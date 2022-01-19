Снижение индекса деловых ожиданий произошло за счет нерадостных прогнозов по объему производства товаров и услуг в 2022 году. Число предприятий, ожидающих рост производства, сократилось до 8,3% на конец 2021 года с 21,5% в третьем квартале, говорится в отчете. Иными словами, лишь 1 из 12 украинских предпринимателей оптимистически смотрит в будущее, ожидая роста своего бизнеса.
Инфляционные ожидания тоже ухудшаются второй квартал подряд: доля опрошенных НБУ предприятий, считающих, что инфляция в 2022 году превысит 7,5%, выросла до 61,9% с 51,3%. Расходы на производство остаются основным фактором, толкающим инфляцию, по мнению 79,9% респондентов.
Без газа нет промышленности
Основным фактором роста расходов производства является высокая цена энергоносителей. Из-за нее еще в прошлом году, как отмечает экономист Виктор Скаршевский, украинские предприятия стали останавливаться.
«Химические производства пострадали, сейчас хлебопеки либо должны повышать цены на хлеб на 25-30 процентов, либо закрываться, потому что используют очень большую долю газа в своей себестоимости. Конечно же, это приведет к убыткам предприятий и приведет к дальнейшему их закрытию, а это безработица, это дальнейшее обеднение людей», — говорит Скаршевский. Остановка предприятий — это не только безработица, но и резкое сокращение бюджетных поступлений, что поставит под вопрос возможность исполнение основных социальных обязательств государства и финансовых обязательств перед международными кредиторами.
Председатель Объединения «Союз молочных предприятий Украины» Вадим Чагаровский констатирует парадоксальную ситуацию для этого бизнеса — увеличение производства ведет к увеличению убытков.
«Чем больше ты перерабатываешь молока и выпускаешь продукции, тем больше ты получаешь убытков. Посудите сами. Цена на газ за год выросла для нас почти в 10 раз, электроэнергия — в 2,5 раза. А вот цены на готовую продукцию мы смогли поднять в среднем всего на 7%», — говорит Чагаровский.
В начале года были остановлены предприятия стекольной отрасли, как сообщает Ассоциация производителей стекла «Стекло Украины». Из-за роста цен на газ уже три предприятия стеклянной отрасли в Украине полностью остановились. Остальные перешли в стадию простоя, чтобы не допустить полной остановки печей. Всего на предприятиях стекольной отрасли работают более 12 тысяч человек, и в Ассоциации заявляют, что они могут остаться без работы. В Ассоциации также предупреждают о возможности потери страной целой отрасли экономики.
Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на недавней пресс-конференции в Киеве отметил, что по их подсчетам, покупательная способность населении снижается, так как растут расходы на еду и коммуналку. Украинцы в среднем 46% доходов тратят на еду и около 40% — на коммуналку. Таким образом, как говорит Дорошенко, остается разве что на транспорт или пополнение телефона. «Конечно, это огромная проблема. Мы понимаем, что в Украине нельзя ожидать каких-то агрессивных событий, если это будут социальные вопросы. Но если это будут вопросы справедливости, то мы видим, что за несколько дней всё может организоваться, как в Казахстане. Поэтому вопрос надо бы решать», — заключил эксперт.
Обвал финансовой пирамиды облигаций
Последние дни инфляция резко усилилась и на фоне панических сообщений западных СМИ о грядущем «российском вторжении». Несмотря на относительно большой приток валюты благодаря украинским трудовым мигрантам, гривна обваливается. Основной причиной стал вывод средств иностранных держателей украинских облигаций.
С начала 2022 года нерезиденты продали только гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму более 5,2 млрд. грн. Полученные гривны иностранцы конвертируют в валюту и выводят заграницу. Вызвано это в первую очередь пессимистическими оценками возможностей и дальше зарабатывать на украинских ОВГЗ. Украинские эксперты еще год назад предупреждали, что ОВГЗ имеют все признаки финансовой пирамиды, которая вскоре обрушится.
Для стабилизации курса гривны Нацбанк вынужден был продать за текущую неделю $330 млн, что намного больше, чем в среднем за неделю в прошлом году. Падение стоимости ценных бумаг обычно подрывает возможности взять еще где-нибудь в долг. Нынешнюю ситуацию с ценными бумагами Украины уже прокомментировал бизнесмен, глава набсовета холдинга Global Spirits Евгений Черняк. «Ситуацию нельзя назвать критичной, но практически на грани. В долг Украине больше никто не даст. А если и дадут, то под огромные проценты. С учетом того, что старые долги никто не простит и их нужно погашать, то для Украины это практически равносильно дефолту», — написал Черняк на своей странице Facebook.
Параллельно с этим резко пошли вверх цены на нефть, что уже отразилось на стоимости бензина на украинских заправках. Нефть и нефтепродукты Украина в основном импортирует, а на фоне высоких цен на газ и уголь, это станет еще одним ударом по экономике, толкая вверх ценники на все товары.
Экономист Алексей Кущ предупреждает о вероятности потери значительной части промышленности из-за инфляции. «Падение гривны может еще больше подстегнуть экспортную инфляцию, которая же и так достигает 70%, и 30-40% промышленности мы можем потерять», — говорит экономист.
Дальнейшее сокращение промышленности, естественно, усилит трудовую миграцию из страны. И это может стать для украинской экономики очередной передышкой, снизив социальную напряженность, так как последние годы экономика страны все больше зависит от переводов трудовых мигрантов. В итоге складывается экономическая модель, типичная для ряда бедных стран третьего мира, когда работоспособное население работает заграницей, финансово помогая неработоспособному населению дома.