью изданию Lenta.ru военный эксперт Алексей Леонков.

Но канадцы и британцы и ранее присутствовали на Украине.

«На базе военно-дипломатической академии Главного управления разведки Минобороны Украины сотрудниками британской MI-6 организованы 3-недельные учебные курсы. В 73-м морском центре спецопераций в Очакове ведется подготовка диверсионных групп для действий в Крыму и на Черном и Азовском морях, отрабатывается захват судов и береговых объектов. Канадские инструкторы обучают офицеров Украины прокладке маршрутов боевых групп в Черном море. Подводные пловцы под контролем 200 иностранных инструкторов отрабатывают навыки захвата судов», — цитировал в своей статье в «Комсомольской правде» в декабре 2012 года российский журналист Александр Коц своего собеседника в спецслужбах России.

В целом, ряд экспертов отмечал, что Украина постепенно переходит из сферы влияния США в сферу влияния Великобритании. «Англичанка гадит»: Великобритания хочет стать лидером антироссийской коалиции © REUTERS, John Sibley

«Лондон вообще, похоже, перехватывает у Вашингтона управление армией и спецслужбами Украины, чтобы танцевать их в своих интересах. И США это вполне устраивает — пока они разбираются с Китаем. Зам. командующего Сухопутными войсками НАТО, английский генерал-лейтенант Ричард Крипвелл уже не стесняется говорить, что у Британии и Украины общие противники — «Россия и Белоруссия», — писал сам журналист Александр Коц у себя в Telegram-канале.

Украина интересна Великобритании не только как оружие, острие которого направленно на извечного противника Британской Империи — Россию. Украина ещё и удобная перевалочная база для британского контроля над Азией. Те же протесты в Казахстане вскрыли широкое присутствие в стране британского капитала.

Но быть криптоколонией Великобритании — сомнительное удовольствие. Ведь интересы украинцев в таком случае никого волновать не будут.