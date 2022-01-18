Советник главы Офиса президента и спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович уволился с обеих должностей. Накануне Арестович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского

Об увольнении Арестовича в понедельник, 17 января, сообщил «4 канал».

«Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы офиса президента и с должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. Об этом он заявил в комментарии «4 каналу». По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет. Арестович подчеркнул, что «информация пока неофициальная», и ушёл он из-за «личных причин», — указывалось в сообщении канала на странице в Facebook.

На должности внештатного советника главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности Арестович находился с 1 декабря 2020 года. На должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу Арестович был ещё дольше — с 28 октября 2020 года.

Уход Арестовича связывают с разными причинами. Так, буквально накануне он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский на чём сделал кампанию? На общении с людьми. Оно не всегда было гладкое, он запинался и так далее, но он очень искренне говорил. Когда он в последний раз выступал перед людьми? Не под запись, не срежисированно? Наша же сила в том, что президент говорит со всеми напрямую, в этом его основная фишка — разъяснять свою политику. Где это всё? В кого мы превратились? Бюрократия, справки, «зайдите — не зайдите», протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать — «забюрократиться», — заявил Арестович в интервью политологу Юрию Романенко 15 января.

Ещё одной причиной отставки Арестовича называют закулисные интриги в Офисе президента.

«Наш источник, комментируя увольнение Арестовича с поста советника главы ОП, сказал так: там всё очень неоднозначно. Среди функционеров идёт «тихая война». Увольнение Арестовича — часть пазла большой внутренней игры», — сообщил популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».

Сейчас сам Арестович сосредоточился на своей карьере видеоблогера и популяризатора философии. Но ставить крест на его карьере политолога рано. Арестович вряд ли откажется от походов на телеканалы и от комментирования текущих политических проблем. Правда, его комментарии будут для власти уже не столь комплиментарными. Как и комментарии бывших соратников Зеленского.

Благо, одной из особенностей нынешнего президента Украины является частота превращения друзей во врагов. Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ по Донбассу © Алексей Арестович/Фейсбук

Кузница критиков

На Старый Новый год, 14 января, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев у себя в Telegram-канале выступил с жёсткой критикой бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министра финансов Александра Данилюка.

«Некто Данилюк, начавший свою политическую карьеру при Януковиче, продолживший при Порошенко и закончивший при Зеленском, и ничем при всех трёх, кроме скандалов не запомнившийся, неожиданно озаботился тем, что Гетманцеву, якобы, передали контроль за скрутками, т.е. системным мошенничеством с НДС», — написал Гетманцев.

Он предложил бывшему главе Минфина и экс-секретарю СНБО, «которому за его бытность при должностях должно быть не понаслышке известно как работают скрутки», назвать хотя бы одну операцию, подпадающую под данную категорию с 8 декабря 2021 года, или извиниться.

А ведь ещё два года с небольшим тому назад Гетманцев и Данилюк были в одной команде. Однако 3 октября 2019 года Данилюк ушёл в отставку с поста секретаря СНБО. А сегодня он — один из критиков власти. Так, 11 января этого года Данилюк заявил: в том, что мир устал от Украины, несмотря на то, что украинский вопрос — снова на мировой повестке дня, вина президента Зеленского.

По словам Данилюка, Зеленский выбрал слишком агрессивную практику по отношению к западным государствам, из-за чего складывается впечатление, будто он «руководит всем миром».

«Это выглядит абсолютно неадекватно, особенно когда это доходит до Вашингтона, который видит все», — заявил бывший секретарь СНБО.

Но критика Данилюка — ещё мягкий вариант по сравнению с критикой того, из-за кого бывший секретарь СНБО покидал свой пост в октябре 2019 года. Тогда Данилюк ссылался и на несогласие с Андреем Богданом — первым главой Офиса президента (именно при Богдане Администрацию президента и переименовали в Офис президента).

Богдан ушёл с должности 11 февраля 2020 года. Сегодня он весьма жёстко критикует бывшего друга и начальника — президента Зеленского. В одном из интервью он даже намекнул на возможную наркозависимость украинского лидера. Свободный радикал. С таким Богданом Зеленскому враги не нужны © РИА Новости,

Менее чем через месяц в отставку ушёл и первый премьер-министр при президенте Зеленском — Алексей Гончарук. Его отставка была связана со скандалом: в январе 2020 года в сеть попала запись декабрьского совещания Гончарука.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов, точнее простое понимание», — говорил на том совещании премьер-министр.

После появления записей отставки главы Кабмина захотели в партии власти.

Помимо Богдана, Гончарука и Данилюка, можно вспомнить и таких «топов», как бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Если Рябошапку подконтрольный президенту парламент отправил в отставку в марте 2020 года, то Разумкова — лишь в октябре 2021 года.

Именно Разумков стал, пожалуй, самым большим высокопоставленным «долгожителем» при президенте Зеленском. И это подводит к ряду выводов.

«Сериальное» доверие

Логика кадровой политики президента Зеленского напоминает логику работы над сериалом. Но если в сериале можно убрать второстепенных персонажей, которые каким-то образом мешают главному герою раскрыться, то в управлении государством всё по-другому. Здесь смена не только ключевых управленцев, но даже и ответственных за информационную политику советников предполагает несколько вариантов. Либо есть кадры, которые смогут продолжить политику ушедших в отставку, и тогда эта отставка практически незаметна. Либо отставка означает смену курса, смену политики.

Однако в случае с тем же Данилюком и, например, Богданом, видно, что на должности изначально назначались конфликтующие друг с другом люди. И отставка одного из них была вопросом времени. Не Ермак: Гордон раскрыл агента в окружении Зеленского © Дмитрий Гордон/Фейсбук

В случае же с Гончаруком свою роль сыграл скандал с записью разговоров на совещании. Т.е. премьер-министра увольняли исходя из эмоций, а не из-за его управленческих промахов.

Особо следует отметить неумение Зеленского расставаться с бывшими соратниками на хорошей ноте. Сегодня львиная доля из тех, кто вместе с президентом пытался поменять страну к лучшему, если не ненавидят Зеленского, то относятся к нему отрицательно.

Примечательно также, что и Арестовича, и отправленных в отставку политиков первого эшелона объединяет одно: они напрямую не связаны с «Кварталом 95». А вот многие из тех, кто управляет Украиной сегодня, например — глава Офиса президента Андрей Ермак, глава СБУ Иван Баканов и замглавы ОП Кирилл Тимошенко — имеют «квартальное» прошлое.

Судя по всему, «Квартал 95» — это единственный кадровый резерв президента Зеленского, компания, выходцам из которой Зеленский хоть как-то доверяет.