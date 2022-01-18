На фоне консультаций России и США о предоставлении гарантий безопасности в течение недели визиты в украинскую столицу нанесли директор ЦРУ Уильям Бёрнс и группа конгрессменов США

В понедельник, 17 января, в Киев прибыла не только министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, но и делегация американских сенаторов в лице республиканцев Роба Портмана, Кевина Крамера, Роджера Викера и представляющих Демократическую партию Криса Мёрфи, Джин Шахин, Эми Клобушар, Ричарда Блюменталя. Программа визита законодателей из США была насыщенной: они встретились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой МВД Украины Денисом Монастырским, министром обороны Украины Алексеем Резниковым, министром энергетики Украины Германом Галущенко и другими представителями энергетического сектора. «Какое нам дело до Украины?» Почему глава МИД Германии полетела в Москву через Киев © AP, Alessandra Tarantino

Затем сенаторов принял глава государства Владимир Зеленский и, как сообщает Офис президента Украины, проинформировал их о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и «предотвращению дальнейшей агрессии РФ».

«Во время разговора высказывалась единодушная позиция по поводу того, что газопровод «Северный поток—2» — это вызов для энергетической безопасности Украины и Европы в целом. Президент заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия злости», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Джин Шахин на брифинге сказала, что Соединённые Штаты работают над подготовкой санкций, которые «будут не только направлены на Россию в разных направлениях, в том числе экономическом, но также против её добывающих отраслей, против Владимира Путина и военного руководства». Отдельно живущее вторжение России на Украину © AFP, JANEK SKARZYNSKI

«Мы хотим быть откровенны с Владимиром Путиным. Мы ищем пути привлечь его к ответственности, и он должен понять, что это вопрос, которым занимается Конгресс, администрация Байдена и наши союзники, поэтому у нас объединённый фронт против любых усилий Путина и России вторгнуться на Украину», — заявила сенатор.

12 января, когда в Брюсселе проходило заседание Совета Россия — НАТО, в Вашингтоне группа из 25 сенаторов-демократов во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект под названием «Акт по защите суверенитета Украины», который предусматривает в случае обострения ситуации на Украине введение санкций против должностных лиц России, включая президента страны Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооружённых сил Валерия Герасимова и командующих различными видами войск, а также запрет на операции с первичным и вторичным суверенным долгом РФ, наложение ограничения не менее чем на 3 из предложенных финансовых институтов: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. ЕС отказался вводить превентивные санкции против России из-за Украины © REUTERS, Stephane Mahe

Лавров назвал эту инициативу нервным срывом, когда в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить, и такого рода шаги абсолютно не делают им чести, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что введение санкций против главы государства — это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений.

Среди предложенных в законопроекте мер значится ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT. Однако, по сведениям правительственных источников немецкой газеты Handelsblatt, США и Евросоюз исключили этот вариант возможных санкций, поскольку это может способствовать созданию альтернативной платёжной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе. Впрочем, официально чиновники не подтверждают эту информацию. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что руководство США продолжает консультации с европейскими партнёрами и не исключает ни один вариант санкций.

Что касается «Северного потока — 2», американские власти так же, как и украинские, хотели бы свернуть этот проект полностью, однако реальность такова, что сделать это не могут, поэтому президенту США Джо Байдену пришлось отказаться от дальнейшего санкционного давления на компании, задействованные в строительстве и запуске газопровода, чем серьёзно разозлил Киев. Тем не менее, некоторые конгрессмены не оставляют надежд ещё насолить «Северному потоку — 2». Так, сенатор-республиканец Тед Круз разработал законопроект о санкциях против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, и их сотрудников. В преддверии голосования Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что администрация крайне возражает против законопроекта и не верит, что эта инициатива поможет Украине. В итоге Сенат не поддержал инициативу.

В сообщении Офиса президента Украины о визите американских конгрессменов также говорится: «Глава государства обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом «защиты российских граждан».

О «готовящемся вторжении России на Украину» часто говорят американские официальные лица, в частности советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По словам Лаврова, заявив, что Москва готовит провокацию чуть ли не с нападением на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для вторжения, Вашингтон распространяет полную дезинформацию. Министр заверил, что российское руководство в состоянии надёжно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане защиты собственных граждан.

Вообще Украина в последние дни оказалась в центре внимания западных чиновников. От МИ-6 до ЦРУ. Зачем Зеленский встречался с главами иностранных разведок © president.gov.ua

«В прошлую среду (12 января — ред.) директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где провёл консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину.(Предметом обсуждения, стали — ред.) оценки рисков, с которыми столкнулась Украина. В ходе визита он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряжённости», — сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Вся эта активность американских и европейских официальных лиц совпала с запуском консультаций России и Запада по гарантиям безопасности, в контексте которых Киев тоже фигурирует. В связи с этим не исключено, что встречи с украинскими политиками — это часть стратегии и часть подготовки к полномасштабным переговорам с Москвой, ведь они, по словам заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, ещё не начинались, и во что они выльются, пока не знает никто, однако невозможно не заметить, что риторика американских чиновников в отношении Москвы перестала быть столь резкой и категоричной, как была в прежние времена.