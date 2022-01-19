Нацбанк Украины (НБУ) опубликовал недавно отчет об ожиданиях бизнеса на 2022 год. Проведенный НБУ в конце прошлого года опрос предпринимателей показал резкое усиление пессимистических настроений в сравнении с третьим кварталом прошлого года, что связано преимущественно с ростом производственных затрат.

Что угрожает Украине и всему миру. Главное из доклада Всемирного экономического форума © REUTERS, Denis Balibouse/File Photo

Инфляционные ожидания тоже ухудшаются второй квартал подряд: доля опрошенных НБУ предприятий, считающих, что инфляция в 2022 году превысит 7,5%, выросла до 61,9% с 51,3%. Расходы на производство остаются основным фактором, толкающим инфляцию, по мнению 79,9% респондентов.

Без газа нет промышленности

Основным фактором роста расходов производства является высокая цена энергоносителей. Из-за нее еще в прошлом году, как отмечает экономист Виктор Скаршевский, украинские предприятия стали останавливаться.

«Химические производства пострадали, сейчас хлебопеки либо должны повышать цены на хлеб на 25-30 процентов, либо закрываться, потому что используют очень большую долю газа в своей себестоимости. Конечно же, это приведет к убыткам предприятий и приведет к дальнейшему их закрытию, а это безработица, это дальнейшее обеднение людей», — говорит Скаршевский. Остановка предприятий — это не только безработица, но и резкое сокращение бюджетных поступлений, что поставит под вопрос возможность исполнение основных социальных обязательств государства и финансовых обязательств перед международными кредиторами.

Председатель Объединения «Союз молочных предприятий Украины» Вадим Чагаровский констатирует парадоксальную ситуацию для этого бизнеса — увеличение производства ведет к увеличению убытков.

Нищета, безработица, голод. Новые угрозы режиму Зеленского в 2022 году © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

В начале года были остановлены предприятия стекольной отрасли, как сообщает Ассоциация производителей стекла «Стекло Украины». Из-за роста цен на газ уже три предприятия стеклянной отрасли в Украине полностью остановились. Остальные перешли в стадию простоя, чтобы не допустить полной остановки печей. Всего на предприятиях стекольной отрасли работают более 12 тысяч человек, и в Ассоциации заявляют, что они могут остаться без работы. В Ассоциации также предупреждают о возможности потери страной целой отрасли экономики.

Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на недавней пресс-конференции в Киеве отметил, что по их подсчетам, покупательная способность населении снижается, так как растут расходы на еду и коммуналку. Украинцы в среднем 46% доходов тратят на еду и около 40% — на коммуналку. Таким образом, как говорит Дорошенко, остается разве что на транспорт или пополнение телефона. «Конечно, это огромная проблема. Мы понимаем, что в Украине нельзя ожидать каких-то агрессивных событий, если это будут социальные вопросы. Но если это будут вопросы справедливости, то мы видим, что за несколько дней всё может организоваться, как в Казахстане. Поэтому вопрос надо бы решать», — заключил эксперт.

Обвал финансовой пирамиды облигаций

Последние дни инфляция резко усилилась и на фоне панических сообщений западных СМИ о грядущем «российском вторжении». Несмотря на относительно большой приток валюты благодаря украинским трудовым мигрантам, гривна обваливается. Основной причиной стал вывод средств иностранных держателей украинских облигаций.

С начала 2022 года нерезиденты продали только гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму более 5,2 млрд. грн. Полученные гривны иностранцы конвертируют в валюту и выводят заграницу. Вызвано это в первую очередь пессимистическими оценками возможностей и дальше зарабатывать на украинских ОВГЗ. Украинские эксперты еще год назад предупреждали, что ОВГЗ имеют все признаки финансовой пирамиды, которая вскоре обрушится.

Украину снова грабят. К чему приведёт концессия больниц © коллаж Украина.Ру Евгений Черняк. «Ситуацию нельзя назвать критичной, но практически на грани. В долг Украине больше никто не даст. А если и дадут, то под огромные проценты. С учетом того, что старые долги никто не простит и их нужно погашать, то для Украины это практически равносильно дефолту», — написал Черняк на своей странице Facebook.

Параллельно с этим резко пошли вверх цены на нефть, что уже отразилось на стоимости бензина на украинских заправках. Нефть и нефтепродукты Украина в основном импортирует, а на фоне высоких цен на газ и уголь, это станет еще одним ударом по экономике, толкая вверх ценники на все товары.

Экономист Алексей Кущ предупреждает о вероятности потери значительной части промышленности из-за инфляции. «Падение гривны может еще больше подстегнуть экспортную инфляцию, которая же и так достигает 70%, и 30-40% промышленности мы можем потерять», — говорит экономист.

Дальнейшее сокращение промышленности, естественно, усилит трудовую миграцию из страны. И это может стать для украинской экономики очередной передышкой, снизив социальную напряженность, так как последние годы экономика страны все больше зависит от переводов трудовых мигрантов. В итоге складывается экономическая модель, типичная для ряда бедных стран третьего мира, когда работоспособное население работает заграницей, финансово помогая неработоспособному населению дома.