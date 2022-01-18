Конституционная реформа в Белоруссии выходит на финишную прямую. 18 января в Минске состоялось очередное - возможно, последнее перед референдумом - заседание конституционной комиссии во главе с Александром Лукашенко. Но, похоже, далеко не всё идет по плану белорусских властей

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" Александр Лукашенко заявил, что на данный счет предусмотрено два варианта развития событий.

«Или народ принимает изменения и у нас появляется обновленная Конституция, или он отклоняет эти предложения и у нас остается старая. В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно и кому это надо», — сказал он.

Но примет ли новую конфигурацию сама власть, сама же и инициировавшая процесс конституционных изменений, пока не факт. Уж очень не вовремя произошли события в Казахстане, где реализовывали схожую с республикой политическую модель. Поэтому происходящее в среднеазиатской стране наверняка будет иметь прямое влияние на события в Белоруссии.

«Образцовая» модель транзита власти

В последние десятилетия у Белоруссии и Казахстана были похожие модели управления. Это суперпрезидентские персоналистские режимы, опирающиеся на иерархические и исполнительные вертикали власти.

Поэтому, когда в Белоруссии в августе 2020 года разгорелся политический кризис, власть сразу предложила обществу конституционную реформу, которая намекала на казахстанскую модель транзита власти — успешно произошедшую годом ранее. Там бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев спокойно передал кресло президента Касым-Жомарту Токаеву, при этом сохранил контроль за властью в своих руках, заняв должность главы Совета безопасности.

То есть формально случились перемены, долгожданная смена поколений в элитах, но фактически все осталось по-прежнему.

Дело не только в России. Эксперт о том, как бывшему СССР спастись от того, что было в Казахстане © РИА Новости, Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

«Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — сказал Лукашенко в интервью еще летом 2020 года.

Вырисовывалась картина, что белорусский лидер может возглавить новый конституционный орган, отдав пост президента с урезанными полномочиями другому политику. Таким образом Лукашенко смог бы уже в новом статусе контролировать ситуацию в стране, обеспечив формальный транзит власти.

Скептики еще задолго до казахстанских событий указывали на ненадежность предполагаемой конструкции власти. В Белоруссии неизбежно начало бы формироваться два центра силы и влияния — Всебелорусское собрание и президент. Но ситуация в Казахстане на тот момент выглядела обнадеживающе: схожие процессы прошли спокойно, Токаев прекрасно справлялся со своей ролью «исполнительного чиновника» у Елбасы.

«Подвинул» предшественника

Андрей Серенко: «Казахстанские январи» могут вспыхнуть во всем бывшем СССР, но Россия с этим справится © предоставлено Андреем Серенко

Лишь после этого президент заявил, что «дальше порядок будет наведен жестко», ввел чрезвычайное положение и пригласил силы ОДКБ.

Через несколько дней был снят с должности глава Комитета национальной безопасности Казахстана, соратник Назарбаева Карим Масимов. 8 января пресс-служба ведомства сообщила, что чиновник был задержан по подозрению в госизмене и водворён в СИЗО.

Позже Токаев и вовсе подверг критике Назарбаева, заявив, что Елбасы «поспособствовал появлению в стране прослойки крайне богатых людей, которым теперь придется регулярно помогать народу».

В Казахстане была завершена эпоха «двоевластия» Токаева и Назарбаева. Новый президент взял на себя ответственность и стал реальным главой государства.

Подобные события не могут не отразиться на планах белорусского руководства в вопросе трансформации власти. Похоже, казахстанского варианта транзита (с освобождением Лукашенко места президента и уходом его на должность главы ВНС) можно не ждать. Политик вряд ли допустит появления похожих угроз и формальное двоевластие. Но и движение к конституционной реформе уже не остановить — для этого сделано слишком много, и до референдума осталось всего около месяца.

Наиболее вероятным стоит считать следующее развитие событий. Новая Конституция с ВНС будет принята, Лукашенко займет два поста — и президента, и председателя нового органа. В проекте новой Конституции для этого есть статья 144, которая дает такую возможность.

Лукашенко передумает уходить?

С указанным выше тезисом в интервью для Украина.ру согласился российский политолог Александр Носович.

«События в Казахстане, безусловно, оттолкнут Александра Лукашенко от казахстанского варианта транзита власти. Та модель, которая предполагается в новой белорусской Конституции (разделение властных полномочий между двумя центрами силы — президентом и Всебелорусским народным собранием), потенциально взрывоопасна», — указал эксперт.

Носович уверен, что в республике произойдут некоторые корректировки в сценарии политической трансформации. Самые вероятные — сосредоточение в руках Лукашенко обеих ключевых позиций в стране: президента и председателя Всебелорусского собрания.

Аналогичного мнения придерживается и белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

«Казахстанский кризис случился очень «вовремя», учитывая, что в Белоруссии сейчас пытаются осуществить фактически казахстанскую модель транзита, с местной спецификой.

Мой прогноз заключается в том, что референдум, скорее всего, будет проведен (хотя не исключены подвижки по срокам), и изменения вступят в силу. Однако Лукашенко сохранит полноту власти, совместив посты президента и председателя Всебелорусского собрания — новая редакция конституции это допускает. Впрочем, я бы не исключал и каких-то неожиданностей, учитывая обилие «черных лебедей» в последнее время», — указал эксперт.