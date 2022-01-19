В среду, 19 января, Печерский суд Киева продолжит рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для подозреваемого в госизмене экс-президента Украины Петра Порошенко. Предыдущее заседание суда 17 января длилось восемь часов, из которых пять часов судья находилась в совещательной комнате. Но решения так и не было принято

«Угольное дело», или — за что воевать?

Затягивание с решением многие наблюдатели склонны объяснять тем, что власть, да и судьи, испугались улицы — ведь Порошенко в аэропорту встречали тысячи сторонников, которых свезли со всей страны. Они же митинговали у здания Печерского суда.

Но, возможно, суд просто взял «дипломатическую паузу», пережидая время визитов в Киев ряда западных политиков, предположил политолог Руслан Бортник. Он отметил, что в последние дни в Киеве наблюдается «дипломатический аншлаг» — приезжали главы МИД Германии и Канады, сейчас в Украине делегация Конгресса США, 19 января в Киеве ждут Блинкена…

«В таких условиях выносить решение, в особенности, если это жесткое решение, по Петру Порошенко, — не очень комфортно, потому что можно получить дополнительную критику со стороны западных партнёров», — сказал Бортник в эфире телеканала «НАШ» во вторник, 18 января. Зачем Блинкену срочно понадобился визит в Киев и Берлин. И при чем тут Порошенко? © REUTERS, Andrew Harnik

По его словам, западные политики не будет всерьёз поддерживать Порошенко, для Запада сейчас важнее Зеленский — на фоне противостояния с Россией. Но, в то же время, Запад не заинтересован и в том, чтобы экс-президент сидел — потому что «сидящий за решеткой Порошенко — это в какой-то мере победа России, так это будет восприниматься». И это будет плохим сигналом для тех элит, которые ориентируются на Запад.

Эксперт отметил, что после отъезда западных гостей в деле Порошенко «может быть любое решение». В любом случае, по его словам, власть уже получила тактическую победу: Порошенко теперь вынужден будет «постоянно ходить на процесс, который будет постоянно напоминать обществу, что он был партнёром Медведчука в торговле на крови — когда гибли солдаты в аэропорту или в Дебальцево, Порошенко зарабатывал деньги».

«И очень сложно электорат Порошенко убедить в том, что это было правильно», — сказал эксперт, добавив, что сам он не видит никакого преступления в том, что покупали у украинцев украинский же уголь — «но для электората Порошенко это огромный минус». По мнению Бортника, «угольное дело» сейчас «уничтожает и левую оппозицию, и правую, смыкая их, смешивая, создавая им образ такой… товарно-торговый, как бы нечеловеческий образ и для одного, и для другого электората».

Напомним, Госбюро расследований считает Порошенко причастным к перевозкам угля с неподконтрольных территорий Донбасса, вместо того чтобы закупать его в ЮАР. В результате непризнанные республики получили около 200 млн гривен (на этом основании строят обвинение в «финансировании терроризма», хотя, отметим, «террористическими» ЛНР и ДНР никакой суд не признавал).

Бортник отметил, что факт закупок угля в республиках (после событий 2014 года — Ред.) никто не отрицает. А проблема для Порошенко в этом деле в том, что он не даёт честного ответа. По мнению эксперта, экс-президент должен был бы выйти и сказать: да, мы покупали украинский уголь, покупали у украинских компаний, а иначе — «у нас не стало бы света, не стало бы отопления в наших домах, наша армия была бы просто холодной, у нас не было бы, за что воевать и как в таких условиях воевать». Оба хуже: украинцы обсудили борьбу Зеленского с Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Часть избирателей Порошенко такую версию не приняли бы, но — это была бы искренняя позиция, которую поняло бы общество, считает Бортник. По его словам, Порошенко выбрал другой путь, он заявляет, что сотни составов с углём будто бы шли в Украину без его ведома. Однако в такое объяснение никто не верит, резюмировал эксперт.

Бортник также отметил, что доказать обвинения Порошенко в финансировании терроризма и в госизмене будет сложно. Если же экс-президент будет оправдан, это будет означать оправдание и всех остальных фигурантов этого дела, в том числе и Медведчука.

А пока, если говорить о мере пресечения для Порошенко, то политолог отметил, что она, как минимум, не должна быть мягче, чем у Виктора Медведчука — тот сидит под домашним арестом, а ведь из страны он, в отличие от Порошенко, не убегал.

Что у нас за страна?

Ранее политик, журналист и блогер Анатолий Шарий в одном из выпусков своего видеоблога выразил мнение, что Порошенко не удалось заручиться поддержкой западных политиков, те его сдали, и экс-президенту отныне не стоит ожидать от них ничего, кроме пустых выражений обеспокоенности. При этом, по мнению Шария, только неумелые действия самой же украинской власти привели к тому, что Зеленский выдернул Порошенко «из нафталина», дал единого лидера разрозненной до сего времени «упоротой тусовке». Как Порошенко обыграл Зеленского и что это значит для Украины © AP, Efrem Lukatsky

Не все на Украине согласны с предположением, что Запад сдал Порошенко. Так, политический эксперт Игорь Дудкин в эфире UkrLive выразил убеждённость в том, что экс-президент просто не вернулся бы в Украину, если б не заручился поддержкой Госдепа, американского лобби. Теперь же Зеленский и Порошенко в рамках политического шоу с попытками ареста, с судом по избранию меры пресечения для экс-президента — работают вместе, считает эксперт. При этом, по его словам, именно Порошенко контролирует процесс.

«Он является главным режиссером этого спектакля. Он просто-таки сегодня Немирович-Данченко в сфере украинской политики», — сказал эксперт.

Комментируя слухи о возможном уходе со своего поста генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, Дудкин отметил, что в таком случае, ответственность за весь этот спектакль перекладываются на президента Зеленского и на будущего генпрокурора, который должен будет с этим делом разбираться.

При этом, по мнению политэксперта, сам факт возбуждения такого дела против экс-президента Порошенко должен наталкивать граждан Украины на вопрос: «А что же это у нас пять лет (была — Ред.) за страна, которой руководил изменник Родины?».

Дудкин подчеркнул, что он не является сторонником Порошенко, напротив, он его враг, но дело по статье о госизмене считает «дутым», возникшим по инициативе аппарата президента Зеленского на фоне такого же «дутого» дела главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука — «которого просто боятся все, и Зеленский, и Порошенко, и Запад». Почему его боятся? Дудкин пояснил: «потому что главная задача господина Медведчука на сегодня, была и есть — это вывести страну из-под внешнего управления».

Но пока до этого далеко. И можно предположить, что украинских президентов ожидает сложное будущее. По мнению Руслана Бортника, в 2014 году в Украине открыли «ящик Пандоры», отстранив без импичмента Януковича, следствием будет то, что теперь «каждый новый украинский президент будет или сидеть, или в бегах».