Управляемый термоядерный синтез на Западе стали всерьез рассматривать в качестве альтернативного источника энергии, который ни много ни мало «спасет планету». Вот только это «спасение» понравится лишь тем странам, которые будут обладать соответствующими технологиями. Всех остальных ждут серьезные проблемы

Термоядерный синтез — процесс, происходящий в основном внутри звезд, при котором выделяется огромное количество энергии — давно хотели поставить на службу человечеству.

«На вопрос о том, когда же мы, наконец, будем использовать термоядерный синтез, приходится слышать такую шутку: мол, лет через пятьдесят — и это нам говорят каждый год на протяжении полувека», — сказал американский физик Дэниел Андручик в интервью изданию Gizmodo.

Однако ученый считает, что свет наконец забрезжил в конце тоннеля и запуск первого коммерческого термоядерного реактора следует ожидать уже в ближайшие три десятилетия.

Термоядерный климат

Развитие технологий термоядерного синтеза долгое время буксовало из-за недостаточного финансирования, однако в 2020 году правительство Соединенных Штатов выделило на эти исследования почти $5 млрд, а в 2021-м рекомендовало частным инвесторам активнее вкладываться в проекты, связанные с «термоядом».

Усиление активности Соединенных Штатов на климатическом направлении столкнулось с неспособностью существующей ныне «зеленой» энергетики обеспечить мир электричеством в промышленных масштабах.

«Зеленая энергетика» в Европе: шаг вперед, два шага назад

Между тем США и весь «развитой» Запад испытывают нарастающее давление со стороны стран с развивающейся экономикой и Китая, который уже стал мировым лидером по объемам производства.

Существующая система мировой торговли мешает Европе и Штатам вводить заградительные пошлины для китайских товаров, и защищать свои рынки и своих производителей им становится все труднее.

Однако климатическая повестка уже позволяет делать это: с 2020 года в ЕС начинают взимать углеродный сбор с импортных товаров. Потери импортеров прогнозируются на уровне десятков миллиардов долларов ежегодно.

Это ставит в невыгодное положение страны с дешевой энергией, и превращает дорогую «зеленую» энергетику из недостатка в конкурентное преимущество.

Однако нынешний энергетический кризис в ЕС показал, что у «зеленой» энергетики слишком много недостатков, и главный из них — она не может вырабатывать достаточное количество электроэнергии: например, чтобы удовлетворить потребности Европы в электричестве, нужно покрыть всю ее территорию солнечными и ветровыми электростанциями несколько раз.

Именно по этой причине в Еврокомиссии появился законопроект, который при определенных условиях приравнивает к возобновляемым источникам энергии не только «нерукопожатные» атомные электростанции, но и природный газ.

Правительство Германии крайне недовольно, но на самом деле в ближайшие два десятилетия альтернативы этому нет — не считать же «решением» уничтожение большей части европейской промышленности.

Однако в деле «зеленой трансформации» Запад решил не отступать — об этом свидетельствуют последние решения европейских бюрократов о том, что нужно еще сильнее ускорить процесс отказа от ископаемого топлива вопреки всем кризисам, которые из-за этих решений возникают.

Тем временем в США решили принять в «зеленую» компанию нестабильных ветряков и солнечных панелей еще более нестабильную на текущий момент термоядерную энергетику.

«Залить деньгами»

Как рассказала доцент кафедры инженерной физики Висконсинского университета в Мэдисоне Стеффи Дием, сейчас все больше американских инвесторов, ощутив поддержку государства, вкладываются в разработку технологий, связанных с термоядерной энергетикой

«Интерес и инвестиции частных компаний благоприятствуют поиску необходимых партнеров в исследованиях и разработках, направленных на использование термоядерного синтеза как решения, которое может сыграть важную роль в противодействии изменениям климата», — сказала она.

Ученая напомнила, что в США уже принята и профинансирована стратегическая программа по строительству термоядерного реактора для выработки электроэнергии к 2035 году.

К 2048 году в случае успеха экспериментов на Международном термоядерном реакторе (ITER), который строят во Франции Евросоюз, Россия, США, Китай, Южная Корея, Индия, Япония и Казахстан, страны-участники проекта попытаются построить у себя реакторы DEMO, которые будут вырабатывать до 2 ГВт электроэнергии и поставлять ее в энергосети.

Следующим шагом будет уже разработка коммерческих реакторов, отмечает Дерек Сазерленд, глава частной компании CTFusion, проводящей разработки в сфере термоядерной энергетики.

«Использование термоядерной энергии наряду с энергией из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, позволит добиться нашей основной цели — переход к низкоуглеродной экономике, чтобы предотвратить климатические изменения», — сказал он.

То есть, термоядерный синтез еще до того, как появились первые коммерческие реакторы, уже записали в разряд экологически чистых источников энергии. Такая поспешность говорит о том, что Запад повышает ставки в энергетической гонке.

Последствия «зеленого» ядра

Потенциально термоядерная энергетика способна с избытком обеспечить всю планету дешевой энергией — это стало понятно еще в середине 20 века. Однако огромное количество технологических проблем, вставших перед исследователями, и наличие дешевых источников энергии привели к уменьшению финансирования разработок в сфере термоядерной энергетики до минимума.

Как оказалось, это настолько дорогое удовольствие, что только 34 страны вместе смогли профинансировать строительство необходимого исследовательского комплекса — уже упомянутого реактора ITER. По подсчетам министерства финансов США, на проект его участниками в итоге будет потрачено более $65 млрд.

Сумма довольно большая — на эти деньги можно было построить около тысячи энергоблоков АЭС мощностью свыше миллиона ГВт. Эти вложения окупятся нескоро, однако выгода для разработчиков в разрезе климатической политики будет огромна.

Технологии термоядерного синтеза настолько сложны, что воспроизвести их самостоятельно не сможет ни одно развивающееся государство.

Марунич: «Зеленая» энергетика отправит украинцев обратно в каменный век © РИА Новости, Нина Зотина

А те страны, которые смогут освоить термоядерную энергетику при условии доведения до ума технологий хранения энергии — неважно, будут это какие-то новые разновидности аккумуляторов или хорошо известные водородные элементы — действительно получат подлинную энергонезависимость.

Для России это серьезный вызов, так как нынешняя энергетическая слабость Европейского союза, зависящего от российского газа, не позволяет США создать единый антироссийский фронт в Европе.

Политические и экономические последствия внедрения термоядерной энергетики могут быть гораздо большими, чем кажется сейчас. Однако даже по составу участников проекта ITER видно, что настоящая конкуренция развернется между ЕС, США, Японией и Южной Кореей с одной стороны, и Россией и Китаем с другой.

Индия, поддерживающая отношения как с РФ, так и со Штатами на высоком уровне, и имеющая натянутые отношения с Китаем, может стать тем джокером, который изменит расклад сил в ту или другую сторону. Похоже, интересные времена нам обеспечены как минимум на ближайшую сотню лет.