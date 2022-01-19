Надуманные обвинения России в манипулировании газовым рынком ЕС получили поддержку военного блока НАТО. Еврокомиссия начинает расследование ситуации на рынке газа, однако виновные уже назначены. Вот только согласятся ли они с предписанной им ролью?

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 18 января признал, что Североатлантический альянс расколот по вопросу газопровода «Северный поток — 2», отметив, что «есть разные точки зрения у союзников в отношении проекта».

При этом, по его словам, «все союзники сходятся во мнении о важности диверсифицировать источники поставок энергии по разным причинам».

«Я, безусловно, принял к сведению заявление Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства, что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком», — заявил генсек НАТО.

Следует отметить, что Столтенберг лукавит: о каком манипулировании рынком может идти речь, если «Газпром» выполняет все контракты на поставку газа в ЕС, и это признают все без исключения евробюрократы?

Причины дефицита

Сокращение поставок российского газа в ЕС вызвано объективными ценовыми факторами и требованиями самой европейской бюрократии.

В частности, более высокие цены на газовых рынках Азии привели к тому, что существенная часть сжиженного природного газа (СПГ), ранее поставлявшегося в ЕС, в середине 2021 года начали отправляться в Китай. Речь идет об объемах порядка 10% от всего потребления газа в Евросоюзе.

Европа без туркменского газа: США уже 25 лет не могут обойти Россию © AP,

Часть трейдеров перекупала СПГ в европейских портах и, вместо того, чтобы загружать его в хранилища, перепродавала на рынки Азии, зарабатывая порядка $150 на каждой тысяче кубометров, усиливая дефицит и еще больше взвинчивая цены.

Растущие цены привели к тому, что европейские трейдеры перестали заполнять хранилища газа, ожидая снижения цен. Более того, на фоне высоких цен многие распродавали уже накопленные запасы газа, приобретенного по вдвое и даже втрое более низким ценам, чтобы зафиксировать свою прибыль. Что, соответственно, еще больше взвинчивало цены.

Ошибки Брюсселя

Собственная добыча газа в Европе, которая могла бы компенсировать нехватку энергоносителя, на протяжении последних пяти лет сокращалась под давлением Еврокомиссии, взявшей курс на декарбонизацию экономики. Когда газ понадобился, изыскать его в Европе не смогли.

Еще одна ошибка евробюрократии — курс на отказ от долгосрочных газовых контрактов. Это мотивировалось тем, что, во-первых, газ на спотовом рынке был дешевле, а во-вторых, к 2050 году они намеревались вообще отказаться от использования ископаемого топлива — мол, зачем нам вообще связывать себя обязательствами по газу?

Именно потому, что существенная часть поставок СПГ производилась на рынок краткосрочных контрактов (спот), американцы смогли оперативно перенаправить поставки на премиальные рынки Азии и оставить ЕС без газа.

Также по требованию Еврокомиссии примерно 80% газовых контрактов «Газпрома» со странами ЕС были переписаны: из формулы ценообразования убрали привязку к нефти и заменили ее на привязку к котировкам спотовых рынков.

Поначалу это дало небольшое снижение текущих контрактных цен, однако с июля-августа газ на споте стал резко дорожать.

Именно в этот период, согласно данным, опубликованным на сайте «Газпрома», поставки в ЕС стали уменьшаться. Но связано это было отнюдь не с нежеланием «Газпрома» продавать газ, а с неспособностью покупателей оплачивать дополнительные объемы газа по рыночным ценам.

Однако эти аргументы западные СМИ стараются не озвучивать, повторяя мантру про «манипуляции».

Газовая нищета ЕС

Игорь Юшков: Сверхвысокие цены на газ в ЕС позволяют заработать, но создают риски для России © РИА Новости, Нина Зотина

Но, во-первых, он не был обязан этого делать, а во-вторых, был ли подкрепленный деньгами спрос на российский газ?

Да, цены на споте были высокими, но кто из европейских покупателей мог себе позволить их платить? Общеизвестно, что многие предприятия в ЕС из-за высоких цен на газ просто остановили свою работу.

О том, что спрос не восстановился, говорит и уменьшение прокачки российского газа через Польшу и Украину в последние дни. Не только «Северный поток — 2», и украинская ГТС, и проходящий через Польшу газопровод «Ямал — Европа» оказались избыточными.

Как только в европейские порты пришли полтора десятка газовозов с СПГ, потребности в российском газе уменьшились, ведь ценовая конъюнктура такова, что более дорогой по себестоимости СПГ уже успешно может конкурировать с трубопроводным газом.

Однако совсем скоро СПГ опять уйдет — нынешнее снижение цен на рынке ЕС делает премиальным уже рынок Азии, и несвязанные долгосрочными контрактами поставщики отправят свой товар на восток, чтобы больше заработать.

Почему же тогда в адрес России звучат обвинения в манипулировании рынком?

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Все просто: в Брюсселе верят, что смогут заставить «Газпром» раскошелиться. Это уже удавалось Польше и Украине, отсудившим у российской компании суммарно свыше $4,5 млрд.

Европа решила пойти по проторенной дорожке и заручилась в этом поддержкой США и НАТО. Однако в перспективе это может быть чревато потерей европейцами всего российского газа.

В конце 2021 года Еврокомиссия отказывалась начинать антимонопольное расследование против «Газпрома», мотивируя это отсутствием оснований. Однако на днях заместитель главы Еврокомиссии, еврокомиссар по антимонопольным делам Маргрет Вестагер обвинила Россию в манипуляциях и заявила о необходимости расследования «злоупотреблений» «Газпрома».

Судя по всему, Соединенные Штаты решили принести экономику ЕС в жертву своим амбициям — ведь они знают, что заменить российский газ европейцам просто нечем.

Однако поражение США в борьбе со строительством «Северного потока — 2» (проект был завершен вопреки всем усилиям Вашингтона) и позорный вывод войск из Афганистана не оставляет Штатам выбора — они готовы воевать с Россией «до последнего европейца».

Вот только далеко не все политические силы Евросоюза согласны «пойти на заклание» во имя интересов США.