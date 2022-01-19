На днях глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак сообщил о предложении Зеленского по трехстороннему саммиту президентов России, США и Украины. Идею в России не поддержали. О том, что еще говорил Ермак в Атлантическом Совете (АС) и как это позволяет лучше понять настроения в Киеве и Вашингтоне, рассказывает издание «Украина.ру»

«80 лет войны» — оговорка по-Фрейду или ошибка стенографов?

14 января Андрей Ермак — по видеосвязи, на английском языке — выступил в Атлантическом Совете с краткой речью а затем отвечал на вопросы бывшего посла США в Киеве, ныне директора Евразийского центра АС Джона Хербста.

Такой формат не совсем обычен. Чаще выступающим могут задавать вопросы разные участники мероприятия. Так было, например и с президентом Украины Виктором Ющенко. Когда он посещал Атлантический совет в сентябре 2008, ему задавали и неудобные, вопросы, например о падающем рейтинге. Вопросы же Ермаку со стороны Хербста носили явно комплиментарный характер, порой в них содержался удобный для Киева ответ. Например, «Я же считаю, что Украина проделала довольно хорошую работу, по крайней мере, с 2015 года, в борьбе с попытками Москвы подорвать украинское общество. А по вашему мнению, вы так же хорошо контролируете российские усилия по подрыву украинского общества изнутри, как мне кажется?» Блинкен спешит в Киев, чтобы успеть до войны - Бортник © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Под конец он вообще сказал главе ОП «ваш английский становится очень хорош», что выглядит очень смешно, так как судя по стенограмме ее составители нередко не понимали, что говорил Ермак. Ведь некоторые места в переводе выглядят абсурдно, впрочем, иногда можно понять в чем ослышались переводчики из-за непонятного для них английского главы ОП.

Так, в одно месте стенограммы Ермак сказал о сорока тысячах погибших на войне в Донбассе в другом о четырнадцати тысячах, очевидно всё же, что всегда имелась в виду общепринятая для украинских политиков вторая цифра, просто в английском языке числительные «40» и «14» звучат очень похоже. Также во вступительном слове глава ОП согласно стенограмме дважды говорит, что Украина «более 80 лет живет в условиях войны», но далее уже неоднократно сказано о «8 годах войны». Правда может, здесь не стенографов сбило созвучие слов «восемьдесят» и «восемь», а сам Ермак оговорился, ведя отсчет с Акта независимости провозглашенного бандеровцами в оккупированном Львове 30 июня 1941 года.

Доверие, которое незамедлительно отрабатывают

Ермак — политик, за которым на Западе давно тянется шлейф слухов как об агенте России (и обострение «вагнергейта» пару месяцев назад это только оживило), и который, как документально доказано, в 2019 году был готов содействовать администрации Трампа в получении компромата на нынешнего главу Белого Дома, если бы Киев получил официальный запрос.

Тем не менее, ему устраивают в Атлантическом совете теплую ванну, которой там не видывал и 100%-но надежный для США Ющенко. Ясно, что лично глава ОП не мог организовать себе такую демонстрацию публичного доверия. Значит, в ней были заинтересованы те, кто за Атлантическим Советом стоит. Кстати, председателем АС является Джон Роджерс вице-президент крупнейшей инвестиционный компании Goldman Sachs, который активно консультировал кандидатов-демократов на выборах 2020. А второе лицо АС, председатель его международного консультативного совета — это исполнительный директор другого инвестиционного гиганта Bridgewater Associates Дэвид Маккормик, в прошлом заместитель министра финансов в администрации Буша-младшего, а ныне — кандидат в сенаторы от Пенсильвании со стороны республиканцев. Впрочем, вполне вероятно, такой прием Ермака был согласован на уровне еще выше. Зачем Блинкену срочно понадобился визит в Киев и Берлин. И при чем тут Порошенко? © REUTERS, Andrew Harnik

Ясно что подобное доверие глава офиса президента должен отрабатывать. А значит, говорить только такие вещи, которые доверяющим нравятся. Естественно Ермак многократно благодарит и США и их союзников, например: «Теперь наши отношения с Соединенными Штатами, с Великобританией, с Турцией, с Францией, со многими — с Канадой в частности, показывают, что мы действительно стали настоящими стратегическими партнерами — не только на словах, но и на деле». Показательно что в этом ряду нет ни Польши (видно слишком слабее прочих), ни сильнейшей страны ЕС Германии (видно из-за «Северного потока» и нежелания продавать оружие Киеву).

Кто придумал национальное сопротивление?

Однако по части конкретных идей у Ермака не густо. Так, Хербст, напомнив о соответствующем письме, которое недавно подписал с двумя десятками отставных дипломатов и военных, сказал, что администрация Байдена могла бы лучше помочь Украине, а именно, не дожидаясь нападения России передать Киеву оружие и разместить войска в Прибалтике, Румынии и Польше. После чего спросил Ермака как он к этой идее относится. На это глава ОП попросил повторить вопрос (так он делал не раз, что возможно говорит о его недостаточном знании английского), после чего ответил что ценит это предложение, ценит поддержку Байдена и что главное — не допустить работы «Северного потока-2».

То есть, Ермак не захотел здесь активно поддакивать Хербсту. Видимо, чтобы администрации Байдена не показалось, что Киев хочет на нее давить в этом щекотливом вопросе. Но в таком случае можно заключить что глава ОП расчетлив, а всё прочее также сказано им для того, чтобы его высказывания понравились в Белом Доме.

Следовательно, именно потому, что у Байдена таких слов и желают, глава ОП и говорит, что для Украины вступление в НАТО — это «вопрос жизни и смерти» и «на Мадридском саммите в этом году мы надеемся увидеть и услышать конкретные сроки».

Именно потому Ермак так подробно и охотно рассказывает о массовой готовности украинцев воевать, и сам по себе и после того как Хербст напоминает о недавних словах помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о намерениях помогать украинцам в партизанской войне (кстати, экс-посол раскрыл авторство этой идеи, ибо в американских СМИ она проходила просто со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации). Тут глава ОП вещает о том, что «тысячи гражданских лиц присоединятся к силам территориальной обороны» и что «мы высоко оцениваем, что эту оборону поддерживают страны НАТО». Салливан провел переговоры с Ушаковым по Украине © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

После таких слов приходишь к выводу, что и территориальная оборона, и закон о национальном сопротивлении с его отрядами «движения Сопротивления», то есть диверсантов для Донбасса и Крыма, и срочно принятое Радой под конец засекречивание информации об этом движении, наконец, возмутившая массы инициатива о воинском учете женщин — отнюдь не продукты разгоряченных чиновничьих мозгов провинциального государства, а скорей выполнение этими чиновниками пожеланий государств более серьезных, или, по крайней мере, трезвый и верный расчет на похвалы этих государств.

Выполнять ли Минск решают в Белом Доме. Поэтому пока лучше помолчать

Ну, а вот о том, как урегулировать конфликт в Донбассе и отношения с Москвой, Ермак не говорит, по сути, ничего. При том что Хербст под конец мероприятия сначала спросил, а как глава ОП «видит окончание нынешнего противостояния с Россией», а затем, «как трехсторонний саммит, если стороны на него согласятся… мог бы привести к прорыву в окончании войны в Донбассе». В первом случае глава ОП начинает рассказывать, что раньше не мог представить, как прекрасна Украина, а с получением нынешней должности стал много ездить по стране и представил. А во втором случае — о том, что Украина должна участвовать во всех форматах, где ее обсуждают.

Ясно что раз у главы офиса Зеленского нет никаких мыслей по поводу того, как можно решать вопросы на этом саммите, то зачем на него России соглашаться.

К тому же ни в одной своей реплике Ермак не употребляет слово «компромисс» и даже Минских соглашений нигде не упоминает (Хербст кстати тоже без подобных формулировок обходится»). Правда, он упоминает о своем плане «10 шагов» и об инициативе верификации нарушений перемирия представителями всех стран «нормандской четверки». Но о наличии такого плана Ермак сообщал еще 21 декабря, когда уже стало ясно, что в контактной группе он не встретил одобрения и что прошли сроки, указанные для выполнения его первых пунктов. (Документ был направлен в контактную группу, еще 8 декабря с расчетом утвердить его на ее заседании 10-го числа.) Украина сожжет себя, но не выполнит Минские соглашения - Тука © Facebook/Георгій Тука

Сам этот план (его текст публиковался «Коммерсантом») предполагал, что сначала решаются вопросы безопасности и основные гуманитарные (обмен, открытие новых пропускных пунктов), потом происходит телефонный контакт президентов Украины и России и саммит «нормандского формата», а далее идет выполнение политических пунктов Минских соглашений.

Чего-либо противоречащего этим соглашениям в плане нет, о необходимости их скорректировать не сказано. Поэтому при первом приближении, он легко может показаться неплохим, но проблема всегда в деталях. Фактически этот план декларация пожеланий, оставляющее без намека на ответ на многократно высказанные озабоченности и предложения другой стороны. А без такого ответа невозможно сделать даже первые шаги из 10.

Так, поддержание перемирия практически невозможно без взаимодействия представителей Киева и республик Донбасса в рамках СЦКК. Но именно от этого Украина категорически отказывается, предлагая создать СЦКК из одних стран «нормандской четверки». Единственная конкретная вещь в плане — это намек на процессуальную очистку Киевом бывших заключенных, кто уже был обменен. Однако и здесь Украина ничего не сделала, хотя решение данного вопроса и зависит исключительно от нее. Это хорошо показывает, что план создавался исключительно для получения похвал от Запада за стремление к миру.

Но раз сейчас Ермак не конкретизирует эти 10 шагов и не говорит о Минских соглашениях вообще, значит он не знает как к этому отнесутся в Белом Доме. Похоже именно в Вашингтоне, определяют пределы компромисса для Украины, а на сегодняшний момент с этими пределами не определились. Значит, главе ОП надо сейчас поменьше и поабстрактней говорить на эту тему. И видимо поэтому, из риторики Киева сейчас исчезла ранее навязчивая тема изменения Минских соглашений (при, разумеется, отсутствии утверждений, что они в коррекции не нуждаются). Очевидно, это умолчание, хотят продать как сигнал готовности Украины к компромиссам, но понятно, что это бесконечно мало.