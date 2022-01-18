Об увольнении Арестовича в понедельник, 17 января, сообщил «4 канал».
«Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы офиса президента и с должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. Об этом он заявил в комментарии «4 каналу». По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет. Арестович подчеркнул, что «информация пока неофициальная», и ушёл он из-за «личных причин», — указывалось в сообщении канала на странице в Facebook.
На должности внештатного советника главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности Арестович находился с 1 декабря 2020 года. На должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу Арестович был ещё дольше — с 28 октября 2020 года.
Уход Арестовича связывают с разными причинами. Так, буквально накануне он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский на чём сделал кампанию? На общении с людьми. Оно не всегда было гладкое, он запинался и так далее, но он очень искренне говорил. Когда он в последний раз выступал перед людьми? Не под запись, не срежисированно? Наша же сила в том, что президент говорит со всеми напрямую, в этом его основная фишка — разъяснять свою политику. Где это всё? В кого мы превратились? Бюрократия, справки, «зайдите — не зайдите», протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать — «забюрократиться», — заявил Арестович в интервью политологу Юрию Романенко 15 января.
Ещё одной причиной отставки Арестовича называют закулисные интриги в Офисе президента.
«Наш источник, комментируя увольнение Арестовича с поста советника главы ОП, сказал так: там всё очень неоднозначно. Среди функционеров идёт «тихая война». Увольнение Арестовича — часть пазла большой внутренней игры», — сообщил популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».
Сейчас сам Арестович сосредоточился на своей карьере видеоблогера и популяризатора философии. Но ставить крест на его карьере политолога рано. Арестович вряд ли откажется от походов на телеканалы и от комментирования текущих политических проблем. Правда, его комментарии будут для власти уже не столь комплиментарными. Как и комментарии бывших соратников Зеленского.
Благо, одной из особенностей нынешнего президента Украины является частота превращения друзей во врагов.
Кузница критиков
На Старый Новый год, 14 января, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев у себя в Telegram-канале выступил с жёсткой критикой бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министра финансов Александра Данилюка.
«Некто Данилюк, начавший свою политическую карьеру при Януковиче, продолживший при Порошенко и закончивший при Зеленском, и ничем при всех трёх, кроме скандалов не запомнившийся, неожиданно озаботился тем, что Гетманцеву, якобы, передали контроль за скрутками, т.е. системным мошенничеством с НДС», — написал Гетманцев.
Он предложил бывшему главе Минфина и экс-секретарю СНБО, «которому за его бытность при должностях должно быть не понаслышке известно как работают скрутки», назвать хотя бы одну операцию, подпадающую под данную категорию с 8 декабря 2021 года, или извиниться.
А ведь ещё два года с небольшим тому назад Гетманцев и Данилюк были в одной команде. Однако 3 октября 2019 года Данилюк ушёл в отставку с поста секретаря СНБО. А сегодня он — один из критиков власти. Так, 11 января этого года Данилюк заявил: в том, что мир устал от Украины, несмотря на то, что украинский вопрос — снова на мировой повестке дня, вина президента Зеленского.
По словам Данилюка, Зеленский выбрал слишком агрессивную практику по отношению к западным государствам, из-за чего складывается впечатление, будто он «руководит всем миром».
«Это выглядит абсолютно неадекватно, особенно когда это доходит до Вашингтона, который видит все», — заявил бывший секретарь СНБО.
Но критика Данилюка — ещё мягкий вариант по сравнению с критикой того, из-за кого бывший секретарь СНБО покидал свой пост в октябре 2019 года. Тогда Данилюк ссылался и на несогласие с Андреем Богданом — первым главой Офиса президента (именно при Богдане Администрацию президента и переименовали в Офис президента).
Богдан ушёл с должности 11 февраля 2020 года. Сегодня он весьма жёстко критикует бывшего друга и начальника — президента Зеленского. В одном из интервью он даже намекнул на возможную наркозависимость украинского лидера.
Менее чем через месяц в отставку ушёл и первый премьер-министр при президенте Зеленском — Алексей Гончарук. Его отставка была связана со скандалом: в январе 2020 года в сеть попала запись декабрьского совещания Гончарука.
«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов, точнее простое понимание», — говорил на том совещании премьер-министр.
После появления записей отставки главы Кабмина захотели в партии власти.
Помимо Богдана, Гончарука и Данилюка, можно вспомнить и таких «топов», как бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Если Рябошапку подконтрольный президенту парламент отправил в отставку в марте 2020 года, то Разумкова — лишь в октябре 2021 года.
Именно Разумков стал, пожалуй, самым большим высокопоставленным «долгожителем» при президенте Зеленском. И это подводит к ряду выводов.
«Сериальное» доверие
Логика кадровой политики президента Зеленского напоминает логику работы над сериалом. Но если в сериале можно убрать второстепенных персонажей, которые каким-то образом мешают главному герою раскрыться, то в управлении государством всё по-другому. Здесь смена не только ключевых управленцев, но даже и ответственных за информационную политику советников предполагает несколько вариантов. Либо есть кадры, которые смогут продолжить политику ушедших в отставку, и тогда эта отставка практически незаметна. Либо отставка означает смену курса, смену политики.
Однако в случае с тем же Данилюком и, например, Богданом, видно, что на должности изначально назначались конфликтующие друг с другом люди. И отставка одного из них была вопросом времени.
В случае же с Гончаруком свою роль сыграл скандал с записью разговоров на совещании. Т.е. премьер-министра увольняли исходя из эмоций, а не из-за его управленческих промахов.
Особо следует отметить неумение Зеленского расставаться с бывшими соратниками на хорошей ноте. Сегодня львиная доля из тех, кто вместе с президентом пытался поменять страну к лучшему, если не ненавидят Зеленского, то относятся к нему отрицательно.
Примечательно также, что и Арестовича, и отправленных в отставку политиков первого эшелона объединяет одно: они напрямую не связаны с «Кварталом 95». А вот многие из тех, кто управляет Украиной сегодня, например — глава Офиса президента Андрей Ермак, глава СБУ Иван Баканов и замглавы ОП Кирилл Тимошенко — имеют «квартальное» прошлое.
Судя по всему, «Квартал 95» — это единственный кадровый резерв президента Зеленского, компания, выходцам из которой Зеленский хоть как-то доверяет.