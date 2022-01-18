Из яркого шоу возвращения экс-президента Порошенко некоторые наблюдатели сделали поспешный вывод, что на Украине начался «новый Майдан», Порошенко стал общепризнанным лидером оппозиции и даже будет переизбран новым президентом. Полагаю, это эмоциональное преувеличение

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Имеющий значительные финансовые, информационные, организационные возможности опытный политик Порошенко обставил своё возвращение с невероятной помпой. Во-первых, чтобы стереть память о собственном трусливом бегстве, а во-вторых — не дать себя сходу взять под стражу. Недавние «триумфальные» въезды Навального и Саакашвили наглядно показали, что явление «лидера» народу должно быть максимально защищено массовостью акции. Оказавшись в клетке сказочная жар-птица быстро теряет яркие свойства своего оперения.

Окружение Порошенко — мастера устраивать подобного рода представления, один только Евромайдан чего стоит! Но и цена того шоу до сих пор позвякивает жалкими остатками мелочи в обчищенных майданщиками кошельках обычных украинцев. Конечно же, в сознании национал-обывателя во всем «виноват Путин», но и Порошенко со своей бандой занимает отнюдь не последнее место — иначе не случилось бы разгромного и унизительного поражения Петра Алексеевича на президентских выборах.

Порошенко станет причиной нового Майдана - Шуфрич © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Специфически пахнущая смесь публики: кого-то свезли из регионов, кто-то коммерчески, кто-то профессионально, а кто-то идейно мотивирован, — описывает собравшуюся порохоботскую тусовку киевский журналист Юрий Молчанов. — У изголовья этого разношерстья — политические союзники, сплошь и рядом перекрашенные по несколько раз… Упитанные туши в люксовом шмотье (один только луценковский пуховичек MooRER стоит десяток-другой пенсий тех, кто ему сейчас в рот заглядывает), лоснящиеся блеском сытые физиономии, еще не отошедшие от праздничного загара на островах. Алчные ухмылки и гримасы примитивных площадных кричалок…».

На трибуне до отвращения знакомые лица героев позавчерашних дней: Порошенко, Парубия, Вятровича, прочих Черновол-Гончаренко, за долгие годы надоевших публике до зеленских чертей. Сама мысль, чтобы вернуть им власть, вызывает брезгливость. «Лучше уж сожрите с Зеленским друг друга, а мы порадуемся», — примерно так рассуждают многие адекватные украинцы. А я хочу напомнить прогноз одной из наиболее ярких блогеров порохоботского движения Олены Моновой, написанный ею после проигрыша Петра Алексеевича на президентских выборах. Я цитировал его ещё в 2019 году, опуская свойственную Моновой матерщину. Весь мир - пиар, а люди в нем - актеры. Как украинская власть превратила свой народ в «пипл» © коллаж Украина.Ру

«Сначала жестко [разочаруются] те, которые протестные, которые голосовали по принципу "абы хто, лишь бы не Порошенко"… Им на прозрение я даю полгода-год, — ванговала Монова, — Потом начнут роптать те, кому не дали обещанной зарплаты, бесплатного газа и низких тарифов, которые ждали Порошенко на нарах, а его там внезапно не случилось, сидит барыга шоколадный в шезлонге, пьет лимонад и лыбится им прямо в обескураженные лица… Этим я даю полтора-два года, после чего на вопрос "а кто голосовал за Зеленского, скажите?" ответят "я" только лысый из квартала и мама Римма… И тогда в гавань войдем мы под Веселым Роджером».

Вот, по мнению многих порохоботов, и настало время под пиратским флагом вернуться в родную гавань. Но, как уже сказано, Порошенко не революционер, а торговец, его задачи куда скромнее: спасти себя от нар и нанести мощный удар действующей власти — чтобы та и думать позабыла, как нарушать его персональный комфорт. Карнавал вышел шумным и красочным — так и задумано, а революция для захвата власти — излишне.

Украина находится под внешним управлением, несанкционированного Майдана здесь быть не должно. Порошенко не решится ссориться с американцами ради мифического и не нужного ему возвращения во власть. Унизить своего обидчика Зеленского — да, вступить с ним в политический торг — завсегда, но путать стратегические планы заокеанским хозяевам — нет.

Украинская власть боится Порошенко - Шуфрич © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Путину в борщ насолить? И это вряд ли. Ослабление немного зарвавшегося и пару раз ослушавшегося Зеленского для США полезно, но вталкивание вконец ослабленной Украины в анархию — это геополитический подарок России, утрата важнейшего плацдарма и многолетних политических инвестиций. Такая потеря стала бы не менее резонансной, нежели позорный уход из Афганистана, а Белому Дому, на заднем дворе которого бедокурит Дональд Трамп, только вдохновляющего примера возвращения экс-президента во власть не хватает!

Украина стараниями западных медиа сейчас в центре сочувственного внимания тамошней общественности, Владимир Зеленский является вполне лояльным союзником, о двуличии Порошенко (и его негласных контактах с Владимиром Путиным и «пророссийским» политиком Виктором Медведчуком) там отлично информированы. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прямым текстом говорит: «США не исключают, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота в Украине». Переворот на Украине американцам сейчас не нужен (см. предыдущий абзац), проамериканский режим должен быть сплоченным перед лицом «агрессии» России.

Лошадей на переправе не меняют, и потому Зеленский остаётся у власти — пусть в виде не задорного жеребца, но ослабленного эмбриона. Однако не стоит его считать окончательным дохляком — как это решили социальные сети, когда после многочасового заседания господина Порошенко на пару дней выпустили из зала суда. Пока порохоботская массовка распущена по домам полученный тайм-аут Офис президента использует для проработки вопроса с иностранными посольствами, правоохранителями и судьями, задействует остающееся медийные ресурсы и попытаться отыграть ситуацию в свою пользу.

Консенсус между двумя высокими грызущимися сторонами будет воспринят в украинском обществе как явное поражение Зеленского, но одобрен семипосольщиной, нуждающейся в Украине как крепком таране против России. А после полученной от Порошенко громкой политической оплеухи, на фоне обвального роста цен на тарифы и продукты, в условиях панического бегства иностранных инвесторов и падения курса гривны — Владимиру Александровичу соблазнительно отвлечь внимание украинского общества некой провокацией.

К подобной провокации подготовлено общественное мнение на Западе (оно заранее убеждено, что это будет дело рук русских), а смодерированный взрыв ура-патриотизма поможет снять остроту противостояния внутри Украины. Провокация должна быть шумной, но без перехода в атаку — чтобы не вызвать контрнаступления России. Во вчерашнем разговоре с американскими сенаторами Зеленский уже намекнул на грядущую реакцию со стороны РФ — стремящейся, по его словам, «создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан"» (сообщает о встрече сайт ОП).

В информационном вакууме Украины провозгласить очередную «перемогу» проще простого, а победы власть укрепляют. Владимир Зеленский в победах сейчас очень нуждается — надо либо сажать, либо воевать. Но безопасней всего — просто изображать действие.