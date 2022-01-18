Во время мероприятия 18 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на данный счет предусмотрено два варианта развития событий.
«Или народ принимает изменения и у нас появляется обновленная Конституция, или он отклоняет эти предложения и у нас остается старая. В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно и кому это надо», — сказал он.
Но примет ли новую конфигурацию сама власть, сама же и инициировавшая процесс конституционных изменений, пока не факт. Уж очень не вовремя произошли события в Казахстане, где реализовывали схожую с республикой политическую модель. Поэтому происходящее в среднеазиатской стране наверняка будет иметь прямое влияние на события в Белоруссии.
«Образцовая» модель транзита власти
В последние десятилетия у Белоруссии и Казахстана были похожие модели управления. Это суперпрезидентские персоналистские режимы, опирающиеся на иерархические и исполнительные вертикали власти.
Поэтому, когда в Белоруссии в августе 2020 года разгорелся политический кризис, власть сразу предложила обществу конституционную реформу, которая намекала на казахстанскую модель транзита власти — успешно произошедшую годом ранее. Там бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев спокойно передал кресло президента Касым-Жомарту Токаеву, при этом сохранил контроль за властью в своих руках, заняв должность главы Совета безопасности.
То есть формально случились перемены, долгожданная смена поколений в элитах, но фактически все осталось по-прежнему.
Основным новшеством в белорусской Конституции, предложенным Александром Лукашенко, стало наделение Всебелорусского народного собрания (ВНС) статусом высшего представительного органа и широкими полномочиями. При этом изначально речь велась и о досрочных выборах сразу после реформы.
«Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — сказал Лукашенко в интервью еще летом 2020 года.
Вырисовывалась картина, что белорусский лидер может возглавить новый конституционный орган, отдав пост президента с урезанными полномочиями другому политику. Таким образом Лукашенко смог бы уже в новом статусе контролировать ситуацию в стране, обеспечив формальный транзит власти.
Скептики еще задолго до казахстанских событий указывали на ненадежность предполагаемой конструкции власти. В Белоруссии неизбежно начало бы формироваться два центра силы и влияния — Всебелорусское собрание и президент. Но ситуация в Казахстане на тот момент выглядела обнадеживающе: схожие процессы прошли спокойно, Токаев прекрасно справлялся со своей ролью «исполнительного чиновника» у Елбасы.
«Подвинул» предшественника
Когда в первых числах января в Казахстане разразились массовые протесты и беспорядки, представления о стране перевернулись. Сначала силовики практически не оказывали сопротивления протестующим. Последние захватывали военных в плен, отбирали технику и оружие, сжигали административные здания. На этом фоне, когда казалось, что ситуация для казахстанского руководства безнадежная, Токаев решил отправить в отставку правительство. И сместить Елбасы Назарбаева с поста главы Совбеза.
Лишь после этого президент заявил, что «дальше порядок будет наведен жестко», ввел чрезвычайное положение и пригласил силы ОДКБ.
Через несколько дней был снят с должности глава Комитета национальной безопасности Казахстана, соратник Назарбаева Карим Масимов. 8 января пресс-служба ведомства сообщила, что чиновник был задержан по подозрению в госизмене и водворён в СИЗО.
Позже Токаев и вовсе подверг критике Назарбаева, заявив, что Елбасы «поспособствовал появлению в стране прослойки крайне богатых людей, которым теперь придется регулярно помогать народу».
В Казахстане была завершена эпоха «двоевластия» Токаева и Назарбаева. Новый президент взял на себя ответственность и стал реальным главой государства.
Подобные события не могут не отразиться на планах белорусского руководства в вопросе трансформации власти. Похоже, казахстанского варианта транзита (с освобождением Лукашенко места президента и уходом его на должность главы ВНС) можно не ждать. Политик вряд ли допустит появления похожих угроз и формальное двоевластие. Но и движение к конституционной реформе уже не остановить — для этого сделано слишком много, и до референдума осталось всего около месяца.
Наиболее вероятным стоит считать следующее развитие событий. Новая Конституция с ВНС будет принята, Лукашенко займет два поста — и президента, и председателя нового органа. В проекте новой Конституции для этого есть статья 144, которая дает такую возможность.
Лукашенко передумает уходить?
С указанным выше тезисом в интервью для Украина.ру согласился российский политолог Александр Носович.
«События в Казахстане, безусловно, оттолкнут Александра Лукашенко от казахстанского варианта транзита власти. Та модель, которая предполагается в новой белорусской Конституции (разделение властных полномочий между двумя центрами силы — президентом и Всебелорусским народным собранием), потенциально взрывоопасна», — указал эксперт.
Носович уверен, что в республике произойдут некоторые корректировки в сценарии политической трансформации. Самые вероятные — сосредоточение в руках Лукашенко обеих ключевых позиций в стране: президента и председателя Всебелорусского собрания.
Аналогичного мнения придерживается и белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.
«Казахстанский кризис случился очень «вовремя», учитывая, что в Белоруссии сейчас пытаются осуществить фактически казахстанскую модель транзита, с местной спецификой.
Мой прогноз заключается в том, что референдум, скорее всего, будет проведен (хотя не исключены подвижки по срокам), и изменения вступят в силу. Однако Лукашенко сохранит полноту власти, совместив посты президента и председателя Всебелорусского собрания — новая редакция конституции это допускает. Впрочем, я бы не исключал и каких-то неожиданностей, учитывая обилие «черных лебедей» в последнее время», — указал эксперт.