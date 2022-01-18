Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе встречался с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом, сообщила в понедельник, 17 января американская телекомпания CNN со ссылкой на два источника в администрации США. Это далеко не первая встреча Зеленского с главами иностранных разведок

Как сообщила телекомпания CNN, поездка Бернса на Украину была спланирована заранее, а не вызвана какими либо новыми экстренными обстоятельствами.

«В прошлую среду директор Бернс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где он провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину», — со ссылкой на неназванного американского чиновника написала в своём Twitter журналистка CNN Наташа Бертранд. Глава ЦРУ приезжал к Зеленскому в Киев © AP, Graeme Jennings

Как заявил источник, предметом обсуждения Зеленского и Бернса стали «оценки рисков, с которыми столкнулась Украина».

«В ходе визита он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», — отметил источник.

Более никаких подробностей о встрече, в том числе и о том, где именно на Украине она прошла, CNN не сообщила.

Сам факт встречи Зеленского с главой иностранной разведки на Украине не вызвал особого резонанса. И дело не только в том, что 17 января вся страна пристально следила за тем, как в страну возвращался пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко, а также за тем, как суд избирал тому меру пресечения.

Ещё одной причиной, по которой встреча Зеленского с Бернсом не вызвала широкого общественного резонанса, заключается в том, что украинскому президенту не впервой встречаться с главой иностранной разведки.

Лондонский визит

В октябре 2020 года украинские СМИ сообщили: во время состоявшегося в том же месяце визита президента Украины в Лондон он встречался не только с британскими политиками. По данным издания «Зеркало недели», Зеленский провёл встречу и с главой британской разведки MI6 Ричардом Муром. При этом на встрече присутствовал и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

После резонанса в СМИ, факт встречи подтвердил и сам Зеленский. «В Вашингтоне противоречат сами себе»: Захарова о намерении ЦРУ сфокусироваться на РФ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«У нас была встреча в офисе MI6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече», — заявил он, дав понять, что Баканов мог и не присутствовать на встрече.

Зеленский крайне неохотно делился подробностями переговоров с Муром.

«Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять», — отмечал он.

Зеленский сообщил лишь одну подробность, касавшуюся переговоров.

«Они (британцы — Ред.) как раз сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами», — рассказал Зеленский.

Многие усмотрели в этой реплике Зеленского не только нападки на независимые от власти украинские СМИ, но и приглашение британских информационных «варягов» на Украину. США хотят снабжать Киев разведданными о действиях России - СМИ © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Расширение присутствия Британии в медиапространстве Украины позволяет ей наращивать военно-политическое влияние на Киев. Тот факт, что Зеленский на это соглашается, — абсолютный нонсенс, откровенное пренебрежение суверенитетом Украины. В другом государстве такой президент попал бы под импичмент по обвинению в государственной измене», — заявил в комментарии RT украинский политолог Александр Семченко.

Кроме того, как сообщили украинские СМИ, в MI6 попеняли Зеленскому за желание поставить под свой контроль антикоррупционные органы и суды, а также обсудили ряд людей из его окружения и ситуацию в Донбассе. Тогда, в октябре 2020 года, информация о том, что Зеленский проводит встречу с главой иностранных разведок, покоробила многих украинцев, что и привело к тому, что президенту пришлось оправдываться.

Но спустя год и три месяца новости о встрече Зеленского с главой ЦРУ на Украине воспринимают гораздо спокойнее. И не только потому, что это не первая подобная встреча.

Кадровый голод

Судя по словам самого же Зеленского, а также по данным журналистских расследований, Украине очень не везёт с главами военной разведки. Так, выступая на пресс-конференции 26 ноября 2021 года Зеленский крайне жёстко прошёлся по бывшему начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Василию Бурбе.

«Господина Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить потому, что разведчики о нём не очень хорошо говорили. Но это могли быть сплетни. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, когда разгонялся Майдан, когда он был в Службе безопасности Украины <…> Потом вы знаете историю, когда параллельно с резиденцией где временно живу, я проживал товарищ Бурба, отремонтировал дом за 11 миллионов. Он бизнесмен. Но ведь это разведка, это не Бессарабка (Бессарабский рынок в Киеве. — Ред.)», — заявил Зеленский. Нагнетание ситуации на границе Украины не имеет ничего общего с разведданными США - эксперт © Facebook, Операція об'єднаних сил

Он заявил, что Бурба торговал информацией, о чём знали и разведчики, и будущий министр обороны Андрей Таран, и даже украинские бизнесмены. Однако, как заявил Зеленский, последней каплей, переполнившей чашу его терпения, стал доклад Бурбы о коронавирусе. В документе отмечалось: COVID-19 кто-то сознательно создал и распространяет по миру.

«Господин Бурба принёс какую-то информацию о том, что мы получили оперативную информацию касательно того, кто придумал формулу ковида и что есть даже формула вакцины. Эти бумажки мы можем передать вам (журналистам. — Ред.) <…> Он предложил мне передать эту информацию Российской Федерации и китайским коллегам», — заявил Зеленский.

Однако на смену Бурбе пришёл тоже весьма неоднозначный человек — Кирилл Буданов. В декабре 2021 года издание Bihus Info выпустило материал, в котором утверждалось: Буданов жил в одном доме с замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили.

Последний засветился в одном из самых громких скандалов на Украине. Он нахамил украинским полицейским на блокпосте в зоне конфликта в Донбассе. Видео слили в сеть. Оно вызвало возмущения общества, а после журналисты начали копать и обнаружили связь Гогилашвили с наркоторговцами (некоторым СМИ это дало основание объявить Гогилашвили личным дилером президента Украины), а также — российский паспорт. Украина попросила партнеров обменяться разведданными © Facebook, Командування об'єднаних сил ЗС України

Жизнь главы украинской военной разведки под одной крышей с гражданином России — это уже основание для отставки в современной Украине. При этом, как утверждало издание Bihus Info, жили Буданов и Гогилашвили в доме Вячеслава Стрелковского, которого украинские СМИ называли организатором ряда больших конвертационных центров, прокручивавших миллиарды гривен.

Одним словом, у Зеленского есть все основания сомневаться в непредвзятости украинских разведчиков. И хотя Буданов известен как один из опасных диверсантов (в частности, он участвовал в подготовке попытки прорыва диверсантов в Крым в 2016 году), его коррупционные связи заставляют усомниться в качестве разведданных, поступающих главе украинского государства.

Наверняка украинский президент предпочтёт встречу с руководителем любой из западных разведок докладу своих разведчиков. Однако последних на должности назначал сам Зеленский. И за состояние украинской разведки ответственен в первую очередь именно он.